DVE GODINE BEZ LULE ŽIVOJINOVIĆ! Bata je sve što je postigao pripisao samo NJOJ, a do samog KRAJA bolelo ju je ovo

Danas će u 12 časova u crkvi Svete Trojice, u Koraćici, biti održan pomene zbog dvogodišnjice smrti supruge našeg filmskog velikana Velimira Bate Živojinovića Julijane Lule Živojinović.

Batina udovica preminula je pre dve godine posle kratke i teške bolesti u Beogradu. Ostaće upamćena velika ljubav koja je bila između Julijane i Bate, a jednom prilikom je velikan je istakao:

- To što jesam - dugujem njoj! Da ona nije bila pored mene, ne bih bio to što jesam. Ona me je održala. Sve što je lepo u životu došlo je sa njene strane. Ona je imala viziju kako to lepo treba da bude - da me poštedi, da mi da energiju, da me hrani... I nikad se nisam zaljubio u drugu ženu - a ove njegove reci zabeležene su i u knjizi "Bata - još ovaj put".

Pokojna Batina supruga više puta je isticala da nikad nije mogla da se pomiri sa time da je on preminuo i da joj je ostala velika rana zbog toga što njihov sin nije mogao da dođe i obiđe glumca na samrti.

- Od kada znam za sebe, Bata je bio uz mene. I to bukvalno. Već u najranijem detinjstvu on je postao deo mog života. Poznavao se sa mojim starijim bratom, ista su generacija. Vremenom, zajedno smo odrastali i sazrevali, formirali porodicu, deca su brzo došla. Sve je išlo spontano i normalno, čini mi se da drugačije nije ni moglo da bude - ispričala je jednom prilikom Lula Živojinović.

Ona je tada u intervjuu istakla da su oboje bili veoma temperamentni i da je ogromna energija uvek postojala među njima, čak i pred sam kraj Batinog života, a njihova tajna dugovečnosti ljubavi:

- Od samog početka smo uspeli da je kanališemo i da je koristimo kao zajednički neiscrpan rezervoar emocija i snage. Naša ljubav je učinila da se osećamo kao jedno biće, prolazeći kroz sve lepe i teške trenutke - kazala je ona.

