APSURD JE DA U OVOM VREMENU POZORIŠTE CVETA! Šerbedžija: Još od KGPT nisam video tako divnu energiju i sjajan ansambl kao u BDP

Beogradsko dramsko pozorište najavilo je danas deset premijernih predstava koje će se igrati u 2022. godini. Teatar sa Crvenog krsta vraća se klasici, a gledaćemo na sceni od Šekspira, preko Sofokla i Getea, do Čehova i Dostojevskog.

Prva predstava, čija je premijera zakazana za 26. mart, jeste "Zaljubljeni Šekspir", nastala u saradnji sa "Diznijem", a režiju će potpisati Ana Tomović.

Glavna uloga u ovoj predstavi pripala je glumcu Luki Grbiću, koji igra pisca. - Radujem se što ću imati četiri premijere u 2022. Lepo je imati priliku da radiš klasiku sa rediteljima u čijim predstavama sam uživao kao publika. Zahvalan sam svim ljudima koji su me kao najmlađeg dočekali u BDP - objasnio je Grbić. U "Zaljubljenom Šekspiru" igraće i Aleksandar Radojičić, Ljubomir Bulajić i Dragana Varagić, kojoj je poverena uloga kraljice Elizabete.

U BDP će sa dve glavne uloge nastupiti Branka Katić. Posle 30 godina radiće opet s Lenkom Udovički komad "Tramvaj zvani želja", koji će otvoriti na leto Belef. Rade Šerbedžija biće svojoj supruzi Lenki samo podrška, ali se obratio novinarima da pohvali rad upravnika Juga Radivojevića.

- Nisu veliki projekti samo ove godine već to BDP radi nekoliko godina. Impresivno je gledati koliko se novih komada radi. Teška su vremena, a teatar govori svojim jezikom. Pozorišta su jedina stvar koja nikada neće biti okupirana. Samo onaj ko radikalno prihvati ulogu mecene, može pomoći piscu i rediteljima. Razmišljam šta je to u ovim vremenima da pozorište cveta. I to je taj apsurd. Vidim da taj Jug upravlja ovim divnim pozorištem. Čestitam svojim prijateljima, jer od KGPT i Ljubiše Ristića nisam video tako divnu energiju i sjajan ansambl - izjavio je Šerbedžija.

