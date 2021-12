VEČITI DEČKO NAPUNIO 50 GODINA! Otac mu se ubio, obožavali smo ga u seriji MOJ TAKOZVANI ŽIVOT, a sad ne liči na SEBE! (FOTO)

Džared Leto je ponovo u žiži javnosti, a tome je posebno doprinela njegova uloga neshvaćenog Paola u "Dinastiji Guči".

Zvezda je filmova "Rekvijem za snove", "Borilački klub" i "Američki psiho", a malo starije dame ga se sećaju iz perioda kada je apsolutne dominacije Džordana Katalana i Anđele Čejs. Naravno da znate da je reč o seriji "Moj takozvani život". Nebesko plave oči, i nežne crte lice bile su dovoljne da Leto zaintrigira holivudske reditelje koji su tada živahnom 20-godišnjaku pružali priliku.

Džared Leto je inače rođen je u američkoj saveznoj državi Luizijani. U detinjstvu se često selio, a otac mu je naknadno izvršio samoubistvo.

- U Los Angeles došao sam sa 500 dolara u džepu i ruksakom. Spavao sam u raznim hostelima i prihvatilištima tako da sam sve ovo postigao sam. Za svaki svoj uspjeh naporno sam radio - rekao je glumac jednom prilikom.

- Odgajan sam u okruženju punom umetnika, fotografa, slikara i ljudi koji su radili u pozorištu. Budući da sam u detinjstvu stekao raznoliko umetničko iskustvo, nije bila povučena jasna granica što ću u budućnosti odabrati. U mojoj porodici oduvek smo se kreativno izražavali, pa za mene verovatno i nije postojala druga opcija nego da postanem umetnik - prepričao je glumac koji je prvobitno upisao slikarstvo na likovnoj akademiji.

- Dok smo bili deca, majka nas je vodila na razne koncerte i rok spektakle koji su mi se urezali u pamćenje i nekako uticali na moju karijeru, Cepelini, Pink Flojd… to su bendovi koji su mi promenili život i mogu samo majci da zahvalim na dobrom muzičkom ukusu - dodao je.

Nakon što je prekinuo studije slikarstva, Leto je upisao "New York City School of Visual Arts" gde je razvio interes za glumu. - Gluma je neprestano kopanje po sebi i svom unutrašnjem svetu. Za mene je upravo to čar svega - istakao je glumac. On je bio od onih glumaca koji se toliko transformišu za film, da iz svog lika ne izlaze ni kada se ugase kamere.

- Teško mi je artikulisati proces ulaska u lik, ali smatram da mi je dužnost posvetiti celo svoje biće tom procesu. To je jedino što me zanima. Ne bojim se krvariti za ulogu baš poput Pitera Selersa i Danijel Dej-Luisa. Kad se na taj način posvetite ulozi, događa se to nešto što vas tera da kopate još dublje, radite još više, otkrijete nešto što vas više zadovoljava i obogaćuje', objasnio je oskarovac.

Tako se za ulogu Marka Dejvida Čapmena, čoveka koji je ubio čuvenog muzičara Džona Lenona, Leto udebljao 30 kilograma. Glumac se prejedao nezdravom hranom. Kako bi se što više udebljao, jeo je sladoled rastopljen u mikrotalasnoj pećnici pomešan s maslinovim uljem i sojinim umakom. Zbog nezdrave prehrane i unosa velike količine masnoća, obolio je Džared je oboleo od gihta.

- Nije dobro činiti to svom telu - priznao je i dodao da je, uprkos lošim zdravstvenim posledicama, bilo zanimljivo posmatrati reakcije ljudi. Naime, kada bi izišao na ulicu, ljudi bi se odmicali od njega zbog korpulentnosti i pretećeg držanja.

Džared Leto nije tipičan glumac, uloge prihvata kad to njemu odgovara jer, osim što glumi, posvećen je svom bendu "Thirty Seconds to Mars" koji je osnovao sa bratom. Tako se, recimo, nakon uloge u filmu "Poglavlje 27" gotovo šest godina nije pojavljivao na filmskom platnu jer je otišao na turneju sa bendom.

- Kada stvarate muziku, uvek ste u jednakom kontaktu sa publikom, posebno na koncertima. Nema ništa lepše od nastupa pred njima, od osluškivanja njihovih srca - opisao je Leto.

- U životu sam prvi put zapevao na karaokama. I to me Kortni Lav izvukla na pozornicu na nekom venčanju. Pevali smo karaoke i to je bila potpuna katastrofa. Nikad nisam ni pomislio da ću postati pevač.Od 2002. do 2018. bend je objavio pet albuma.

Godine 2011. bend je uvršten u Ginisovu knjigu rekorda zbog broja koncerata održanih na jednoj turneji - bilo ih je 300.

- Uloge me izmore i jednostavno mi je potreban odmor, jer film proživim u svakom smislu te reči. Kad sam radio "Rekvijem za snove", živeo sam na ulici u i provodio puno vremena s ljudima koji su živeli u sličnim okolnostima. Prihvatili su me i otvorili su mi se. Njihov iskustva bila su mi dragocena. Priča o zavisnosti od droge te jednostavno iscrpi i treba ti vreme za sebe nakon toga - rekao je.

Najnoviju ulogu Paola Gučija u filmu "Dinastija Guči" ipak nije mogao da odbije.

- On je umetnik, to nam je zajedničko. Zapravo, Paolo je frustrirani umetnik, što sam i ja u životu osetio. Bio je nevidljiv za svoje najbliže, a sve što je hteo bilo je podeliti svoju kreativnu viziju sa svetom. No nikada nije dobio priliku. On je neshvaćeni tip. Odmah sam vidio Paola kao sanjara, crnu ovcu porodice, osobu koju zapravo nisu čuli.

Džared je, kao što smo videli veoma svestran, nekad čak i režira spotove za svoj bend, ali se potpisuje pseudonimom. Kaže da ima svoj mikrosvet i da tamo voli da se povuče.

- Nisam osoba koju ćete sresti u trgovačkom centru ili na nekom žgolf turniru. Imam svoj mali svet i u njemu imam svog brata, nekoliko prijatelja, pse, muziku i prirodu. Ništa više od toga mi ne treba - zaključio je Leto, koji je uvek krio svoje devojke. Tako je tek prvi put uhvaćen u javnosti 2015. godine sa ruskom manekenkom Vlaeri Kaufman, međutim, od tog trenutka se više nisu pojavljivali zajedno. Tokom godina pratile su ga brojne optužbe za seksualno zlostavljanje, ali ništa nije dospelo za sud. To mi je značajno uništilo reputaciju među obožavateljkama jer je bilo raznih optužbi: maloletne devojke, teranje na seks itd.

Izgleda da je Džared je kontroverzna ličnost, a sama njegova pojava nikoga ne može ostaviti ravnodušnim.

(Kurir.rs/A.M.)

