OD USTAŠE DO SRPSKOG GENERALA Hrvatski glumac dezertirao iz JNA, zaludeo SAD, VARAO ŽENU NA SVAKOM KORAKU! U Hagu branio Gotovinu

Šibenik je iznedrio brojne umetnike i sportiste, kao što su muzičari Arsen i Mateja Dedić, Mišo Kovač, košarkaš Dražen Petrović i mnogi drugi, ali možda najpoznatiji Šibenčanin u svetu je glumac Goran Višnjić.

Detinjstvo, mladost i rat

Njegova priča je počela u Šibeniku, 9. septembra 1972. godine. Odrastao je u radničkoj, četvoročlanoj porodici sa ocem Željkom, vozačem autobusa, i majkom Milkom, prodavačicom.

- Kad sam bio mali, nismo mnogo putovali. Ne zato što nismo hteli, već je bilo jako skupo, a i kad bismo putovali, to bi bilo negde gde je moguće stići jednodnevnom vožnjom i gde imamo rođake kako ne bi trebalo da plaćamo hotel. Govorio bih majci: "Mama, kada ću leteti negde? Bilo gde? Nikada neću leteti, to je tako nepošteno.".

- Mama bi me pogledala smireno i rekla: "Oo, letećeš, sigurna sam da jednog dana hoćeš, samo moraš naučiti da budeš strpljiv." - napisao je Goran i nastavio simpatičnu priču iz detinjstva.

- Za strpljenje? Taj deo me je mimoišao skroz, ali za letenje… Kada bih samo mogao da vratim vreme i porazgovaram sa tim klincem...

Od malih nogu se pojavljivao u brojnim pozorišnim komadima, da bi sa 16. godina debitovao u filmu Zdravka Šotre, 1988. godine u ulozi mladog ustaše.

Kada je raspad SRFJ počeo, 1990. godine, Goran se nalazio već nalazio u JNA na obaveznom jednogodišnjem služenju vojnog roka, da bi zatim dezertirao i vratio se u rodni Šibenik. Pristupio je braniteljima, odnosno hrvatskoj vojsci. Kako su prenose hrvatski mediji, proveo je 108 dana na ratištu, boreći se protiv krajiških Srba.

Najmlađi Hamlet

Godinu dana kasnije (‘91-’92) upisao je Akademiju dramskih umetnosti u Zagrebu. Tada ga je, navodno, Rene Bitorajac upitao za ime, a kada mu je Šibenčanin rekao da se zove Goran, Bitorajac mu je dao dalmatinsko ime - Šime. Do danas je to ostao Višnjićev nadimak. Osim Renea, klasići su mu bili i Tarik Filipović, Lucija Šerbedžija sa kojom je tada je bio u četvorogodišnjoj vezi.

Na drugoj godini fakulteta je glumio Hamleta na Dubrovačkim letnjim igrama, što ga je svrstalo među najmlađe glumce u toj roli, piše na sajtu IMDB.

Karijera pre velikog proboja

Reditelj Danijel Marušić mu je dao ulogu u TV seriji "Olujne Tišine" iz 1997. godine. Proboj u svetsku kinematografiju dobija ulogom u ratnom filmu "Dobro došli u Sarajevo" iz 1997. godine, koji je rađen po knjizi “Natašina priča” novinara Majkla Nikolsa u kojoj su opisani događaji za vreme rata u BIH. U ovom ostvarenju se pojavljuje u epizodnoj ulozi.

On glumi Rista Bavića, a film je u Kanu bio u konkurenciji za "Zlatnu palmu". Goran Višnjić je pričao o toj ulozi svojevremeno.

Iste godine, 1997. pojavljuje se i holivudski film "Mirotvorac" sa sličnom tematikom, ali sa jednom razlikom - jedan Srbin želi da digne u vazduh zgradu UN. Autori filma se nisu potrudili ni da dočaraju bar deo ičeg srpskog i upoznaju publiku već su jednostavno uradili generičkog zločinca, kako su Rusi prikazivani tokom osamdesetih i Reganovog ludila oko hladnog rata. Goran je imao ulogu ruskog narednika Bazta, a film je doživeo debakl u bioskopima.

Iako je u oba filma imao sporednu ulogu, zapazili su ga agenti američke United Talents Agency (UTA). Oni su 1998. godine su došli u Dubrovnik, da bi ga videli kao Hamleta na Dubrovačkim letnjim igrama. Navodno zahvaljući njihovom angažmanu, iste je godine dobio ulogu u holivudskom filmu "Magija" u kom su mu partnerke bile Nikole Kidman i Sandra Bulok.

