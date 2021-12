BOMBASTIČNI INTERVJUI, SMRDLJIVE ZVEZDE, UBISTVA: Svetski poznate ličnosti u 2021. godini imale su TURBULENTNE događaje! (FOTO)

Ovo je bila druga godina pandemije, a politički i društveni sukobi oko vakcina i pristupa vakcinama dominirali su naslovima. Na neki način, ta zaostala težina samo je učinila da se pop kultura, slavne ličnosti, TV emisije i internet fenomeni o kojima pričamo i o kojima pišemo, budu dobrodošli i, usuđujemo se da kažemo, vredniji. Ovo su neki od ključnih pop-kulturnih trenutaka 2021.

Bombastični intervju Megan Markl i princa Harija sa Oprom

Još od intervjua princeze Dajane sa Martinom Baširom iz 1992. godine, u kojoj je rekla "bilo nas je troje" u braku sa princom Čarlsom, član kraljevske porodice nije tako iskreno govorio o unutrašnjem radu Firme. Definitivno raskinuvši sa monarhijskom politikom o medijima - nikad se ne žali, nikad ne objašnjavaj, Megan i princ Hari ispričali su priču o kraljevskoj porodici bez podrške, čak i kada je Megan patila od samoubilačkih misli dok je bila trudna. Šok - iako, možda, ne baš? - takođe je bio u izobilju kada je Megan otkrila da je anonimni rođak postavio pitanja o boji kože njihovog sina Arčija pre nego što je rođen.

Specijal je sadržao mnogo toga: Oprin master klas intervju ("Da li si ćutala, ili si bila ućutkivana?“zauvek će ostati u sećanju mnogih), osuđujući trenutak za britansku monarhiju i dva zadivljujuća sata televizije koja je donela 17 miliona gledalaca kao i emotivnu vožnju rolerkosterom.

Trijumf #FreeBritney pokreta

Protesti nepokolebljivih obožavalaca zbog 13-godišnjeg čuvanja pop zvezde dugo su tinjali i povećavali se, ali je u 2021. godini #FreeBritney konačno postala mejnstrim. Prelomni trenutak došao je u junu kada je Spirs prekinula nametnutu tišinu jezivom sudskom izjavom, opisujući kako je konzervatorska služba, koju je nadgledao njen otac, kontrolisala njen rad, njene finansije, čak i, u posebno uznemirujućim detaljima, njena reproduktivna prava.

Napravljen 20 godina nakon što je Spirs prvi put stekla slavu, dokumentarni film Njujorka Tajmsa "Framing Britney Spears" pružio je novu perspektivu o tome kako je Spirs bila seksualizovana, manipulisana i ponižavana u mladim godinama – ogledalo zabavne industrije za način na koji se javnost odnosila, a i dalje odnosi na mlade ženske zvezde. Ipak, 2021. je bila i godina kada je #FreeBritney prešla pun krug, pošto je konzervatorstvo zvanično okončano u novembru. "Samo želim svoj život nazad", rekla je Spirs u svom junskom svedočenju.

Benifer

Na jedan način, 2021. je postala portal za 2002. godinu, sa ponovnim pojavljivanjem dugo uspavane romanse Dženifer Lopez i Bena Afleka. Praćenje Benifera 2.0 bilo je, kako je istakla spisateljica Ebi Gardner, praktično olimpijski sport za gledaoce. Da li je to bila umetnost performansa, komentar kapitalizma ili nešto treće? U svakom slučaju, to je bila čista, nekoncentrovana zabava za mase.

Squid Game manija zahvatila ceo svet

Od prvih trenutaka, jezivih igara gde je cilj preživeti, serija je povezala celo svet. Kreiran od strane Hvang Dong Hijao i inspirisan sopstvenim socio-ekonomskim borbama, Squid Game je brzo dospeo na prvo mesto na Netfliksu i postao najgledaniji program na platformi ikada, a to je prva korejska serija kojoj je to uspelo. "Želeo sam da napišem priču koja je alegorija... o modernom kapitalističkom društvu, nešto što oslikava ekstremno takmičenje“, rekao je Hvang za Variety, "nešto poput ekstremnog nadmetanja života".

