PREPOZNAJETE LI MADONU? Šta je ostalo od kraljice popa posle 40 godina slave (FOTO)

Ona i dalje ima svoje verne fanove, ali oni teško da mogu da je odbrane nakon serije poteza kojima je pokazala da vreme nikoga ne štedi. Ruku na srce, preterala je.

U 63. godini Luiza Čikone Madona ne prestaje da šokira. A uvek se i postavljalo pitanje da li je ona stvarala skandale ili su oni stvorili nju.

foto: Profimedia

Nedavno je objavila seriju fotografija na kojima se slikala kao mrtva Merilin Monro, u noći samoubistva preminule dive. Na jednoj je okrenuta leđima kameri, potpuno gola, samo u mrežastim čarapama, Lubotinovim cipelama i satenskoj rukavici do lakta.

Vidimo plavušu lica sakrivenog u jastuk. Na drugog fotografiji pozira na krevetu istom kakav je imala Monroova, sva u krznu, s pilulama za spavanje. Fanovi su pokušali da je odbrane, jer je njena opsesija Merilin davno poznata, otkad je snimila spot za pesmu "Material Girl", igrajući kao ona u filmu "Muškarci više vole plavuše". Kritika ju je dočekala na nož, smatrajući ovu morbidoromantiku preteranom, čak i za takvu majstoricu kao što je Madona.

foto: Profimedia

Ovaj skandal samo je dodao još malo rđe njenom imidžu koji se polako raspada. Najuspešnija žena svih vremena u muzičkoj industriji teško može da parira novom vremenu, osim po estetskim zahvatima, koji su njeno lice promenili do neprepoznatljivosti. Ako se po nečemu približila Merilinki, onda je to rečenica koju je Monro rekla mužu: "Pretvori me u sve, samo ne u šalu."

A Madona je postala šala.

foto: Profimedia

NIKAD NE RECI NIKAD

Kraljica popa je godinama govorila da nikada ništa neće uraditi od estetske hirurgije, a zatim je uradila - sve. Najpre je ličila na vanzemaljca, a sada isto na njega, samo malo ugojenog. Telo plesačice još se i drži, ali godine joj odaju ruke starice. Četrdeset godina je na sceni, otpevala je pesme koje se ne mogu zaboraviti, nadmašila je muškarce u šou-biznisu po moći, uticaju i zaradi, a sebe je, u svakom smislu, menjala iznova i iznova. Svaki njen novi album bio je nova Madona. Sa svojim neubedljivim mecosopranom, ali vredna, neumorna i zahtevna, kontrolisala je svoju karijeru kao nijedna zvezda pre nje. Znala je svoja ograničenja, ali joj je to znanje pomoglo da manipuliše do te mere kako bi dobila ono što hoće - najveći komercijalni uspeh.

I onda, nakon 14 albuma, pripremajući novi, poverovala je u večnu mladost. Nije je mimoišla takva zabluda. A mogla je da očekuje dokumentarni film u kome su prikazane sve promene na njenom licu. Komentarisao ih je dr Geri Linkov, plastični hirurg, od koga smo saznali da je od 1982, kada se pojavila na sceni, imala bezbroj zahvata i tretmana na licu i vratu.

foto: Profimedia

TRIDESET PUTA POD NOŽEM

Diva je na početku karijere imala nisko čelo, a ono je danas veoma visoko podignuto. Linkov je objasnio da to potiče od previše podizanja obrva, nakon čega se podiže i čeoni deo. Prvi fejslifting imala je još 1995, a onda je počela sa upotrebom filera. Oni su bili njeno glavno oružje, ali u to vreme nije bilo hijalurona, već samo kolagena, čije dejstvo nije imalo dugotrajniji efekat.

Do 2020. uradila je najmanje tri fejsliftinga, tri puta je podigla obrve, dva puta operisala kapke i podočnjake, skidala masno tkivo s brade i vilica, ugrađivala implantate, a sve to upotpunjavala novim filerima za jagodice i usne. Najdrastičnija promena dogodila se 2020. Kao posledica takvog zatezanja lica gornji deo joj je postao ogroman, a brada i vilica smanjeni. Tako čudan oblik na njoj niko nije mogao da zamisli.