Zahvaljujući prethodnim ulogama koje su ga stavile na javnu scenu, pojavio se iste godine, 1998. kao Madonin dečko u spotu "Power of Good-bye".

Preseljenje u Ameriku i Urgentni centar

Goran odlazi u Ameriku, tačnije u Los Anđeles, da "juri svoj američki san" i 1999. godine ga ostvaruje kao dr Luka Kovač u čuvenoj seriji Urgentni centar (E.R) gde doživljava planetarni uspeh. Serija se prikazivala od 1994. do 2009. godine, a Višnjić je igrao u čak 185 epizoda.

Goran Višnjić svom je liku Luke Kovača sam dao ime. Producenti nisu mogli da smisle odgovarajuće slovensko ime pa je Goran odlučio da će se njegov lik zvati Luka, kao što mu se zove nećak (sin Vanne i Andrije Vrdoljaka), i prezivati Kovač, kao što se preziva njegov najbolji prijatelj. Navodno, on je insistirao da njegov lik bude iz Vukovara, kao i da je cela njegova porodica poginula za vreme bombardovanja grada.

Osim Urgentnog centra u kome je igrao do 2008. godine, Goran je ostvario brojne uloge, kako na velikom platnu, tako i na malim ekranima. Pojavio se rame uz rame sa Hale Beri, glumio u filmu "Devojka sa tetovažom zmaja", "Elektra", "Početnici" i mnogim drugim. U jednoj epizodi legendarne serije "Dr. Who" pojavio se kao Nikola Tesla, a zapaženu rolu je imao i u NBC seriji "Timeless". Od ostalih ostvarenja, tu su Hulu komedija "Dollface", Amazonova serija o neobičnim superherojima "The Boys", Netfliksov "The Santa Clarita Diet" gde je glumio srpskog pukovnika koji ubija zombije. Kao veliki fan horora i naučne fantastike, uvek se radovao takvim ulogama.

Posle mnogo ostvarenih rola, filmova i serija, čovek bi rekao da će se zastiti glume i Holivuda, ali on ima drugačije viđenje cele stvari.

Tvrdi da je "dobra i zanimljiva stvar glume što si konstantno u hvatanju novih uloga i želiš napraviti nešto novo" i to mi nije dosadilo.

- Neke kolege me i danas pitaju u čudu: “Zar zbilja još moraš na audicije?” A ja kažem da, to je ovde obavezno i normalno za većinu filmova. Glumac u Americi ima puno pokušaja, puno neuspeha i puno situacija u kojima ipak na kraju ubode dobar projekt. Vlada konstantna borba. Ne možete se uljuljati i očekivati da ćete tako postati ili ostati zvezda. Čak i izrazito popularni glumci moraju stalno razmišljati kako održati karijeru svežom - kaže.

I kada ga kao znatiželjno dete pitate s kim se od glumaca holivudske A liste i privatno druži, on se opet smeje i ima spreman odgovor.

- Snimanja filmova ovde traju jako kratko i sa ljudima s kojima glumite najčešće uspete razviti samo profesionalni odnos. Privatno se družim s ekipom iz E.R - Entonijem Edvardsom, Skotom Grajmsom... Dobri smo prijatelji i često se viđamo. Ali nemam nikakvih drugih "celebrity" prijatelja - rekao je on za Večernji list.

Glumio Gotovinu

Tokom karijere je prihvatao i uloge hrvatskih reditelja, pa se pojavio u filmu svog tasta, "General" o Anti Gotovini u glavnoj ulozi koja je kasnije pretočena u TV seriju.

- U Hag sam došao kako bih stao uz čoveka, nositelja visokih odličja, poštovanog general-pukovnika hrvatske vojske, koji je zapovedao u operaciji Oluja. U toj akciji oslobođeno je selo mojih deda i bake i ja sam zbog toga zahvalan. Među vojnicima, Gotovina je bio poznat kao vođa koji je insistirao na poštovanju etičkog vojnog kodeksa. Nisam u Hag stigao da bih držao govore i propovedao bilo kome. Znam za plemenite napore ICTY da pokuša da donese tmir u regiji. Došao sam ovde da ljubazno zamolim Sud da se ne vodi političkim razlozima u razmatranju ove žalbe, nego činjenicama i pravdom - rekao je Višnjić pred Haškim sudom kada se vodio žalbeni postupak za oslobađanje Gotovine.

