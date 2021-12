ISPLIVALI DETALJI SKANDALOZNI DETALJI SMRTI RODITELJA: Javnost besna na poznatu GLUMICU, nije smela to da dozvoli nikako!

Vlasti sumnjaju da su stari i bolesni roditelji glumice Ališe Vit, poznate po ulogama u filmu Dina i seriji The Walking Dead, umrli od hipotermije nakon što su njihova beživotna tela - jedno od njih obučeno u kaput - ove nedelje pronađena u njihovoj kući u Vorčesteru.

Tela Roberta Vita (87) i Dajane Vit (75) otkrivena su u ponedeljak, nakon što je njihova 46-godišnja kći zamolila rođaku da proveri kako su joj roditelji nakon što nisu odgovarali na pozive, piše Daily Mail.

Policija je saopštila da je obaveštena da je bračni par Vit imao "problema s peći" i da su koristili grejalice za granje svoje trošne kuće.

Istražitelji su rekli kako je uzrok smrti najverojatnije smrzavanje ili hipotermija - opasan pad telesne temperature uzrokovan dužom izloženosti hladnoći.

Robert Vit pronađen je odeven u kaput u dnevnoj sobi. Na telima nisu pronađeni neki očiti znakovi traume, a naknadnim pregledom nisu otkriveni ni tragovi otrovnih plinova poput ugljen-monoksida.

"Nije bilo znakova kaznenog dela. U toku je istraga", rekla je policija nakon što su tela pronađena u kući u Saseks Lejnu. Komšinica porodice je rekla da je Robert Vit imao rak, dok je supruzi Dajani nedavno dijagnostikovana Parkinsonova bolest.

"Bila je krhka ženica, mogao je odneti malo jači vetar", rekla je komšinica.

Ista komšinica je rekla da je Ališa bila uključena u život svojih roditelja i kad god bi bila u blizini, slala bi auto po njih. Kad bi neki od glumičinih filmova bio na TV, Robert i Dajana bi dolazili u njenu kuću da zajedno gledaju jer "nisu imali TV u boji".

Par je decenijama živro u Vorčesteru, oko 70 km istočno od Bostona.

Njihova ćerka je započela karijeru u dobi od osam godina nakon što je otkrio Dejvid Linč, koji je 1984. godine angažovao u svojoj verziji naučno-fantastičnog klasika Dune i epizodi Tvin Piksa.

Vit se pojavljivala ​​u brojnim hit televizijskim serijama, uključujući Porodicu Soprano, Dva i po muškarca, The Walking Dead i Orange is the New Black. Vit je takođe pijanistkinja i debitovala je na pozornici u Los Anđelesu 2001. godine.

Vlasti još nisu potvrdile tačan uzrok smrti, a biće urađena i obdukcija.