Dokumentarac o Bitlsima

Dokumentarni serijal reditelja Pitera Džeksona pružio je jedan od najintimnijih portreta kreativnog procesa Bitlsa, koji se odvijao dok su snimali Let It Be i pripremali se za nastup u njihovom Apple Corpa u Londonu. januara 1969. Godinu dana kasnije su se razišli. The Beatles: Get Back je vežba u razbijanju mitova: dok je napetost očigledna, u jednom trenutku Džordž Harison privremeno odustaje, čuvena četvorka nikada ne dolazi do sukoba. Tačnije, civilizovani su, komunikativni i, pre svega, bratski nastrojeni.

Get Back takođe pokazuje da Joko Ono nije bila kriva za raspad benda. Iako je uvek bila na Lenonovoj strani, bila je "benigno prisustvo" na sesijama snimanja, kako je Džekson rekao, tiho čitajući novine dok se stvarala istorija roka. Na snimcima restauriranim kao moderni rijaliti šou, zadivljujuće je gledati kako nasumični rifovi Pola Makartnija evoluiraju u naslovnu pesmu, a da ne govorimo o modi.

my favorite moment from the beatles doc pic.twitter.com/UWaeoKV0gi — Ben Rosen (@ben_rosen) November 26, 2021

Povratak "Seksa i grada"

Jedna od najuticajnijih i najuticajnijih TV emisija je trajala dugo nakon finala iz 2004., pa čak i filmova sa više mešovitih recenzija. Internet to nikada nije preboleo i svi su čekali nastavak, a išli su tako daleko da su pravili naloge na mrežama i diskutovakli o glavnim junakinjama (šta bi bilo, kad bi bilo). Ove 2021. nismo morali više da se pitamo: SATC je dobio nastavak za emitovanje "And Just Like That" koji je premijerno prikazan 9. decembra. Samo njegovo snimanje predstavljalo je pop-kulturni događaj, zbog odluke Kim Katral da ne ponovi ulogu Samante, kao i o Zverkinoj i Kerinoj vezi. Da ne spominjemo: odeću i naravno, Njujork. Od svih očekivanja velikog broja reimaginacija franšize ( žao nam je, Sopranovi), "And Just Like That" je neosporno bio jedini vredan pomena i koji nije izneverio.

Razvod Kim Kardašijan i Kanje Vesta

Rijaliti zvezda je u februaru podnela zahtev za razvod, želeći da okonča svoj sedmogodišnji brak sa reperom. Par, koji ima četvoro dece zajedno, nastojao je da održi raskid prijateljskim, a Kim se pojavila na lansiranju Vestovog albuma Donda u avgustu. U novembru se činilo da je Vest promenio mišljenje o raskidu, rekavši za podkast Drink Champs: "Moja deca žele da njihovi roditelji ostanu zajedno... Želim da budemo zajedno".

Povratak “Prijatelja”

Glumačka ekipa hit TV emisije Prijatelji ponovo je okupljena 17 godina nakon što je poslednja epizoda emitovana u maju 2004.

Dženifer Aniston, Kortni Koks, Liza Kudrou, Met LeBlank, Metju Peri i Dejvid Švimer - zvani Rejčel, Monika, Fibi, Čendler, Džoi i Ros - vratili su se na scenu gde je serija, odnosno špica snimana, pre nego što su intervjuisani pred publikom, zajedno sa kokreatorima emisije.

Završio se rijaliti od kog je sve počelo

Posle 14 godina emitovanja i 210 epizoda, poslednja epizoda serije "Keeping Up with the Kardashians" emitovana je 20. juna.

Obožavaoci rijaliti porodice gledali su kako članovi rastu na ekranu, započinju karijeru, venčavaju se, razvode, rađaju decu i postaju milijarderi. Iako se serija možda završila, porodica je potpisala novi ugovor sa američkom TV mrežom Hulu, a novi sadržaj se očekuje 2023. godine.

Svemirska trka milijardera

Džef Bezos i Ričard Brenson dospeli su na naslovne strane kada su se dva milijardera uključila u trku ko bi prvi mogao da poleti u svemir.

Izvršni direktor kompanije British Virgin Brenson pobedio je u trci, sa svojim brodom Virgin Galactic koji je dostigao spoljne granice zemljine atmosfere 11. jula, dok je osnivač Amazona Bezos morao da se zadovolji drugim mestom u svom Blue Originu 20. Jula.

Leto Zomdeje

Glasine su se kružile oko kolega iz Spajdermena Toma Holanda i Zendaje od 2016. godine, kada su se par prvi put udružili kao Piter Parker i MJ za ponovno pokretanje franšize o superheroju na velikom ekranu. Fanovi su žarko želeli da njih dvoje postanu par.

