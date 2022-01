BJELI SE POTKRALA GREŠKA U FILMU O TOMI! U sve umešana i Lepa Lukić i njen veliki hit!

Iako je film "Toma" Dragana Bjelogrlića oduševio publiku, koja je zbog nekih scena, bila i na ivici plača, u samom filmu potkrala se jedna greška, koju mnogi nisu primetili.

foto: Aleksandar Letić

Naime, čuvena pesma Lepe Lukić "Srce je moje violina", koju u filmu izvodi glumica Olivera Bacić, nije ni postojala u vreme dok je Toma Zdravković bio živ, te Lepa u stvarnom životu, tu pesmu nije mogla da peva na koncertnim turnejama u to vreme, kako je to u filmu predstavljeno.

Ovo nam je dan posle premijere filma, potvrdila i sama Lepa, koja nam je rekla da je na to bila ukazala i reditelju filma Draganu Bjelogrliću.

foto: Stefan Stojanović

- Lepo je to što je pesma "Violina" u filmu, ali ona je kasnije izašla. Tada sam pevala po turnejama "Od izvora dva putića". Kompozitor filma je znao za to, rekla sam im da je to greška, ali je Bjelogrlić insistirao da ta pesma bude izvedena u filmu za njegovu dušu - rekla je Lepa za Kurir.

foto: Stefan Stojanović

