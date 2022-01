MANDA, MAGI, GALIJA, BEBI DOL! ONI SU PEVALI S ONE STRANE DUGE: Neke je zadesila BOLNA sudbina, a evo šta danas rade ostale ZVEZDE

Svi mi koji smo odrastali devedesetih godina prošlog veka, pamtimo taj period po veoma turbulentim vremenima. Raspad zemlje, početak rata, inflacija, ali ono što nam je svavko ulepšalo detinjstvo je i emisija "S one strane duge" koju je vodio glumac Milorad Mandić Manda na čuvenom Trećem kanalu, odnosno 3K.

Tih godina je bilo popularno i ono Mandino "Jesi li se zaljubiška?", a on je za kratko vreme postao heroj detinjstva tadašnjih klinaca.

Međutim, pesma koja nekako najpre budi nostalgiju i asocira na sve to je "S one strane duge" koja je tada okupila sve viđenije muzičare i Mandine kolege koji su pevali i učestvovali na snimanju. Sve je to bilo deo novogodišnjeg programa 3K iz decembra 1990. godine.

Gde su i šta rade? Nažalost, mnogi od njih nisu više među nama. Manda je bio voditelj i zaštitino lice emisije.

Manda

Milorad Mandić Manda je preminuo 15. juna 2016. godine. Mandino srce je prestalo da kuca na pozorišnim daskama dok je igrao Kapetana Kuku u predstavi "Petar Pan".

On je počeo da se bavi glumom tek nakon dvadesete godine. Prvo je postao član Dramskog eksperimentalnog studija amaterskog pozorišta, a šest godina nakon što se susreo s glumom, odlučio je da upiše FDU. Bio je deo "dvanaest veličanstvenih", čuvene klase koju je vodio profesor Vlada Jevtović. Njegovi klasići bili su Vesna Trivalić, Branka Pujić, Dragan Bjelogrlić, Dragan Petrović Pele, Slobodan Boda Ninković, Srđan Žika Todorović. Svi oni i dan-danas čuvaju sećanje na velikog glumca i borca za pozorište "Boško Buha", čiju obnovu je on počeo i još nije završena.

Manda je obeležio detinjstvo mnogih generacija i osim po maestralnim ulogama, pamtićemo ga i po emisiji "S one strane duge".

Margita Stefanović - Magi

Magi je zapravo izrecitovala deo songa, ali to ne umanjuje njen muzički doprinos, naprotiv. Zvali su je crnom princezom, a njena tragična sudbina godinama puni naše medije iako je preminula 18. septembra 2002. godine. Imala je samo 43 godine, a priče koje su kružile o njenim poslednjim danima su veoma potresne, od toga da je završila kao beskućnica do toga da su je fanovi hranili.

Rođena je 1. aprila 1959. godine, odrasla je u umetničkoj porodici, a muzikom je počela da se bavi još kao devojčica. Svirala je klavir i upisala je Arhitektonski fakultet u Beogradu. Diplomirala je 1982. godine i upravo se tada, zajedno sa svojim momkom Srđanom Vejvodom, koji joj je napravio najlepše pesme, sve više interesovala za beogradsku andergraund scenu pa je krenula u potpuno drugom smeru.

Grupi Ekatarina Velika pridružila se 1983. godine, godinu dana nakon osnivanja sastava. Članica grupe ostala je sve do kraja 1994. godine, odnosno do smrti Milana Mladenovića, koja je, ujedno, označila i kraj postojanja pravog EKV.

foto: Pritnscreen

Milan Delčić Delča

Ovaj multimedijalni umetnik, dramaturg i muzičar je rođen 1960. godine u Kruševcu i za vreme svog kratkog života je postigao mnogo, od grupe "U škripcu", "Sklekova" i brojnih scenarija za domaća ostvarenja, što pozorišna što filmska. Obeležio je značajni period jugoslovenske i srpske muzike, a glumio je i u "Otvorenim vratima".

