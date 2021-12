AMERIKANAC NAUČIO SRPSKI JER OBOŽAVA NAŠE PESME: Hteo da zna o čemu peva TOMA, a pojavio se u filmu o njemu, evo kada! (VIDEO)

Ako ste gledali film "Toma", snimljen kao omaž legendarnom pevaču Tomi Zdravkoviću, onda ste i čuli glas Amerikanca Rona Holsija koji peva pesmu "Dotako sam dno života" dok Toma, kog glumi Milan Marić, vinjakom utapa tugu na splavu.

Na premijeri fila "Tome" u Los Anđelesu, na Beverli Hilsu, među brojnim Srbima i Balkancima koji su čekali ispred sale da film počne, stajao je i Ron Holsi kojeg Srbi prepoznaju snimcima sa Youtuba gde je pevao domaće narodnjačke klasike, ali i pesme koje je lično napisao i komponovao. Ono što je malo ko znao u publici u Los Anđelesu je to da će upravo Ronov glas te večeri odzvanjati sa filmskog platna.

Ron Holsi je veliki zaljubljenik u srpsku kulturu i jezik, toliki da je 11 godina nakon što je prvi put bio u Beogradu, naučio srpski jezik sasvim dovoljno da se sporazumeva na njemu piše Serbiantimes.info.

- Kada sam prvi put otišao u Beograd, nisam bio siguran kako će to ispasti, ali od trenutka kada sam stigao osećao sam se kao kod kuće. Do tada nisam mnogo znao o srpskoj kulturi. Imao sam nekoliko prijatelja Srba u SAD i bio je restoran blizu mesta gde sam odrastao u Vašingtonu, koji se zvao "Srpska kruna", ali su uglavnom služili rusku i francusku hranu. Kada sam konačno stigao u Srbiju, dočekali su me veoma topli i gostoljubivi ljudi i jedinstvena kultura u kojoj su hrana, muzika i drugi aspekti života bili pod uticajem Istoka, Zapada, Severa i Juga. Proveo sam dosta vremena istražujući zemlju, od Vojvodine, preko Niša, do Krupnja. Bio sam dobrodošao gde god sam otišao. I naravno, razvio sam vezu sa srpskim narodom i muzikom.

Kada si prvi put bio u Srbiji?

- Prvi put sam otišao 2010. Želeo sam da provedem vreme u istočnoj Evropi i moja prijateljica Nataša, koja je pola Srpkinja/pola Hrvatica, mi je preporučila da posetim Beograd.

Koja je prva srpska reč i pesma koju si naučio?

- Pa, prve noći kada sam stigao u Beograd brzo su me odveli u najbliži bar. Tako da je prva reč koju sam naučio bila "Pivo!" Što se tiče prve pesme, postojala je popularna pesma u to vreme pod nazivom "Bato, bre", koja je bila neka vrsta turbofolka. Često sam je pevao tada. Ali prva pesma koju sam naučio i izveo za publiku bila je "Kraljice srca mog" od Šabana Šaulića. Pevao sam je baš na Natašinoj svadbi i svi su podivljali. Odatle sam ušao dublje u srpsku muziku i počeo da učim više pesama.

Zaljubio sam se u muziku Tome Zdravkovića Pre nekoliko godina zaljubio sam se u muziku Tome Zdravkovića, ali tada nisam znao kako će njegova muzika promeniti moj život. Snimio sam za YouTube “Dotako Sam Dno Života” sa prijateljem Yunus Iyriboz. Mislio sam da će možda samo nekoliko mojih prijatelja pogledati taj video, međutim, bio sam prijatno iznenađen kada su ga otkrili mnogi ljudi iz Srbije i dijaspore. To je bio početak mog uzbudljivog putovanja u otkrivanje muzike Balkana, koje je bilo prepuno obrta i nezaboravnih momenata. Najskorija čast koja mi je ukazana je da se moje izvođenje sa YouTube našlo u filmu. Imao sam sreću i privilegiju da prošlog vikenda budem na Holivudskoj premijeri filma "Toma", u los Anđelesu. Bilo je to nezaboravno veče smeha, suza, i naravno, muzike. Svima toplo preporučujem da pogledaju ovaj film. Ako pažljivo slušate, čućete me kako pevam "Dotako sam dno života", negde u sredini filma. Ovim mi je ukazana velika čast, zahvaljujem se producentima i celom timu koji me je uključio u ovo remek delo koje slavi život i zaostavštinu najvećeg srpskog pesnika i boema.

Kako si se odlučio da pevaš baš srpske pesme, šta ti je privuklo u njima?

- Srpska muzika ima bogatu istoriju i vezu sa folklornim pesmama iz regiona. Pesme često imaju proganjajuće melodije i ritmove koji vas pogađaju pravo u grudi. Privlače me i teme tuge i gubitka, koje me podsećaju na bluz muziku, mkoju inače mnogo volim i pevam u Americi.

Više od milion ljudi je imalo prilike da te čuje u filmu "Toma" kako pevaš jednu od najpopularnijih pesama legendarnog Tome Zdravkovića "Dotako sam dno života". Kako se uopšte dogodilo da završiš u filmu?

- Producenti su me čuli kako pevam na Youtubu. Kontaktirali su me i pitali da li mogu da u film uključe verziju pesme "Dotako sam dno života" koju sam otpevao sa mojim prijateljem, gitaristom Yunusom Liribozom. Bio sam oduševljen i počastvovan, ali nisam imao pojma kako će se pesma koristiti u filmu.

Na premijeri filma u Los Anđelesu si konačno imao priliku da vidiš kako to zvuči i izgleda… Kako si se osećao kada si čuo svoj glas, svoju pesmu u filmu na velikom platnu?