Međutim, pokazalo se da je 2021. bio pravi trenutak za par, i oni su obradovali fanove kada su zajedno prisustvovali venčanju prijatelja 22. avgusta, izgledajući zaljubljeno.

Tik Tok dobio milijardu korisnika mesečno

Kompanija društvenih medija objavila je 27. septembra da je prešla milijardu korisnika mesečno. Pokrenuta u avgustu 2018, popularnost aplikacije porasla je tokom pandemije i postala je najpreuzeta aplikacija na svetu u prvom kvartalu 2020. Ove godine, platforma se zacementirala u središtu kulturnog razgovora, najnovijih vesti, pokretanja trendova i stvaranja zvezda i uticajnih ljudi.

Alek Boldvin

Na snimanju filma Rust, 21. oktobra, direktorka fotografije Halina Hačins je umrla, a reditelj Džoel Souza je povređen kada je metak iz pištolja koji je ispalio Alek Boldvin pogodio Halinu u grudi i Suzu u rame. Utvrđeno je da pištolj sadrži pravu, a ne lažnu municiju. Boldvin je kasnije nazvao incident "jedan u trilion".

Veridba Kortni Kardašijan i Travisa Barkera

Bubnjar Blink-182 postavio je ONO pitanje svojoj devojci i rijaliti starleti na plaži okruženoj crvenim ružama. Par je počeo da se zabavlja u decembru 2020., brzo su zaradili nadimak "Kravis". Posle prosidbe, otac dvoje dece i muzičar je na Instagramu nazvao Kardašijanku "ljubav mog života".

Bondova poslednja misija

VELIKI SPOJLER!

Posle više od godinu dana odlaganja, labudova pesma Danijela Krejga o Džejmsu Bondu "Nema vremena za umiranje" konačno je puštena u bioskope.

U filmu vrednom 250 miliona dolara, Bond je izgubio svoju legendarnu oznaku 007 od drugog agenta, zaljubio se i dobio dete. Takođe je umro u jednoj od poslednjih scena, ostavljajući obožavaoce da se češu po poruci na kraju kredita da će se "Džejms Bond vratiti".

Pobeda Britni Spirs na sudu

Nakon 13 godina, strateljstvu je došao kraj, a njen otac Džejmi Spirs više nije vršio finansijsku i ličnu kontrolu nad ćerkom i pop zvezdom. Spirs (40) je rekla sudiji da nije mogla da napusti svoj dom, vozi auto, ide u kupovinu ili da rodi bebu sa svojim verenikom Semom Asgarijem, bez dozvole svog oca.

"Samo sam zahvalna, iskreno, za svaki dan i što mogu da imam ključeve od svog automobila, što mogu da budem nezavisna i da se osećam kao žena", rekla je ona na Instagramu.

Tragedija na nastupu Trevisa Skota - Astroworld

Deset ljudi je poginulo, uključujući dečaka od 9 godina, a stotine je povređeno tokom smrtonosne gužve na Astrovorld festivalu repera Travisa Skota 5. novembra. Vlasti su potvrdile da je "nalet publike" usred 50.000 posetilaca festivala doveo do smrti, ali Skotov koncert nije zaustavljen uprkos video snimcima na kojima se vide ljudi kako se penju na binu da pokušaju da zaustave muziku. Reper je negirao sve prekršaje u nizu tužbi.

Novi album Adel

Adelino četvrto izdanje albuma izazvalo je uobičajeno ludilo obožavatelja koje prati novu muziku britanske pevačice. Objavila je prvu numeru "Easy On Me" 15. oktobra i ona je potom oborila rekord za pesmu sa najviše striminga u jednom danu na Spotifaju.

Smrdljive zvezde

Svakom svoje, naravno, ali zaista niko nije morao da zna da je Džejk Džilenhal smatra da je kupanje "manje neophodno, ponekad" šta god to značilo. To je bilo nakon što su Mila Kunis i Ešton Kučer priznali da redovno kupaju samo ono što je potrebno - po Milinim sopstvenim rečima, "pazuh i grudi, rupe i tabane" - i kupaju svoju decu samo ako mogu da vide prljavštinu na njima. Daks Šepard i Kristen Bel ovu izjavu su shvatili kao priliku da priznaju da i oni kupaju svoju decu samo kada "smrde. Tako da smo saznali i više nego što smo hteli, a onda su isplivale priče o drugim poznatim ličnostima koje nisu baš "mirišljave".