Dajući izjave novinarima, Višnjić je pojasnio kako je došao “generalu Gotovini dati podršku jer mislim da je nepravedno što je tu”.

- Ne, ne znamo se od ranije. Jedini razlog zašto ranije nisam bio ovde jeste taj što sam bio uveren da će biti oslobođen svih optužbi - rekao je Višnjić, dodajući da je optimističan u pogledu konačnog ishoda, te da je još više uveren u nevinost generala Gotovine i, što se njega tiče, on bi već danas "trebao odšetati" na slobodu - rekao je Višnjić, a to su preneli hrvatski mediji 2012. godine.

Nije hteo da zaradi novac, a da bude slavan samo 15 minuta

- Mogu te vrlo lako brendirati kao hrvatskog glumca koji glumi Rusa i gotov si! Tvoja karijera biće vrlo kratka. Možda ćeš završiti u nekom velikom blokbasteru, zaraditi puno novca i biti slavan 15 minuta, ali nakon toga... Možda je to glupa odluka, ali još uvek verujem da sam doneo dobru odluku jer me to na kraju dovelo do ove serije - rekao je Goran svojevremeno za Jutarnji list kada je pričao o ulozi Džona Votsa u naučnofantastičnoj seriji "Extant" u kojoj je igrao sa Hale Beri kao suprug njenog lika.

Ljubav, brak, prevara i vanbračna ćerka

Što se ljubavnog života tiče, Goran se zakleo na večnu ljubav Ivani Vrdoljak, ćerki čuvenog hrvatskog režisera Antuna Vrdoljaka. Imaju troje dece - Tina, Viga i Vivijen, sin Tin je dobio ime po slavnom pesniku Tinu Ujeviću koji je ostavio veliki trag na našim prostorima.

Goran ima i ćerku Lanu koju je dobio sa školskom drugaricom Mirelom Rupić kako su tada izveštavali hrvatski mediji. Cela stvar oko očinstva se zahuktala u leto 2007. godine kada se saznalo da Goran ima ćerku koja je tada imala 4 meseca i da je ceo slučaj dospeo na sud jer glumac nije hteo da je javno prizna kao svoju. Navodno, bilo mu je u redu da plaća alimentaciju, ali bez ikakvih drugih obaveza. Cela situacija se dodatno zakoplikovala jer su u početku svi negirali, ali Mirela je zagrebačkom Opšinskom sudu podnela tužbu za utvrđivanje očinstva i javno rekla da joj je Goranova supruga Ivana pretila.

Višnjić je tada priznao da je prevario suprugu. Rekao je da će priznati dete ako DNK analiza pokaže da je njegovo, ali i da nema nameru da je viđa. Pravdao se rekavši da mu je "um pomutila" vremenska razlika u kombinaciji sa alkoholom i da nije znao šta radi.

U tom intervjuu za Story izjavio je da mu Mirela nije nimalo privlačna, da je bio toliko pijan da se ničega ni ne seća i da je glup što je prevario Ivanu, jedinu ženu do koje mu je stalo. Pominjao je i ucenu, rekavši da je Mirela tražila novac u zamenu za ćutnju i da mu ne uništi brak. Stvari su postale veoma nezgodne, ali na kraju se sve dobro završilo jer je glumac priznao ćerku Lanu Lurd.

Pisanje medija o tome da je brak Ivane i Gorana u krizi i da svako spava u svojoj sobi glumac je tada demantovao za Story.

- Ne znam zašto neki ljudi ne žele shvatiti da nam se dogodila jedna ružna stvar u životu, ali da ona nije vredna toga da uništi toliko puno lepih. Svakome se u životu može dogoditi da napravi neku glupost zbog koje će se posle kajati. Onaj koji misli da se njemu to ne može dogoditi laže samoga sebe. Ivana i ja smo sve na tu temu već odavno rešili i idemo dalje. Iskreno mi je žao svih onih koji provode dane raspravljajući o našem braku. Neka nas više puste na miru i pozabave se svojim "besprekornim" životima i "savršenim" brakovima - rekao je glumac tada.

Ljubav Gorana i Ivane koja je u međuvremenu promenila ime u Eva, uprkos vanbračnoj aferi, istinama i lažima, uspela je da pobedi.