- Bilo je to neverovatno iskustvo za mene. Čuo sam od prijatelja da je pesma završila u filmu, ali nisam znao u kom delu, kojoj sceni. Tako da me je potpuno iznenadilo kada sam prvi put čuo akorde pesme u filmu. Ispostavilo se da su koristili dosta naše pesme i to na veoma pametan način, kada Toma dočekuje jutra na splavu, očajan… Zatim kada dolazi u Ameriku. Bilo je nadrealno i emotivno iskustvo čuti sebe kako pevam u tako velikom filmu. Dirnulo me što sam uvršten u odavanje počasti zaostavštini tako velikog umetnika kao što je bio Toma Zdravković.

Kako to da si uopšte izabrao da pevaš "Dotako sam dno života"?

- Bio sam na slavi u Beogradu i rekao sam svom dragom prijatelju Aleksandru Markoviću koliko volim srpsku muziku i da želim da otpevam neke obrade i stavim ih na Jutjub. Ispričao sam mu neke svoje ideje, a on je samo rekao "Ne, pevaj nešto ovako:" Zatim je pustio spot "Dotako sam dno života", gde je Toma na šinama. Pesma mi se odmah dopala i tekst je bio čista poezija: "Kako de te srce moje za trenutak zaboravi…" Trebalo mi je dosta vremena da naučim jer sam tada manje poznavao srpski jezik i želeo sam da razumem svaka reč. Tekst bih pisao rukom i recitovao pesmu kao pesmu, pazeći da je razumem i osetim autentično.

Šta inače osećaš kada pevaš srpske pesme? Da li ti zvuče tužno, možda melanholično?

- Definitivno ima melanholije u pesmama i mislim da me zato i privlače. Tužne su, a u tuzi ima neki prefinjeni osećaj. Te pesme zaista ulaze u srž ljudske emocije. A ja volim da osećam i pokazujem emociju.

Kada pevate pesme Tome Zdravkovića, Šabana Šaulića, Tozovca… Da li vas to podseća na neku američku muziku?

- Što se tiče emocije, ta muzika je vtrlo slična bluzu koji imamo ovde u SAD.

Šta ti se još dopada u Srbiji?

- Volim ljude i način života. Postoji taj neki opušteni južnoevropski šarm širom zemlje. Hrana je sveža, priroda je lepa, ljudi su lepi iznutra i spolja. I ima toliko stvari koje treba uraditi. Radio sam sve, od odlaska na koncerte na Kolarcu, do branja trešanja u Vojvodini, od jedenja jagnjećeg pečenja u etno kući do trkanja jedrilica na Savi.

Šta misliš o Srpkinjama? Da li ste se ikada zaljubili u neku od njih?

- Posle onoliko vremena koliko sam proveo u Srbiji bilo bi nemoguće ne zaljubiti se. Mislim da su Srpkinje šarmantne, inteligentne i veoma lepe.

U Srbiji, tačnije u Beogradu, si snimio i spot za svoju pesmu "Srpkinja". Kakva je bila energija na tom snimanju, da li si se dobro proveo?

-Snimanje "Srpkinje" bilo je jedno od najsrećnijih iskustava u mom životu. Tekst sam napisao uz pomoć Tanje Anđić, Petra Zorkića i Davida Brkljača. Petar i Marko Luis su uradili aranžman, a Toni Pavlovski i ja smo smislili scenario, koji je Toni režirao. Zatim smo snimali video dva luda dana, u gerilskom stilu, trčali smo po Beogradu nadajući se da neće padati kiša i da nas neće zatvoriti policija. Nekoliko puta je izgledalo da se ceo projekat raspao. Ali na kraju je sve ispalo odlično. Sjajan je i bend koji se pojavljuje u spotu. Jedan od momaka u njemu bio je moj lični trener u to vreme. Kada sam mu rekao da tražim bend koji će biti u spotu, rekao je: “Imam bend!”. Ivana Dudić, devojka koja se pojavljuje u spotu, bila je pravi profesionalac i imala je sjajne kreativne ideje. Zabavili smo se i mislim da se to vidi u videu.

Ljudi u Srbiji i na Balkanu te poznaju kao pevača, muzičara, ali tvoja prava profesija je scenarista. Reci mi više o svojoj karijeri scenariste… Da li još uvek pišeš scenarije za čuvenu dečju seriju “Ulicu Sezam”?

- Studirao sam film i pisanje na koledžu i otišao u Los Anđeles da pokušam da postanem TV pisac. Prvi veliki uspeh bio je angažman na dečjem kanalu Nickelodeonu, završio sam kao pisac u emisiji pod nazivom "Nedov vodič za preživljavanje u školama sa deklasifikovanim osobama". Posle sam dobio priliku da pišem za PBS dečje animirane emisije, kao što su "Radoznali Džordž" i "Marta govori".

- Pre nekoliko godina, zamolili su me da radim na "Ulici Sezam" što je bio ogroman posao jer sam, kao i većina dece u Americi, odrastao kao obožavalac te emisije. To je zaista institucija i tako je zabavno raditi, posebno otići na set i videti sve te lutke koje pamtiš još od malih nogu. Još uvek radim na "Ulici Sezam", ali sam takođe producirao i novu animiranu emisiju koju sam razvio za Apple TV, a koja će premijerno biti prikazana negde sledeće godine.

Na pitanje da li ćemo uskoro čuti neku novu obradu srpske pesme, Ron kaže:

- Naravno, budite sigurni u to. Skoro svaki dan slušam srpske pesme, one me inspirišu i očekujte da ću vrlo skoro izbaciti nešto novo na Youtube. A planiram i da odem u Srbiju, jer me ona inspiriše da pevam, ali i da pišem.

