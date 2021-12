POSTAO JE AGRESIVAN, STAVIO RUKE NA MOJE GRUDI I JAKO IH STISKAO! Zverkina peta žrtva podelila uznemirujuće detalje zlostavljanja

Optužbe na račun poznatog holivudskog glumca Krisa Nota (67) poznatog po ulozi Zverke u "Seks i gradu" za seksualno zlostavljanje ne prestaju, pa ga je tako, nakon četiri žena optužila i peta.

U pitanju je američka pevačica Liza Đentile (54) koja je izjavila da joj je glumac pored zlostavljanja, takođe pretio i da će joj uništiti karijeru ako o tome javno progovori. Not, kao i prethodne, i ovu optužbu odbacuje i naziva je "kategorički lažnom".

Pevačica Đentile objasnila je prošle nedelje na virtuelnoj konferenciji za novinare da je glumca prvi put srela u Njujorku 1998. godine, a da ju je pre 20 godina, odnosno 2002. Kris Not, nakon što ju je u Njujorku odvezao iz restorana do njenog stana "ispipao" jedne noći te da je bilo "jako neprijatno".

"Slinio je po meni", navela je ona. "Pokušavala sam da ga nateram da prestane." Liza je optužila Nota da ju je neprikladno dodirivao i prisiljavao je da stavi ruke na njega. "Postao je agresivniji i stavio obe ruke na moje grudi i počeo da ih veoma snažno stiska preko moje košulje“, rekla je gospođa Đentile. "Nastavila sam da guram njegove ruke nadole dok je on gurao moje gore. Pevačica je rekla da je uspela da preuzme kontrolu i odgurne ga, rekavši mu: "Ne, ne želim ovo".

Gospođa Đentile je rekla da do sada nije iznosila ove optužbe jer se "plašila Notove moći i njegovih pretnji da će joj uništiti karijeru". Njen advokat Glorija Olred rekla je da njen klijent neće moći da podnese pravnu žalbu zbog vremena koje je prošlo od navodnog incidenta. Gospođa Olred je rekla da je njen klijent želeo da se zakon - prema kojem neki istorijski slučajevi ističu posle vremena - promeni, i "zato ona danas govori".

foto: Profimedia

Podsetimo, ovo nije jedina optužba koja se tiče poznatog nam Zverke, jer su ga prošle nedelje dve žene optužile za seksualni napad, rekavši za medije da ih je to što su ga videli u novom filmu "Seks i grad" podstaklo da se jave. U izveštaju su korišćeni pseudonimi da bi se zaštitila njihova privatnost. "Zoi“, koja sada ima 40 godina, kaže da je imala 22 godine kada ju je glumac navodno silovao u stanu u Zapadnom Holivudu 2004. godine. "Lili“, koja sada ima 31 godinu, kaže da je silovana u njegovom stanu u Grinič Vilidžu u Njujorku 2015. kada je ona imala 25, a on 60 godina.

U četvrtak je u "Independentu" je ponovo objavljen tekst bivše zamenice Seks i grada", Heder Kristin. Gospođa Kristin je napisala da ju je glumac neprikladno dirao i da je bila svedok grubih mizoginih komentara na setu. Glumac Not rekao je da su susreti sa obe žene bili sporazumni.

"Optužbe protiv mene koje su izneli pojedinci koje znam godinama, čak i decenijama, kategorički su lažne“, naveo je on u izjavi. „Ove priče su mogle biti od pre 30 godina ili pre 30 dana – ne uvek znači ne – to je linija koju nisam prešao“, dodao je on. Treća žena je kasnije izjavila da ju je gospodin Not napao u Njujorku 2010. godine, kada je imala 18 godina. Portparol glumca rekao je da je priča bila "potpuna izmišljotina". Policijska uprava Los Anđelesa (LAPD) ranije je saopštila da tvrdnje nisu dovele do istrage jer policiji nije podnet zvaničan izveštaj. Notov advokat Endrju Bretler rekao je za Bi-Bi-Si da njegov klijent u ovom trenutku nema više komentara, piše BBC.

foto: Profimedia

