SUPRUGA NEBOJŠE GLOGOVCA OBJAVILA SNAŽNE STIHOVE: I dalje živiš! Ovako izgledaju njeni praznici bez njega, baš EMOTIVNO!

Milica Glogovac je na svojoj Fejsbuk i Instagramu objavila pesmu simboličnog imena "Depraznična" koja je poprilično dobro "oslikala" njena osećanja.

Milica Glogovac već godinama, nakon preranog napuštanja njenog supruga Nebojše Glogovca, suočava sa sa sopstvenim bitkama, iako je to veoma retko za javnost.

U svrhu pobeđivanja sopstvenih sigurno preteških emocija, u pomoć pozvala poeziju, koja bez praznične dekoracije i buke pomaže da se uprkos svemu održi zahvalnost sebi i životu.

Hvala ti, hej… Što razmagnetišeš krevet svakog jutra, uprkos. I razgrneš zavese, da mrak udje, i izadje. Hvala ti što ne popi*diš baš svaki put kad te rasturi sve već u osam i petnaest ujutru. Čestitam ti što se nisi raspala na stotine hiljada milijardi komadića u kosmos, u ništa, u sve. Hvala ti i što se ne smeješ uvek, što razumeš par decenija kasnije da to ne može, i ne mora. Ok je piti vino iz jedne čaše, šta sad, nema drame. Mislim da je baš dobro što zagrliš sebe ponekad, to je ipak tvoje telo. Za divljenje je videti kako melješ taj dan sekutićima, na sitno i progutaš, kao ništa, na suvo, bez vode. Ženo, kako samo staloženo posmatraš dok ti krvari cvekla po rukama! Carica si što prebiraš po svom skoro ničemu da pojiš i hraniš Njeno lepo. Ipak loviš onu radost tamo, je l da? Hej, pogledaj! Lepa si! Slušaj…pa ti govoriš! Pa ti pevaš! O kako voliš da plešeš, seti se molim te! Hejde curo! Bravo! To! Drži se za žišku, ma neka peče! Mrdaš, dišeš! Pa ti i dalje želiš! Vidi, hej… Živiš!

Milica je dodala i hešteg #depraznična, a za autorku fotografije je potpisala Maju Medić.

