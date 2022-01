OPTUŽBE ZA SILOVANJA, DRAME, TUČE I LAŽI: Ovi SKANDALI tresli su kulturnu scenu Srbije u 2021, neki su toliko BRUTALNI i JEZIVI

Iza nas je više nego turbulentna godina koja se po svemu sudeći odrazila i na javnu scenu Srbije, a naročito na svet glume, na iznenađenje čitave nacije. Skandali koji su se ređali tokom više nego turbulentne 2021. godine.

Sam početak 2021. godine obeležio je skandal neviđenih razmera, kada je profesor škole glume ''Stvar srca'', Miroslav Mika Aleksić 16. januara uhapšen zbog optužbi da je seksualno zlostavljao učenice, Milenu Radulović i Ivu Ilinčić. Aleksić je u narodu proglašen kao profesor iz pakla, a sve do 10. septembra boravio je u Centralnom zatvoru.

Aleksić, protiv koga je Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnicu za četiri silovanja i pet polnih uznemiravanja svojih učenica iz škole glume, dao je prvu izjavu u septemrbu, nakon čega je pušten u kućni pritvor.

Učitelja glume prva je prijavila mlada glumica Milena Radulović, kojoj se ubrzo pridružila i koleginica Iva Ilinčić, a potom su se policiji javile i druge devojke. On je na saslušanju u tužilaštvu, prema nezvaničnim informacijama, negirao da je izvršio ova krivična dela, ali nije detaljno iznosio odbranu.

Miroslav Aleksić bio je u Centralnom zatvoru do 10. septembra, kada je prebačen u kućni pritvor.

Mikina i Milenina afera ''silovanje'' nije jedina koja je uzdrmala Balkan u protekloj godini, jer se samo nekoliko meseci nakon Milelinih i Ivinih šokantnih optužbi, oglasila i glimica Danijela Štajnfeld koja je nakon nekoliko godina odlučila da javnosti otkrije identitet, svog navodnog zlostavljača. Ta vest je kao bomba odjeknula brzinom svetlosti, budući da se radi o proslavljenom glumcu Branislavu Lečiću.

Javnost je bila skandalizovana. Drama se razvlačila danima, a onda je još veću pometnju svojim optužbama napravila i glumica Merima Isaković. Samo dve nedelje nakon Danijele, zvezda jugoslovenskog glumišta Merima Isaković iznela je u javnost optužbe da ju je Lečić silovao 1978. godine.

Javnost je bila zgranuta navodima u medijima, a Lečiću je čak i zdravlje bilo narušeno.

Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo krivičnu prijavu protiv Lečića, koju je ranije protiv podnela njega koleginica Danijela Štajnfeld, a koja ga je optužila da ju je silovao 2012. godine.

"Dobro je videti da je Danijela napredovala posle ovog slučaja, jer kako se na američko, poreskom sajtu vidi procena vrednosti, ispostavlja se da je ove godine skočila, najbogatija je glumica iz Srbije, to mogu ljudi da provere, pa onda shvatimo do koje mere je ovaj biznis uspešan", rekao je Lečić.

Skandali glumaca definitivno su obeležili 2021. godinu, a jedan od većih, takođe vredan pomena jeste okršaj glumca Dragana Bjelogrlića i reditelja Gage Antonijevića.

Naime, reditelj Predrag Gaga Antonijević zadobio je najmanje 5 udaraca koga je u ranim jutarnjim časovima u niškom hotelu "Ambasador" napao glumac Dragan Bjelogrlić.

Njih dvojica su sedeli u istoj prostoriji, ali za različitim stolovima, kada je Bjelogrlić prišao Antonijeviću i najpre mu udario šamar. Posle toga je nastavio da ga udara, dok su ostale kolege skočile da ih razdvajaju.

Bjelogrlić je priveden23. avgusta. Po nalogu tužilaštvo određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a na slobodu je pušten dan kasnije. Bjelogrlić je posredstvom svog advokata ponudio primenu načela oportuniteta, odnosno da okrivljeni plati 100.000 dinara u dobrotvorne svrhe, a da ne bude krivično gonjen. Međutim, tužilaštvo taj predlog odbilo i optužilo ga.

Valentina Petrović, koja nas je predstavljala na Izboru za mis interkontinental, našla se u centru skandala kada su se na društvenim mrežama pojavile šokantne fotografije srpske na kojima je, zajedno sa misicama Albanije, Crne Gore i tzv. Kosova, pokazale albanskog dvoglavog orla, simbol koji je provokacija Srba idejom tzv. velike Albanije.

Nakon toga Valentina je javno uputila izvinjenje svima i poručila da je bila nasamarena, te da se kaje zbog nepromišljenosti, a sada je u emisiji uživo otkrila kako je došlo do toga da pokaže simbol dvoglavog orla.

"Velika je potražnja sada, svi žele izjave. Došla sam u Egipat da predstavljam svoju zemlju. Kada sam dolazila bila mi je skrenuta pažnja na lažnu državu Kosovo i Albaniju da ih se klonim, kako je ovde atmosfera drugačija, ja sam to zanemarila i bila sam u redu sa njima. Kada sam videla da su konstantno oko mene, mislila sam širimo ljubav ne rat. To je ispalo drugačije, oni su zahtevali da pokažem njihov simbol, uradila sam to bez razmišljanja, one su mi namestile ruke, to neznanje nije opravdanje. Ja se sada izvinjavam zemlji i narodu, da sam znala da to predstavlja simbol velike Albanije to ne bih nikada pokazala", rekla je ona i apelovala na mlade:

"Nije opravdanje, apelujem na mlade da se bolje informišu. Ja nisam imala lošu nameru. Došla sam da prestavljam svoju zemlju, a ne da je ponižavam", rekla je ona, pa otkrila kako je izgledao trenutak kada su je ubedile da pokaže dvoglavog orla.

Iako je prvo htela da napusti takmičenje, Valentina je ostala, a sa koleginicama se slikala i sa podignuta tri prsta, što je izazvalo skandal u njihovim zemljama.

