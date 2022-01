LJUDI SU ME POISTOVETILI S ULOGOM DOKTORA: Petar Benčina o praznicima, TOMI, supruzi Tamari Dragičević i odlasku voljenog DEKE

Petar Benčina briljantno je odigrao ulogu doktora Alekse Hadžipopovića u film "Toma". Godina 2021. nije mu donela za tu rolu nijedno glumačku nagradu, ali je srećan zbog uspeha cele ekipe, kao i supruge Tamare, koja je na Filmskim susretima u Nišu osvojila Caricu Teodoru. Za Kurir u prazničnom raspoloženju s poznatim glumcem razgovaramo o izazovima godine pred nama, ali čarima praznika.

Kako se Božić obeležava u porodici Benčina? Da li se radujete praznicima kao kad ste bili dete?

- Uglavnom smo za Božić kod starijih članova naše familije na ručku, i to je uvek okupljanje koje je puno zabave i smeha. Volim te dane, naročito kad je sneg i kada su svi na okupu. Znate, to je nekako dan koji, ne ulazeći u versko tumačenje, odiše toplinom i okupljanjem svih generacija.

Iza vas je uspešna poslovna godina. Da li vas iznenađuje što je i dalje tema u medijima vaša uloga u filmu "Toma"?

- Najlepše i najsnažnije je kada se ljudi poistovete sa onim što radite. Ima neka tajna veza između vas, vas u ulozi i svih ljudi koji su to na neki način proživeli gledajući film "Toma". Protekla godina jeste bila intenzivna za mene. Desilo se dosta stvari koje su sjajne, one o kojima govoriš, kao i one koje su se desile mojim prijateljima i meni. Međutim, godinu 2021. pamtiću i po tome što je zauvek otišao moj deda Lazar, čovek koji je bio najvažniji stub meni kao i mojoj porodici, čvrstina i ujedno mekota porodice, ljubav koja nas je nežno i beskompromisno gradila kao ljude.

foto: Aleksandar Kujučev

Zašto ljudi toliko vole tu ulogu?

- Ono što je jedan od mogućih razloga jeste što je u tu ulogu utkano nešto nežno, duboko i zamalo neotkriveno. To sam osećao i dok sam snimao. Film se neverovatno urezuje u srca ljudi, to je nešto posebno i nesvakidašnje. U srca toliko različitih ljudi, različitih tipova ljudi.

Profesor ste i na Fakultetu dramskih umetnosti. Kakva vam je klasa? Da li ste zadovoljni?

- Da, postao sam šef klase na FDU. Tako je zasad. To je velika odgovornost. ogromna. Shvatio sam brzo da je to jedna grupa ljudi koja ima ozbiljne namere. Ja sam tu da im u tome pomognem.

foto: Nikola Ristić

Šta vas čeka u 2022. godini?

- Videćemo šta će biti u prvom planu. Svi od ove godine očekuju mnogo. Voleo bih da imam malo više vremena za odmor.

Da li ćemo vas konačno videti u istom kadru sa suprugom Tamarom?

- Saradnja s Tamarom na filmu nije se desila jer se mi nismo odlučili za to do sada. Trebalo bi da to bude nešto što bi bilo posebno, a nama izazovno i zabavno. Ne znam, vrlo je moguće da to bude ove godine.

foto: Nikola Ristić

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov

