JOVANA STOJILJKOVIĆ PRVI PUT O DEČKU GORANU BOGDANU: Igraju zajedno u novoj seriji, a evo šta kaže o njihovom odnosu i saradnji

Glumica Jovana Stojiljković na velika vrata ušla je i u hrvatsku kinematografiju. Od večeras publika će je gledati u u novoj serije "Područje bez signala", a partner nakon "Senki nad Balkanom" ponovo joj je dečko Goran Bogdan.

- Bilo je to jedno od najljepših snimanja u mojoj karijeri - govori Jovana za hrvatsku "Gloriju" dok se prisjeća dana provedenih u Gospiću i Dugoj Resi.

- Radili smo od jutra do večeri pa nisam stigla puno da razgledam, osim što sam jedan dan otišla do Tesline rodne kuće. Ekipa je bila sjajna, brzo su me prihvatili i učinili da se osećam kao kod kuće. A u ekipi serijala, snimljenog prema istoimenom romanu Roberta Perišića - kaže Jovana.

foto: Ana Paunković

Jovani je srcu najdraži dečko Goran Bogdan. Iako su u ljubavnoj vezi od 2017, nakon što su se upoznali na snimanju srpskog TV serijala "Senke nad Balkanom", to je bio jedini put da su zajedno glumili - sve do "Područja bez signala".

- Nemamo sada puno zajedničkih scena, ali bilo mi je veliko zadovoljstvo opet s njim snimati jer je stvarno dobar glumac. Znam da sam subjektivna, ali doista mi je drago kada s njim mogu da delim kadar. Ugodno mi je jer osećam njegovo poverenje - otkrila je Jovana, koja se jedini put pojavila s dečkom zajedno na otvaranju Festa na premijeri filma "Otac".

Seriju "Područje bez signala" gledaćemo i na RTS, ali nije poznat datum emitovanja.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/ Gloria

