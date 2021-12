KAD PILOTSKU PALICU PREUZME ŽENA: Počelo snimanje 3. i 4. sezone serije sitkoma Aviondžije, a stižu i novi glumci

U novom filmskom studiju Hype produkcije na Beogradskom sajmu počeće snimanje 3. i 4. sezone komedije "Aviondžije", a novih 48 epizoda gledaoci će moći da gledaju narednog proleća na kanalu Superstar. Ovaj sitkom zajedno su kreirali Hype produkcija i Telekom Srbija, a rediteljska palica ovoga puta je u rukama Suzane Purković. Od stare posade ostali su Goksi, Dana, Mile, Ceger, Medena... Njima će se pridružiti novi glumci Mladen Sovilj, Ivan Đorđević, Dunja Stojanović i Sofija Juričan koja će se naći u ulozi pilota.

- Veoma mi je drago što sam pozvana u sjajnu ekipu, od organizacije do onih koji režiraju, pišu i učestvuju u čitavoj kreaciji ove serije. To je uglavnom ženska ekipa, tako da su se žene ozbiljno udružile. U skladu s novim vremenima, razbijaju se razne predrasude, pogotovo kada je reč o ženama, pa je baš lepo što ću ulogu pilota, odnosno kapetanice leta, sada igrati ja, kao žena. Lik koji igram je vrlo interesantan, to je žena sa velikim Ž. Biće to lepo uživanje uz odlične uslove. Imali smo i obuku od strane inženjera i pilota, tako da mnogo toga još treba savladati, ali veoma mi je interesantno. Jedva čekam, polećemo uskoro - kaže Sofija.

