UKLETI FILM HOLIVUDA I DANAS TERA JEZU U KOSTI ZBOG KLETVE: 4 glumaca je umrlo, ona je imala samo 12 godina i to je ŠOKIRALO sve

Američka glumica Heder O'Rurk bila je velika dečja zvezda, a njena smrt šokirala je Holivud 1988. godine.

Heder je rođena u San Dijegu krajem decembra 1975. godine, a odrasla je sa sestrom Tami, takođe glumicom. Proslavila se zahvaljujući Stivenu Spilbergu, koji je odlučio da je angažuje kada je imala pet godina i to za franšizu kultnog horora "Poltergeist". U to vreme tražio je devojčicu koja izgleda kao "san svake majke" za svoj horor na kom je krenuo raditi, a onda je uočio Heder kako sa svojom mamom ruča u istom restoranu u kojem je i on bio.

Prišao im je kad je video da su pojele i zamolio da dođu na audiciju te je sledećeg dana dobila ulogu. Tada je kao opcija za lik Kerol En otpala Dru Barimor koja je i redateljevo kumče.

Osim u kultnoj franšizi, Heder je glumila u komičnoj seriji "Srećni dani" te imala još nekoliko pojavljivanja na televiziji. Sielbergov horor je postao ozloglašen zbog događanja na setu i tragedija koje su se dogodile glumačkoj postavi, a upravo se smrt O'Rurk smatra najgorom s obzirom na njene godine.

Preminula je nekoliko dana pre nego što je izašao u bioskope treći deo "Poltergajsta" zbog komplikacija izazvanih jakim gripom i doživela je dva jaka srčana udara, kako navode mediji, ali ponimje se i drugi razlozi.Heder je tumačila ulogu Kerol En u sva tri filma serijala o “Poltergajstu”. Njena pojava i jeziva rečenica “Oni su ovde” u prvom delu serijala omogućila je velikih uspeh filma kod publike, ali je Heder iznenada preminula tokom operacije opstrukcije creva. Njena smrt je mnoge zaprepastila, a veruje se da je ona dobila opstrukciju creva usled Kronove bolesti, kako se takođe navodi.

Tada je imala 12 godina i sahranjena je dan nakon premijere filma, a počele su da kruže priče o kletvi ovog filma. Mlada zvezda je proglašena mrtvom 1. februara 1988. Mnogi veruju da je kletva počela iste godine kad je prvi film objavljen.

Naime, on se smatra jednim od najstrašnijih horor filmova svih vremena, ali sada je poznat i kao ukleti film Holivuda jer su neki od njegovih protagonista umrli veoma mladi, pa su mnogi počeli da govore o kletvi.

“Kletva Poltergajst”, kako je nazvana, pojavila se nakon smrti četvoro glumaca, a najšokantnija je bila ona male Heder O’Rurk, koja je imala 12 godina kad je sniman film.

Dominik Dan, koja je imala debi u “Poltergajstu” kao starija sestra Kerol En, umrla je nasilnom smrću 1983. Zadavio ju je njen dečko Džon Svini. Dominik je stavljena na aparate za održavanje u životu nakon napada, ali je preminula pet dana kasnije. Svini je kasnije proglašen krivim za ubistvo.

Sledeći je umro glumac Džulijan Bek. On je igrao ulogu najstrašnijeg duha, lidera kulta Kejna u “Poltergejstu II”. Nije doživeo da vidi ovaj nastavak, preneo je "San". Imao je 60 godina kad je izgubio bitku sa rakom 14. septembra 1985.

Četvrta misteriozna smrt je Vil Sempson. On je igrao prijateljskog duha Tejlora u drugom delu filma. Sempson je umro 3. juna 1987. u 53. godini, nakon bolesti uzrokovane hroničnim degenerativnim stanjem.

