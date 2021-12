OVAKO JE TITO SLAVIO NOVU GODINU NA BRIONIMA Isplivala slika: Broz okružen lepoticama, a pored vojnik koji je postao simbol YU!

Zdravko Čolić je tokom svoje karijere otpevao mnogo hitova, a među njima se našao i onaj čuveni "Druže Tito, mi ti se kunemo".

Pesma koju je komponovao Đorđe Novković, tekst je napisala Mira Alečković prvi se put pojavila 1977. godine i izvedena je na Jugoslovenskom festivalu revolucionarne i rodoljubive pesme, a nedugo nakon Titove smrti postala je hit i prodata je u više od 300.000 primeraka.

- To da vojnik peva Titu na Brionima nije baš bila česta pojava. Posle mesec i po dana u vojsci zove me ekipa iz Doma armije da nastupim pred Titom. Nastupili smo nakon njegovog novogodišnjeg govora - devojke u trikoima, Lokice, i ja u uniformi i kratko podšišan. Tito nam je svima čestitao Novu godinu. Pevačica Sandra Kulijer iz Banjaluke ga je poljubila i namerno ostavila karmin na njegovom obrazu, a onda ga obrisala. A Tito joj kaže: 'Navikao sam ja.' A meni je dobacio: 'Dobro je tebi, vojniče, vojska na zaduženjima, a ti sa devojkama u trikoima i peva se.' Ali to je bilo njegovo zezanje. Sve to je bilo krajnje pozitivno - rekao je svojvremeno Zdravko Čolić u ispovesti za Nedeljnik.

Doček Nove 1979. na Brojunima. Čola, Lokice, pudlica i drug Predsednik. pic.twitter.com/aGCCrYGf2W — ◾Dora Mar◾ (@DoraMarP) December 24, 2019

Pevač je ispričao da je pred Titom poslednji put nastupio sa Sedmoricom mladih po njegovom povratku iz Rusije.

- Sedmorica mladih i ja dobili smo pesmu – zdravicu, da naučimo za taj dan. Vojkan Borisavljavić je komponovao, dali su nam note u fasciklama i mi smo je to popodne naučili. Kada je došao trenutak, stali smo neposredno ispred Tita i gledajući u note i tekst zapevali: „Da si živ i zdrav nam druže Tito…“ i sad jedna neprijatna situacija. Znaš kao ono, ide pesma i onda mali instrumentalni deo, a Tito mislio da je kraj pa počeo da aplaudira, a meni neprijatno. Nije kraj! Ja metar-dva od njega…. mi se smeškamo i nastavimo… - prisetio se Čola.

