5 GODINA NIJE SA NAMA: Zbog svoga glasa i privatnog života intrigirao javnost do SMRTI a ni tada ga nisu ostavili na MIRU! (VIDEO)

Džordž Majkl je zbog svoga glasa i privatnog života intrigirao javnost do svoje smrti, a neretko je zbog veza bio tema tabloida širom sveta.

foto: Profimedia

Britanski muzičar Džordž Majkl bio je poznat po svom moćnom glasu, a mnogi su ga proglasili ključnom figurom MTV ere. Smrt ovog legendarnog pevača i producenta pre pet godina je šokirala sve, a preminuo je upravo na katolički Božić, 25. decembra.

Pravo ime mu je bilo Georgios Kyriacos Panayiotou, a rođen je u Londonu 25. juna 1963. godine. U jednom intervjuu je rekao kako se za muziku počeo zanimati kada je preboleo ozledu glave dok je imao osam godina. Školu je završio u Bušeju, a upravo tamo je upoznao i kolegu s kojim se proslavio.

Tokom svoje bogate karijere koja je krenula uzlaznom putanjom dok je pevao u grupi Wham! s kojom je objavio legendarni božićni hit "Las Christmas", Džordž Majkl je prodao preko 80 miliona albuma širom sveta, a time je postao i jedan od najprodavanijih izvođača u istoriji muzike. Nakon nekoliko godina i velike svetske slave s Endruom Ridžlijem, Majkl je pokrenuo samostalnu karijeru, a već prvim singlom "Careless Whisper" osvojio je svetske top liste. Prvi solo album "Faith" objavio je 1987. godine, a ostalo je istorija.

foto: Profimedia

Pevač je 1998. godine objavio da je homoseksualac i to zbog sramnog hapšenja koje se desilo u javnom WC u Londonu, a tokom celog života borio se za prava LGBT zajednice. Njegov privatni život godinama je punio novinske stupce, a imao je problema i sa vlastima zbog droge.

Kada je imao 19 godina, Endru s kojim je bio u grupi Wham! rekao je da je biseksusalac. Pevač je često u intervjuima govorio kako je kao mladić maštao o ženama, no brzo mu je postalo jasno da više baca oko na muškarce. "Nikada se nisam sramio što sam homoseksualac. Zaljubljivao sam se i u žene nekoliko puta, no tek kada sam se iskreno zaljubio u muškarca shvatio sam da je sve pre toga bila iluzija", rekao je legendarni muzičar jednom prilikom. Nakon toga više nikada nije imao želju biti u vezi sa ženom, jer kako je rekao, emotivno se mogao predati samo muškarcu.

Sa šminkericom Kejti Jung u vezi je bio 90-ih godina, a ona je glumila u i njegovu spotu za pjesmu "I Want Your Sex". Znala je da je biseksualan, a i nakon raskida ostali su odlični prijatelji. Vezu s Anselmom Felepom započeo je 1991. godine nakon što ga je upoznao na festivalu Rock in Rio. Brazilac je šest meseci kasnije otkrio da ima sidu, a pevač je iskreno u intervjuima pričao o svemu.

foto: Profimedia

U to vreme njegovi roditelji još nisu znali da je gej te se bojao šta će reći. Istaknuo je kako se bojao za svoj život, no srećom se nije zarazio. Anselmo je preminuo 1993. godine, a Majkl mu je posvetio singl "Jesus to a Child". Godinama kasnije jevač je rekao kako je to bio jedan od težih perioda u njegovom životu, a žalio je tri godine za svojim ljubavnikom.

Keni Gos bio je njegova velika ljubav, a par su postali 1996. godine. Živeli su zajedno, a 2005. godine su se planirali i venčati. Ipak, 2011. godine su raskinuli te nikada nisu stali pred oltar. S Fadijem Favazom krenuo je u vezu 2012. godine, a s njim je bio do smrti. Upravo on pronašao je pevačevo telo na Božić 2016. godine. Fadi je tvrdio da je pevač počinio samoubistvo, no obdukcija je pokazala kako je preminuo prirodnom smrću zbog bolesti srca i jetre. I to se pretvorilo u cirkus, pa su ga sahrtanili tek tri meseca posle smrti zbog obdukcije.

foto: Profimedia

Džordž MAjkl nikada nije skrivao da se drogirao te da je odlazio na raskalašene zabave, a zbog toga je često imao problema i s policijom. Nemalo puta su ga uhvatili dok je kod sebe imao razne droge.

Tokom bogate karijere dobio je i brojna prestižna priznanja za svoj rad. Na policama je imao dva Gramija, dvije nagrade Brit, tri statue American Music Awardsa, 12 Billbowrd nagrade, četiri MTV Video nagrade i šest Ivor Novello nagrada. Godinu dana pre smrti Billboard ga je imenovao jednim od 100 najboljih izvođača svih vremena.

(Kurir.rs/A.M.)

