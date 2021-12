ČUVENA GLUMICA PREMINULA U 99. GODINI: Svet ostao bez legendarne američke komičarke BETI VAJT

Glumica, komičarka i američka ikona Beti Vajt umrla je samo nekoliko nedelja pre jubilarnog rođendana.

Beti je preminula u svom domu nešto pre 9:30 u petak. Predvodnik i pionir u medijima, Beti je imala najdužu karijeru među ženama na televiziji - glumila je u više emisija u poslednjih 8 decenija, počevši od 1939. godine, prenosi TMZ.

Beti je možda najpoznatija po svojoj glavnoj ulozi Rouz Nilund u filmu "Zlatne devojke", koji se prikazivao od 1985. do 1992. godine.

Beti je počela da radi na radiju 40-ih, nastupajući u filmovima „Blondie“, „The Great Gildersleeve“ i „This is Iour FBI“. Na kraju je dobila svoj radio program. Godine 1949. počela je da radi na TV varijetetu sa Alom Džarvisom pod nazivom "Holivud na televiziji" - koji je kasnije bila ko-voditeljica - pre nego što je dobila više TV uloga.

Njena fantastična komična uloga došla je 1973. godine kada je igrala Sju En Nivens u "The Mari Tiler Moore Shov" ... koji je trajao do 1977. godine, a zatim je dobila glavnu ulogu u "Beti Vajt Šou". Sa 115 glumačkih zasluga, Beti je imala uloge u produkcijama kao što su „Život sa Elizabetom“, „Sastanak sa anđelima“, „Ljubavni čamac“, „Mamina porodica“, „Zlatna palata“, „Ladies Man“ Taj šou 70-ih“, „Higlitaunski heroji“, „Bostonski zakon“, „The Bold and the Beautiful“, „Pound Puppies“, „Vruće u Klivlendu“ i mnogim drugim emisijama i filmovima.

Beti je osvojila 5 Emi nagrada -- uključujući 2 za 'Meri Tajler Mur', 1 za 'Zlatne devojke' i 1 za njeno pojavljivanje u 'SNL' 1975. - zajedno sa nagradama Udruženja filmskih glumaca, Nagradama američke komedije, pa čak i Gremijem 2012. godine.

Nominovana je za nekoliko Zlatnih globusa, a takođe je nagrađena mnogim nagradama za životno delo i proslavama kroz nekoliko organizacija.

Beti je upravo dospela na naslovne strane ove nedelje kada je rekla za People: „Čula sam da Rajan [Rejnolds] ne može da pređe preko svojih stvari umesto mene“ – zajedno su glumili u filmu „Prodaja“ iz 2009.

Poslednji put Beti je stala pred kamere 2012. godine, za svoju Fejsbuk stranicu. Beti je bila izuzetno oprezna tokom pandemije, uglavnom se odmarala kod kuće i provodila vreme čitajući, gledajući TV i rešavajući ukrštene reči. Beti je imala 99 godina i 17. januara bi proslavila svoj 100. rođendan.