Svi su se začudili kada je Ivana promenila ime u Eva i počeli su napadi. Ona je tada objavila otvoreno pismo gde je objasnila zašto se odlučila na takav korak.

- Ovo sam ja. Eva Višnjić. Bez šminke i fotošopa. Samo ja. Ne, nisam više Ivana, ali ne shvatam zašto to ikome smeta? Zašto mi se ljudi koji me uopšte ne poznaju, obraćaju imenom koje više nije moje? I zašto je normalno i prihvatljivo da sam promenila prezime, ali ne i ime? Moji roditelji su me hteli nazvati Marija, ali da udovolje drugim članovima porodice, na kraju su me nazvali Ivana. Moj otac me oduvek zvao, od milja, Nune. Gotovo nikad pravim imenom. Ali, moji roditelji mene mogu zvati kako god to oni žele. Jer oni su moji roditelji i ja ih volim i poštujem. Ne, nisam promenila ime jer Amerikanci "nisu mogli da izgovore Ivana" nego zato što nisam htela da budem "Ruskinja ili Ajvana kao Ajvana Trump" (da, Amerikanci ime Ivana pretežno izgovaraju Ajvana).

Ne želim da imam ikakvu poveznicu s Trampom jer njegova porodica za mene predstavlja sve ono što ja nisam; kič, snob i manjak pravih vrednosti. Volim životinje koji Trampovim sinovima služe samo kao živa meta koju treba upucati ili servirati na tanjiru za jelo, a Ruskinja nisam pa i ne želim da budem. Htela sam da budem Amerikanka što sam i postala. Iako sam i dalje i Hrvatica jer nisam morala da se odreknem svog porekla do kojeg mi je stalo. Stalo mi je toliko da sa svoje troje dece isključivo pričam na hrvatskom jeziku i ne dozvoljavam im da ubacuju engleske reči. Jako mi je žao kada vidim da se ljudi srame svog porekla i ne uče svoju decu maternji jezik. Dakle, nisam Ivana i prestanite da se nervirate ili zamarate oko toga. Ja sam Eva, vozim Teslu i stalo mi je do ove planete i svih živih bića iste - stoji, između ostalog u njenom obraćanju.

Da su se stvari izgladile sa bivšom ljubavnicom njenog muža, govori i to da joj je Mirela poslala podršku u vidu komentara.

- Draga Eva, najpre ću tebi uputiti reči da bi ovaj svet bio Raj kada bi u njemu bilo više ljudskih duša poput tvoje u kojoj živi izvor onog najbitnijeg dela čoveka, a to je ljubav. Ti imaš srce k’o nebo koje je puno bezuslovnog razumevanja, mira, ljudskosti i nadasve srce puno ljubavi prema celom svetu, a tome smo živi svedoci Lana i ja... Šaljemo ti do neba, a tvoja tri malena sunca imaju veliki zagrljaj od Lane - napisala je Mirela.

Odlazak iz grada anđela

Najpoznatiji hrvatski vegan Holivuda je adresu u Los Anđelesu zamenio za Englesku 2020. godine.

- Posla nije bilo. Niko nije radio. Nešto je bilo u Novom Zelandu, jer su, kao ostrvo, mogli napraviti doslovno pravi karantin. U Los Anđelesu i danas se radi s 20 posto kapaciteta kada je reč o filmovima i televizijskim serijama. Ali mi smo se u koroni preselili u Englesku. Prodali smo kuću u Americi i dobro nam je došla ta prisilna pauza, jer je bilo prilično komplikovano preseliti i svu tu životinjsku menažeriju. Imam tri mačke i četiri psa - rekao je glumac za Šibenski.

Međutim, da se korona vreme može iskoristiti i kreativno, potvrdio je sam glumac jer se u tom periodu posvetio pisanju. Tu sklonost je od detinjstva delio s glumom, a danas mu je pomalo žao što ga kao klinca prema tome nisu više usmeravali.

- Pisao sam sve ovo vreme, ali ne smem govoriti o projektu. Mogu samo reći da se radi o hrvatskom stripu koji pokušavam napraviti kao tv-seriju. Prijatelj i ja radili smo svakodnevno i celo vreme čuli se preko Zuma i i Vocapa. Napravili smo puno posla, napisali 10 epizoda, celu prvu sezonu. Sada tražimo partnere koji bi nam se pridružili nam tom projektu. Kad sve bude spremno, moći ću o tome više govoriti - rekao je Višnjić tada.