Iako žena koja je zaradila 850 miliona dolara tokom karijere može da plati sve, procenjuje se da je samo za operacije lica dala preko 200.000 dolara i 30 puta otišla pod nož. Nakon 14 albuma poverovala je u večnu mladost. Ni nju nije mimoišla takva zabluda. Seks i seksualne aluzije na sceni postali su njeno najveće oružje. Papa Jovan Pavle Drugi tražio je od svoje pastve da ne idu na njene koncerte. Iz veze sa svojim trenerom Karlosom Leonom ima ćerku Lurd, koju je rodila u 38. godini, a s rediteljem Gajem Ričijem sina Roka. foto: Profimedia

Iako žena koja je tokom karijere zaradila neverovatnih 850 miliona dolara može da plati sve, procenjuje se da je samo za operacije lica dala preko 200.000 dolara i da je čak 30 puta otišla pod nož. Tu ne računamo kozmetičke tretmane i manje agresivne načine za održavanje lepog izgleda.

Pre samo deset godina Madona je ličila na sebe. Danas mnogima liči na pufnastu punjenu ptičicu.

BEZOBRAZNA DEVOJKA

Mnogi biografi objašnjavaju Madonin put kao borbu siromašne i ružnjikave devojčice bez majke da ne dozvoli da je ikada više zlostavlja ijedan muškarac. Ona je njih maltretirala i postala ne samo Madona već nacionalna Madž, simbol Amerike. Iz skromne porodice sa šestoro dece, iz malog mesta Bej Siti u Mičigenu, prekinula je brigu o braći i sestrama, tamošnje studije plesa i otišla u Njujork. Živela je u lošem delu grada i doživela silovanje nakon jedne probe. Ipak, uspela je da objavi singl "Like a Virgin" i katapultira se u istoriju muzike.

Seks i seksualne aluzije na sceni postali su njeno najveće oružje. Lascivno se igrala mikrofonom, glumila masturbaciju i sablažnjavala Katoličku crkvu, kojoj je pripadala svojim italijanskim poreklom. Nakon spota "Like a Prayer", u kome je zavodila sveštenika, papa Jovan Pavle Drugi tražio je od svoje pastve da ne idu na njene koncerte.

foto: Profimedia

U njenim spotovima pojavljivali su se najzgodniji muškarci tog trenutka, poznati i nepoznati. Erotski se izvijala u naručjima nabildovanih ćelavih mladih Afroamerikanaca. Spotove je radila s mladim Benisiom del Torom, Kitom Karadinom, Kristoferom Vokenom, Majkom Majersom, čak i sa Izabelom Roselini, najavljujući prva prihvatanje LGBTQ populacije.

foto: Profimedia

Poznato je da voli mlađe muškarce, raznih zanimanja. Duga je lista frajera s kojima je bila u vezi: muzičari Tupak Šakur, Majkl Džekson, Vanila Ajs, slikar Žan-Mišel Baskijat, sportisti Denis Rodman i Aleks Rodrigez, a padala je na prelepe manekene i modele kao što su Hesus Lus i Brahim Zaibat. Udavala se dva puta. Šon Pen je bio njen prvi muž. Brak je trajao samo četiri godine i kažu da joj je on najveća ljubav. Drugi put se udala za reditelja Gaja Ričija i s njim dobila drugo dete - sina Roka. Iz veze sa svojim trenerom Karlosom Leonom ima ćerku Lurd, koju je rodila u 38. godini, a usvojila je još četvoro dece iz Malavija: Dejvida, Mersi, Ester i Stelu.

foto: Profimedia

Iako je htela da bude bolja majka nego supruga, to se nije dogodilo. U sukobu je i sa Lurd i sa Dejvidom, ali to je druga velika priča za uvek skandaloznu Madonu.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Lena/Ljilja Jorgovanović)

