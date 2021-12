VEĆINA NAS UMETNIKA JE AUTODESTRUKTIVNA! MARIĆ OTVORIO DUŠU: I Toma Zdravković je to bio, a muzika je bila njegov jedini ventil

Milan Marić bio je gost novog susreta u okviru Parobrodovog serijala "Hajde da pričamo", u kojem se posebno osvrnuo na svoju glavnu ulogu u filmu "Toma". Razgovor je vodio novinar Aleksandar Đuričić, a glumac se prisetio kako je dobio poziv da dođe na kasting.

"Sećam se da sam se u martu 2020. vratio iz inostranstva i zbog toga bio u dodatnoj izolaciji, a tada me je Dragan Bjelogrlić pozvao. Ja tada njega nisam poznavao, znao sam samo ko je on, a on mi je tada predložio da se okušam za ulogu Tome Zdravkovića" - objasnio je Marić.

foto: Parobrod, Ustupljene fotografije

Marić nije bio siguran da li je to uloga za njega, ali da je igrao na kartu emocija.

"Mene je zanimalo odakle potiče tolika količina autodestrukcije sa takvim jednim božanskim talentom i tolikom željom za životom... Muzika je bila Tomin ventil, tako sam ja njega doživeo", ispričao je Marić.

On smatra da je većina umetnika autodestruktivna i da se zbog toga postavlja pitanje da li bi Zdravković bio to što jeste da nije bilo te njegove osobine i teškog života.

"Umetnost se zasniva na tome šta si ti. Čitav tvoj život, karakter, senzibilitet, sve što proživljavaš i kako proživljavaš odražava se na ono što radiš...Zbog toga mislim da postoji i strah od puštanja te autodestruktivnosti. Iako nas to ubija, hoćemo li mi biti mi bez toga", priznao je Marić.

foto: Parobrod, Ustupljene fotografije

