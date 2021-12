ŽIVOTNA PRIČA SARE SANDEVE: Majka me je rodila sa 20 godina! Tata je bio kuvar, a ona prodavačica, sve su izgradili od nule

Foto: Filip Andrejević, This and That Productions

Najpoznatiju vranjansku lepoticu svih vremena, ćerku efendi Mite i unuku Hadži Trifuna igra u seriji "Nečista krv" mlada glumica Sara Sandeva, rođena u Skoplju 1997. godine.

Malo je onih koji se nisu susreli sa romanom Bore Stankovića, bar zbog činjenice da je već decenijama deo obavezne školske lektire. Tragični lik snezualne Sofke svima nam je poznat, a ni životni put Sare nije bio lak. Lepa glumica u Pragu živi od svoje druge godine.

- Majka me je rodila sa 20 godina. Kad sam imala godinu i po dana, porodica se preselila u Prag. Tata je došao malo ranije i zaposlio se. Divim im se što su mogli da počnu u stranoj zemlji od nule. Moj otac je radio i uspeo kao kuvar, majka je napredovala do pozicije direktora za Češku i Slovačku u velikoj prodavnici cipela. Stvorili su dom i pozadinu za mene i mog brata i sada imamo prekrasan porodični bistro u centru Praga. Sve su to uspeli izgradili od nule. Inspiriše me koliko su bili hrabri i sposobni - ispričala je glumica za njihov portal Indeks.

Sara ne govori srpski jezik, ali je vredno radila s lektorima i rediteljem Goranom Stankovićem. Finale serije "Nečista krv" je narednog vikenda na Radio-televiziji Srbije.

- Ne postoji recept za uspeh. Puno je glumica koje znaju da glume, pevaju i plešu. Ali malo je glumica koje imaju nešto više - poručila je glumica.

