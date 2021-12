DAVORIN NIJE SA NAMA VEĆ 2 DECENIJE: Ostavio je NEIZBRISIV TRAG, a ovako je nastala jedna od najemotivnijih pesama na Balkanu

Jednu pesmu čine melodija, odnosno muzika i tekst. Za samu muziku retko ko postavlja previše pitanja, ali mnogi vole da znaju kako su nastali neki stihovi i da li su inspirisani istinitim događajima.

Ponekad muzičari sami otkriju, nekad mudro ćute, ali znatiželja za takvim saznanjima ne jenjava i svi vole da znaju pozadinu nastanka nekog umetničkog dela.

Indeksi su važili za jednu od najpopularnih muzičkih grupa na teritoriji bivše Jugoslavije u prošlom veku, koja i dan danas uživa popularnost među sledbenicima rok muzike. Grupa je je postojala od šezdesetih godina prošlog veka pa sve do 2001. godine, kada je Davorin Popović, frontmen Indeksa, preminuo.

Davorin je rođen je 23. septembra 1946. godine u Sarajevu. Umro je od raka pankreasa 18. juna 2001. u svom rodnom gradu. Čitav život je živeo i radio u Sarajevu. Bio je jedan on najomiljenijih muzičara u bivšoj Jugoslaviji.

Indeksi su u leto 1962. godine osnovali studenti Ismet Nuno Arnautalić (gitarista) i Šefko Akšamija (basista). Kasnije su se grupi pridružili Slobodan Bobo Misaljević (gitarista), Đorđe Uzelac (klavijature) i Nedo Hadžihasanović (bubnjevi). Na početku su svirali instrumentalne obrade svetskih hitova, a 1963. godine bend napušta Hadžihasanović, a za bubnjeve dolazi Đorđe Kisić.

Na prvoj Gitarijadi u Beogradu 1964. Indeksi su osvojili drugo mesto te kao nagradu dobili mogućnost da snime prvi singl. Snimili su četiri pesme, tri su bile obrade tadašnjih velikih hitova, a četvrta „Nikada“ koju je komponovao Ismet Arnautalić je bila prva autentična rok kompozicija u Bosni i Hercegovini.

Davorin Popović je u to vreme nastupao s bendom Pauci, a krajem 1964. godine pridružuje se Indeksima. Par meseci nakon toga osipa se prva postava Indeksa. Iz benda odlaze Misaljević, Akšamija i Uzelac, a dolazi gitaristi Slobodan Kovačević i basista Fadil Redžić.

Pesma koja je jedna od njihovih najslušanijih i najpoznatijih je svakako "Bacila je sve niz rijeku".

Stvaranje ove pesme započinje Fadil Redžić, basista Indeksa koji piše muziku u trenutku dok boravi u Sovjetskom Savezu, na turneji sa drugim bendom.

"Bio sam daleko od drage, već sam bio u braku, onda me uhvatila tuga pa sam zasvirao na gitari i odsvirao to. Onda sam dao Kemi i on se zaljubio i to je sročio, a meni se to nije svidelo u prvi mah, taj tekst, usred bašče... ali posle mi je odgovarala, izuzetan tekst" navodi Fadil.

Same reči pesme govore o dve velike ljubavi. Kemal Monteno, kome je bio poveren tekst ove pesme, je u to vreme bio zaljubljen u izvesnu devojku iz Čapljine.

"Šta ću, zaljubio se... Pođem ja u Čapljinu nju potražiti, odem onim ćirom do tamo. Lutam, gledam hoću li je negde sresti, ništa ne znam, ni gde živi, ma ništa... I idem tako po onoj Čapljini, leto, osamdeset stepeni, i odjednom, na nekom ćošku, stoji ona, bosa, a oko nje – cveće. Prodaje cveće. I meni tako ta slika ostane. Otud ti je 'stajala je usred bašte ko najljepši cvijet'".

Setniji deo ove balade opisuje ljubav i tragičnu sudbinu legendarnog pevača Davorina Popovića.

Naime, on je bio u velikoj ljubavi sa nepoznatom devojkom iz Sarajeva. Njihova ljubavna veza jeste bila ozbiljna, ali devojka nije bila spremna za brak. Ostala je u drugom stanju, a nisu planirali dete, pisali su hrvatski mediji u to vreme. Par je odlučio da se venča, ali uoči venčanja, devojka je abortirala i zauvek napustila Davorina.

"Nosila je našu ljubav, našu sreću, prvi cvijet Bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet A noćas ako sluša nek čuje bol U pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj Zauvijek neka nosi na srcu znak Život je jedan ona bacila."

Nekoliko godina kasnije, na koncertu u Švedskoj, Davorinu se učinilo da je vidi u publici zbog čega je sišao sa bine, ali je, nažalost, nije pronašao.

O istinitosti ovih reči svedoči i Kemal Monteno.

"Uvek govorim istinu, sve priče u mojim pesmama su istinite. Koje god pesme da se setite, sve su to prave priče. Na primer, pesma “Bacila je sve niz reku” je istinita priča. Nija baš sasvim moja priča, dve su priče spojene u toj pesmi – jedna je mog Davorina Popovića, druga je moja iz mladih, dečačkih dana."

