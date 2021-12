GLUMICA POSLEDNJE GODINE PROVELA U MRAČNOJ SOBI, UMRLA U SIROMAŠTVU! Teška sudbina bivše žene pevača: Od njega mi ne treba ništa

Glumica Gizela Vuković bila je prva supruga pevača Zvonka Bogdana. Iako je doživela veliku slavu, 29. marta 2015, u 89. godini umrla je u teškom siromaštvu, kao beskućnica.

Ona je poslednjih 13 godina svog života provela u mračnoj sobi samačkog hotela, sa bolesnom ćerkom i unukom koji boluje od teškog oblika autizma.

Dobitnica "Zlatne arene" u Puli bila je zvezda domaće kinematografije, a onda joj je sreća okrenula leđa. Zbog finansjiskih problema našla se na rubu egzistenicije, zbog čega je njen dom postala sobica ovog hotela, koju je samo prvih nekoliko meseci imala novca da plaća.

- Kada sam iz Subotice krenula u Beograd, otac Toma i mama Viktorija prodali su moj deo zemlje i dali mi da kupim sebi stan u prestonici. I jesam, u Nemanjinoj broj tri. Stanarsko pravo prenela sam na ćerku, a onda su stigle zlosrećne devedesete. Ćerkina agencija je počela da gomila dugove... Neki ljudi, valjda zelenaši, izbacili su nas na ulicu. Često smo, potom, menjali podstanarske sobičke, gomilali dugove. U tim neprekidnim seljakanjima izgubila sam sve fotografije. Nemam, deco, nijednu staru sliku, nijednu. Ne znam ni gde mi je ostala "Arena" - ispričala je Gizela svojevremeno za "Novosti".

- Ne znam koga nisam pitala za pomoć. Međutim, svi su me zaboravili - rekla je ona.

Iako je predosećala da neće još dugo poživeti i veoma se teško kretala, glumica je do poslednjeg dana brinula o bolesnoj ćerki Milici i autističnom unuku Branku.

- Ćerka Milica (66) danima je bolesna, ne ustaje iz kreveta, dok je unuk Branko autističan, pa vrlo retko izlazi iz sobe. Ja dalje od hodnika hotela nisam kročila nijednom u prethodnih 11 godina. Jedva se krećem pomoću ove stolice - ispričala je tada kroz suze Gizela.

Udavala se dva puta - prvi put za oca svoje ćerke Milice koji nije bio javna ličnost, a drugi put za čuvenog pevača Zvonka Bogdana.

- O braku s njim ne želim da govorim. Razišli smo se davno i šta tu više ima da se priča. Manite me njega. Ne želim da ga se sećam. Odavno nisam u kontaktu s njim. Ne interesuje me uopšte. Meni on nikada nije značio. On je taj koji se zakačio za mene. Balavac je bio. Od njega mi ništa ne treba. Za ljubav svog života, glumca Josipa Bajića, nažalost, nisam mogla da se udam. Bilo je raznih prepreka. Ali znam da me je mnogo voleo, a i ja, bogami, njega - govorila je oštro glumica.

Iako su joj socijalni radnici predlagali da se preseli u starački dom, ona nije želela da napusti bolesnu ćerku i unuka.

- Kako da se razdvojim od njih dvoje. Moja penzija je i njihov prihod. Ne mogu da se razdvajam od njih, ne mogu. Oni su mi sve što imam. Neću se razdvajati od njih pa makar poslednje dane sedela na ulici. Samo da mi je da vidim neki skroman, svoj krov nad glavom pa neka sutra umrem - rekla je Gizela pred smrt u pomenutom intervjuu.