"Desetak godina se borio sa rakom krvi i bio na brojnim zračenjima. Retko kome je govorio o svojoj bolesti. Do pre dva meseca ni njegovi roditelji nisu znali da je bolovao od ove teške bolesti. Meni je slao poruke do pre dve nedelje kada je izgleda posustao. Stalno mi je pre toga pisao kako mu nije ništa i da je pred oporavkom i da planira da radimo nove projekte", izjavio je Delčin blizak prijatelj reditelj Dušan Varda svojevremeno.

Delča je preminuo u bolnici, 24. jula 2011., a imao je samo 51. godinu.

Dejan Cukić je bio aktivan sa svojim "Sporim ritam bendom", sarađivao sa Džonijem Štulićem, mnogo godina bio nezaobilazni muzički gost dočeka novih godina, pratio košarku i bavio se prevodom knjiga. U poslednje vreme nije koncertno aktivan, bar ne u meri u kojoj je bio devedesetih.

foto: Printscreen/Youtube

Ljuba Ninković je pevač čuvenog benda "S vremena na vreme" i stariji brat Bode Ninkovića. On je bio velika podrška Mandi u emisiji, a njegova muzička karijera u raznim oblicima traje više decenija - od pevanja, komponovanja, produciranja i aranžiranja. Sarađivao je sa Biljom Krstić i njenim "Bistrikom" koja je takođe pevala u ovoj numeri. Ona se kasnije okrenula tradicionalnijoj muzici, posebnoj onoj iz istočnih delova naše zemlje, gde je postigla veliki uspeh i van granica naše države.

foto: Printscreen/Youtube

Gale Kerber i Neša Galija su "branili" čast južne pruge, Galija je tokom devedesetih izdala nekoliko albuma, radila muziku ua Zonu Zamfirovu, Kerber je izdao 2 albuma i nekoliko kompilacija, ma čak su bili predgrupa čuvenom Roni Džejms Diju u Sofiji, da bi od 1998. godine malo usporili, a onda početkom 2010. godine počeli opet sa jačim koncertnim aktivnostima, a 2021. godine su izdali novu pesmu "Bestraga sve" prvu studijsku posle 23 i novu pesmu posle 12 godina.

foto: Dragana Udovičić

Bebi Dol je tokom devedesetih (1995.) izdala odličan album "Ritam srca" koji je imao brojne hitove, zatim "Ljuta sam" iz 2002. godine koji nije tako dobro prošao i još jedan 2006. godine. Učestvovala je u rijalitijima, provlačila po medijima zbog burnog privatnog života i osim po hitovima, ostala upamćena kao poslednja učenisca stare zemlje na Evroviziji.

foto: Ana Paunković

Grupa Zana je nastavila da postoji, osim što je Radovan, jedan od osnivača, izbačen jer je pobegao iz zemlje i grupe tokom bombardovanja 1999. godine. Oni su nastavili, objavljivali brojne albume, držali koncerte. Zatim rokabili Vampiri i Kiki Lesendrić iz Pilota su se takođe pojavili u spotu i pevali

YU Grupa i Van Gog su nastavili uspešne karijere, obkjavili brojne albume i bili koncertno aktivni tokom svih ovih godina, trudeći se, svako na svoj način da sačuva rokenrol koliko može. Yu grupa postoji preko pola veka, Van Gog od 1986. godine, pa se može reći da su oni imali velik uticaj na srpski rokenrol, naravno svaki u svom domenu.

foto: Dragana Udovičić

Eleonora i Izolda Barudžija su prestale da nastupaju zajedno. Eleonora Barudžija iz Splita se preselila u Beograd, ali kako je jednom prilikom naglasila, kada joj je sestra otišla u Nemačku, nije imala dovoljno snage da bez nje nastupa. Izolda od 2001. godine živi u Diseldorfu i radi kao profesor pevanja na Muzičkoj akademiji. Udata je za gitaristu Zlatka Manojlovića.

Postoje dve verzije spota, jedan je iz studijska verzija, drugi je napravljen kao deo novogodišnjeg programa. Dobro pogledajte i napište nam u komentarima koga još prepoznajete od velikana naše muzičke i glumačke scene.

(Kurir.rs/Aleksandra Miletić)

Bonus video:

00:15 Verila se glumica Anja Alač: Zaprošena u pozorištu