BOŽIĆ JE PRAZNIK MIRA I LJUBAVI! Aleksa Balašević: Svake godine nam ga čestitaju braća muslimani, katolici, budisti i ateisti

Tokom 2022. godine Aleksa Balašević treba da počne sa snimanjem svog filma "Megdan", a mladi umetnik i producent Božić će, kako i dolikuje, proslaviti sa suprugom Nikolinom, majkom Oliverom, sestrama Jovanom i Jelenom. Za Kurir on govori o smislu najradosnijeg hrišćanskog praznika, ali i Đorđu Balaševiću, svom slavnom ocu, koji je i dalje, kako kaže, njegov anđeo čuvar i kompas.

Božić se kod Srba proslavlja porodično, uz bogatiju trpezu. Kako se on obeležava u porodici Balašević?

- Kod nas je sve posebno... Ali Božić, Vaskrs i naš Sveti Jovan obeležavaju se onako kako treba, u miru, ljubavi, s nebeskom energijom prisutnom... Mnogi me pitaju za dolazeći prvi Božić i krsnu slavu bez oca, a ja im objasnim crkveno, prvi put bez Đoleta fizički, ali duhovno je bez njega nemoguće. Neki me shvate kao i obično, kao fanatika, dok drugi, iako me shvate kao fanatika, opet im odgovara moje objašnjenje i vole što je tako.

Kakvu životnu poruku Božić nosi za vas?

- Životnu poruku za mene nosi svaki svetac, svaki praznik, post... Iz godine u godinu se to menja, ali Božić u svima treba da nosi najlepšu poruku, pogotovo kad ste istinski pravoslavni hadžija i kad vam na Božić stigne more divnih poruka od braće muslimana, katolika, budista, protestanata, Jevreja, ateista...

Šta vas čeka u 2022. godini?

- Godina pred nama za mene bi trebalo da bude najlepša i najuspešnija dosad, ali ujedno i najodgovornija i najteža. Krajem februara ponovo ćemo se sresti na glavnoj ceremoniji i konferenciji za igrani film "Megdan" u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Čeka nas ogroman, međunarodni projekat, koji će najvećim delom biti na mojim plećima, zatim obaveze oko fondacije "Balašević", sama ivent i TV industrija oko "Megdana" koju će morati neko da mi vodi ove godine i ostale božje stvari koje ću otkriti.

Da li je pri kraju kasting za film "Megdan"? Kakve još dileme imate?

- Relativno je pri kraju, ima tu još nekoliko izmena i novih ideja... Smatram da je režiser pronađen i biće mi čast da budem asistent takvom čoveku. Očekujemo podršku od vlade jedne evropske države, imaćemo pomoć sa svih strana, dali smo sve od sebe da poruka filma bude lekovita za omladinu i ostatak i da zaista prikažemo u našoj kinematografiji nešto novo. Morali smo stvar učiniti međunarodnom, jer je takva poruka i radnja se ne odigrava samo u Srbiji. Pričao sa tri različita ministarstva turizma/kulture, dva evropska i jednim afričkim, putujemo od Baltika do Monrovije povodom saradnje za film, koliko god mi nemali reference iza sebe po pitanju igranih filmova, kad spomenem čiji sam, i ako ne znaju, saznaju. Moj svetionik, večiti neumorni čuvar i kompas...

Iza vas je bila teška 2021. godina. Šta ste novo naučili o sebi?

- Nije čovek svestan šta može da izdrži dok se to ne desi. Neko misli da može pod vodom da bude minut, ali ga onda zlo natera da zbog deteta mora da izdrži 10 minuta, pa izdrži. Godina 2021. bila je najteža za solidan deo homo sapijensa, kao što se da i dan-danas videti, ali bogu hvala pa je većina planete shvatila njegovu večnost, njegovu poruku i stvari koje će ga zauvek činiti da je među nama. O sebi nisam ništa preterano novo naučio, iskreno, osim koliko mogu tereta i nesreće da prebijem i pobedim. Nisam sam u tome, ali sam opet pobedio. Sada imam svoje ciljeve, imam svog neumornog anđela čuvara, svoj kompas, još samo da me neki vetar posluži onako preko veze i da jedrilica moje mornarice stigne na svoje ciljeve... Mir Božji, Hristos se rodi. Želim vam vedro nebo nad domovima kao iznad Vitlejema.

