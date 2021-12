ŠVARCENEGER SE ZVANIČNO RAZVEO POSLE 10 GODINA SUĐENJA! Sa kućnom pomoćnicom dobio dete, a sad okončao borbu sa bivšom ženom

Glumac Arnold Švarceneger i njegova bivša partnerka Marija Šrajver rastali su se pre deset godina, ali tek sada su i zvanično razvedeni.

Kako prenose američki mediji, par je lako uspeo da se dogovori o starateljstvu njihove dece, budući da je dvoje od četvoro koje imaju zajedno bilo maloletno u trenutku njihovog rastanka.

Ali, problem je nastao zbog zajedničke imovine. Kako se navodi, ona je procenjena na čak 400 miliona dolara, a sada su napokon uspeli da je podele na jednake delove. Ono što je otežalo ceo proces bilo je to što njih dvoje nisu potpisali predbračni ugovor 1986. godine, kada su se venčali.

foto: Profimedia

Razlog za njihov rastanak znaju svi - prevara, koja je uzdrmala svet Holivuda. Marija je, posle 30 godina braka, primetila da Džozef Baena, sin njihove kućne pomoćnice Milded Patricije Baene liči na Arnolda.

Budući da je Mildred bila u njihovom domaćinstvu dve decenije, da su bile trudne u isto vreme, da je Marija s Arnoldom bila na Džozefovom krštenju i da je tako bliska s njom, ona nije mogla da poveruje u to da bi Arnold mogao da bude njegov otac, ali Mildred joj je odmah priznala.

foto: Profimedia

Švarceneger je priznao da je 1996. godine imao odnose s kućnom pomoćnicom u gostinskoj kući na svom imanju u Kaliforniji dok je Marija s decom bila na odmoru, a on je ostao u Los Anđelesu zbog snimanja filma "Betmen i Robin". Nakon što je Mildred zatrudnela, nije ni pomišljao da bi on mogao da bude Džozefov otac, ali je to shvatio kada je dečak, koji je često boravio u kući Švarcenegerovih, počeo da liči na njega.

On je odmah počeo finansijski da pomaže Mildred i njihovom sinu, a danas imaju blizak i fantastičan odnos, ali je odmah nakon priznanja preljube ostao bez supruge Marije. Glumac je više puta istakao da se nada pomirenju i da nikad neće prestati da pokušava da dođe do oproštaja.

Podsetimo, glumac i voditeljka su zajedno dobili četvoro dece, a njihov brak odavno je okončan, i to nakon skandalozne Arnoldove prevare sa njihovom kućnom pomoćnicom Pati Bena. Iz ove afere, Švarceneger je dobio sina Džozefa.

foto: Profimedia

Pati je radila za slavnu porodicu 20 godina, bila je trudna i radila je dok je Marija bila kod kuće i čekala njihovo najmlađe dete. Oba sina rođena su 1997. u razmaku od nekoliko dana. Švarceneger je isticao da godinama nije znao da ima dete s kućnom pomoćnicom, te da je to shvatio jer je Džozef bio njegova slika i prilika.

foto: AP / Lisa Leutner

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

01:58 TERMINATOR MEKOG SRCA POKLONIO 500 ĆURKI ZA DAN ZAHVALNOSTI: Evo šta je Arnold Švarceneger prvo uradio u svojoj kuhinji