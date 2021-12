VEZE ZBOG KOJIH SMO VRIŠTALI, ALI I LUPALI GLAVU OD ČUDA: Ove ljubavi su ŠOKIRALE svet u 2021. godini! (FOTO)

Ovo su veze koje su obeležile 2021, godinu i možemo reći da je bilo mnogo iznenađenja. Od podgrejanih ljubavi, pucanja starih da bi se započele nove do totalno neobičnih kombinacija, pa se može reći da je ova odlažeća godina bila veoma turbulentna kada je Holivud u pitanju.

Ben Aflek i Dženifer Lopez

I ovde smo mislili da ćemo zauvek reciklirati njihove stare fotografije sa crvenog tepiha iz 2003. godine i podsećati se kako je bilo nekad, ali...

Ako ponovno spajanje originalnog Bennifera, 16 godina nakon što su se rastali u magli otrova što zbog propalog filma, što zbog nesuglasica, nije dovoljan dokaz da niko ne zna šta nosi budućnost i da je sve moguće, onda ne znamo šta da vam kažemo.

Možda je za one koji nikada nisu prestali da veruju da su jedno drugom suđeni, bilo samo pitanje vremena. Ali s obzirom na to da je Lopez 2021. započelo veridbom sa Aleksom Rodrigezom, a Aflek je mesecima izlazio sa svojom koleginicom iz serije Deep Vater Anom de Armas, niko zapravo nije imao blage veze da će se to desiti, a eto, desilo se.

Olivija Vajld i Hari Stajls

Tehnički, počeli su da se zabavljaju prošle godine nakon što su se pojavili na snimanju Olivijinog najnovijeg režiserskog dela, “Ne brini, draga”, sa Stajlsom i Florens Pju u glavnim ulogama, ali nisu izašli u javnost sve do januara.

Na prvi pogled mogu izgledati kao neobičan par (Vajld ima dvoje dece sa bivšim Džejsonom Sudeikisom, a Stajls je inspirisao najmanje tri pesme Tejlor Svift), ali očigledno su zajednički obožavaoci međusobne umetnosti.. I, kako se kaže, ako si zgodan i slobodan, tako mora biti.

"Očigledno je zaista primamljivo ispraviti lažnu priču", rekla je Vajld za Vog za izdanje iz januara 2022. kada je pokrenuta tema njene veze. "Ali mislim da ono što shvatate jeste da kada ste zaista srećni, nije važno šta stranci misle o vama. Sve što vam je važno je šta je stvarno, šta volite i koga volite."

Travis Barker i Kortni Kardašijan

U januaru je postalo očigledno da su bubnjar Blink-182 i starleta svoje dugogodišnje prijateljstvo podigli na viši nivo. I pre nego što smo znali, oni su takođe postali najeksplicitniji par godine, dajući svojim drugaricama Megan Foks i Mašin Gan Keliju da se bore u PDA (public display of affection - javno pokazivanje ljubavi) areni.

Možda je Kardašijan, nikada poznata kao najzaljubljiviji član svoje porodice, jednostavno nadoknađivala izgubljeno vreme, jer je provela mnogo godina pokušavajući da joj uspe sa Skotom Dizikom, ocem njeno troje dece. A onda, dok je izlazila, nije izgledala posebno zainteresovana da se skrasi, a kamoli da se uda.

Ali možda je konačno pronašla svoju drugu polovinu, i obrnuto. Barker, otac dvoje dece koji je takođe imao dovoljno domaće drame da traje ceo život, čak je ponovo počeo da putuje avionima - prvi put od kada je preživeo kobnu nesreću 2008. - kako bi zajedno mogli da pređu okeane. U vreme kada je postavio ono pitanje u oktobru, posle vrelih 10 meseci poInstagramu, niko nije bio iznenađen.

Možda su započeli godinu u folderu “iz neba pa u rebra”, ali je završavaju pod “savršenim poklapanjem“.

Kim Kardašijan i Pit Dejvidson

Što da ne? Kim će na kraju ponovo početi da se zabavlja nakon što je u februaru podnela zahtev za razvod od Kanjea Je Vesta, pa zašto ne bi to uradila sa Pitomom „Kraljem Steten Ilanda“ Dejvidsonom? Svi znaci ukazuju na to da je komičar sjajan za emotivnu vožnju rolerkosterom, a majka četvoro dece - koja je takođe konačno položila ispit poznat kao bejbi bar u svojoj potrazi da postane advokat u Kaliforniji - zaslužuje da uživa.

"Zaista su srećni i videće kuda to ide", rekao je izvor za E! Vesti u novembru.

Čening Tejtum i Zoi Kravic

Pa, da smo se bazirali samo na čistoj estetici i šta bi se moglo desiti kada snimate film pod nazivom Pussi Island, onda bismo, naravno, videli ovo dvoje kako se razilale na kolometar kjedno od drugog.

Ali doduše, bilo je to iznenađenje, ne samo zato što se u januaru prvi put čulo da se zabavljaju jer je Kravic pokrenula postupak za razvod od svog supruga Karla Glusmana sa kojim je 18 meseci provela u braku. Do avgusta, međutim, zvezda Velike male laži i Tejtum, koji je otac ćerke Everli sa bivšom ženom Dženom Devan, izašli su u javnost. Sledećeg meseca su oduševili (doduše odvojeno) na crvenom tepihu Met Gala.

Bez obzira da li će nastaviti sa ovim ili ne, Kravic će zauvek biti odgovorna za to što je Tejtum izvukao Kroks papuče iz svog ormara , tako da je ona već zauvek ostavila trag u njegovom životu.

Rene Zelveger i Ant Anstead

Čini se da bi dvostruka dobitnica Oskara iz Teksasa cenila zgodnog momka Ansteda, kog je upoznala na snimanju prve epizode ​​njegove emisije u kojoj pomaže zvezdama da obnove vozila za bitne ljude u njihovim životima - svakako odgovara tom opisu.

Iako je godinama bio stari znalac na televizijiu svojoj rodnoj Britaniji, Anstead je postao poznatiji sa ovestrane Atlantika kada se oženio Kristinom Hak iz rijalitija Flip or Flop, što je bio drugi brak za oboje. Svako od njih je imao po dvoje dece,a onda su dobili sina Hadsona u septembru 2019. pre nego što su se rastali godinu dana kasnije.

Počeo je da izlazi sa Zelveger u junu, još uvek oduševljen čak i nakon što je saznao da ona zapravo nije Britanka

Adel i Rič Pol

Ovih dana viđanja slavnih ličnosti na sportskim događajima u Los Anđelesu nisu potpuna bez Adel kako sedi pored terena ili u VIP loži. Upoznala je Pola pre nekoliko godina, ali ona i agent Lebrona Džejmsa - koji je takođe dobar prijatelj njenog prijatelja Drejka - počeli su da se viđaju tek u maju.

"Nisam rekla mnogim prijateljima na početku jer sam želela da to zadržim za sebe", rekla je Adel za Rolling Stone prošle jeseni o svojoj tihoj romansi. "Niko od njih nije verovao!" Razvod 30 umetnika od Sajmona Koneckog, oca njenog sina Anđela, okončan je u januaru, dve godine nakon što su se rastali.

Lindzi Lohan i Bejder Šamas

Lohan je verena! Za ovog tipa! Koji je izvršni direktor u Credit Suisse u Dubaiju, gde živi, ali nikada nismo čuli za njega tokom njihove tri godine zabavljanja pre nego što je stavila svoj prsten! Iznenađenje!

"Ljubavi moja. Moj život. Moja porodica. Moja budućnost", podelila je glumica na Instagramu.

