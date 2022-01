PETAR STRUGAR O BIVŠOJ ŽENI I KARIJERI: Nema me u pozorištu jer me nisu zvali, a gluma je jedan od glavnih okidača za šizofreniju!

Glumac Petar Strugar, koji pažljivo bira projekte u kojima će se pojavljivati, kaže da je čitav proces stvaranja jednog lika veliki psihički test, koji je naporan kako fizički tako i mentalno.

Dugo najavljivani film "Zlatni dečko" premijerno će biti prikazan ove godine, a jednu od glavnih uloga tumači Petar Strugar.

- Premijera filma je tačno 11. januara. Uzbuđen, to sam prerastao u nekom trenutku, stvarno jedva čekam da izađe. Zaista sam ponosan na celu ekipu, od produkcije i momaka koji su snimali i glumili do momaka koji su producirali i režirali. Celokupna ekipa je fenomenalna. Da li sam se snašao to ćemo ostaviti publici da proceni, kaže Petar.

Kao i svaka uloga do sada, i ova uloga je bila izazov za glumca.

- Uloge su nešto što mi pravimo i što mi stvaramo. Uloge pravimo u odnosu na priču koju pričamo i tako dolazimo do nekog rezultata koji nekad ispadne bolji nekad gori, ali da kažemo da smo neki kobajagi profesionalci pa uspemo da izvučemo da sve bude kako treba. Kao što sam rekao, zadovoljan sam i stvarno ponosan na sve što smo uradili, ističe on i idodaje da pažljivo bira uloge. Ukoliko misli da ne može da stane iza određene uloge, odbija je.

- Kad biraš ulogu moraš prvo da budeš iskren sam sa sobom, da bi bio iskren sam sa sobom moraš da prođes neki proces otvaranja. To je ono što radimo na akademiji. Ti onda znaš šta možeš, a šta ne možeš. Uloge koje biram, odnosno ne biram zavise od toga da li mogu da ih iznesem do kraja kako treba i stanem iza toga. Ja sam profesionalac u ovom poslu i želim da sve bude profesionalno. Ako smatram da nešto ne mogu dovoljno dobro da iznesem, onda uglavnom ne prihvatim, jer neće ispasti dobro ne samo za mene već za ceo projekat. Pati publika, moj posao, film koji radimo, sve vuče jedno drugo.

Petar ističe da uloga u filmu nema veze sa njegovim likom privatno.

- Sve te ličnosti žive same za sebe i odvojeno od svih ostalih koje se pojavljuju u filmu. Formirane su u odnosu na priču koja se priča i uglavnom nema veze sa nama privatno. Mi farbamo naše likove bojama koje odgovaraju za celokupnu sliku koju pravimo. Treba znati da mi farbamo po potrebi i da mi privatno nismo ofarbani tako. Ti dođeš i kažeš: “Ja ovo nikada ne bih uradio”, okej ti ne bi, ali taj čovek u priči je uradio. To je poenta. Retko se desi da se lik iz projekta poklopi sa tobom privatno, jer svi smo mi potpuno drugačiji. To i jeste zanimljivo, upoznaješ nove ljude, jer smo svi različiti, da smo isti bilo bi jako dosadno. To i jeste negde moj posao, da oslikam ljude koji su neophodni da bi se priča ispričala kako treba.

Strugar ne krije da ume da se preispituje, ali da je to normalno, jer postoje ljudi koji su opredeljeni i oni koji se preispituju.

- Gluma je jedna od glavnih okidača za šizofreniju. Dosta je opterećujuća, prolazimo kroz dosta psiho testova. Jedna je od pet najtežih zanimanja na svetu, jer je dosta naporna. Svaki put kada radite novu ulogu i izađete na scenu, vi ispočetka učite da hodate, jer taj čovek hoda drugačije. Uklapate se u neke ličnosti kako mentalno tako fizički koje niste vi - kaže glumac.

Petar se duži vremenski period pojavljivao samo u serijama i filmovima, ali je za Blic otkrio da se vraća u pozorište.

- U pozorištu nisam igrao dugo, nisam dobijao pozive. Evo prilike da najavim projekat “Godine vrana” u Narodnom pozorištu. Pisao je i režirao Siniša Kovačević. Stariji kolega, Vuk Kostić i ja delimo glavnu ulogu. Napravljena je cela podela-jednom igra on, jednom ja. Sistem duplih podela koji je jako dobar sa mnogo aspekata zato što se dosta snima, ljudi koji snimaju dosta povlače publike u pozorište, A opet kada snimaš nemaš vremena da igraš i onda tu smo. Možemo da se menjamo, ranije se to zvala alternacija, ali ovaj put nije alternacija u smislu da si ti rezervni igrač nego se paralelno radi proces sa duplom podelom. Biće dve premijere sa dve postavke glumaca, što je dobro, jer ćemo moći da se dopunjujemo. Predstava će moći da živi i više da se igra, a opet da ne pati ona druga strana posla, komercijalnija koja dovodi ljude u pozorište.

U dobrim odnosima sa bivšom ženom

Na pitanje koja je tajna zdravog odnosa nakon razvoda sa bivšom partnerkom Ivanom Nikolić sa kojom ima sina, glumac odgovara:

- Nema tajne. Kada su ljudi normalni, sve bude normalno. I raskid i razvod, sve bude kako treba. Naravno i gde ima volje, jer ako nema volje nema ni načina.

Nije tajna da pored glume Petar gaji strast prema konjima, a da li i njegov stariji sin ide njegovim stopama glumac otkriva:

- Moj sin je još mali. Voli, ali deca uglavnom ne počinju da se bave konjičkim sportom pre 9. godine. Kao što ne mogu sa 5 godina u školu da krenu, tako ne mogu i na jahanje. Previše je komplikovano da isprati treninge. Po našem zakonu i uredbi našeg sporta deca ne smeju da izlaze na takmičenja pre 10. godine.

Korona je sprečila realizaciju pojedinih projekata koji su ostavljeni za pogodniju situaciju.

- Na dan kada je proglašeno vanredno stanje trebalo je da krenemo da snimamo “Kralja Aleksandra”. Svi smo se bili naoštrili, sutra kreće snimanje kad ono eto. Jednostavno to je viša sila, pomiriš se sa tim.

Utehu je našao na Hipodromu i neizmernoj ljubavi prema konjima.

- U karantinu sam negovao konje, jer smo imali propusnicu kao i vlasnici pasa. Imali smo mogućnost da odemo da se bavimo njima i nahranimo ih.

2021. godina u znaku rođenja sina

Poznati glumac nema posebnih želja kada je ova godina u pitanju, a prethodna će ostati upamćena po rođenju drugog sina, kog mu je podarila partnerka Olja.

- Samo da smo zdravi, ostalo će sve da dođe. Najveći uspeh je što me nije zakačila korona. Svake godine ima nešto što ja nisam ostvario i završio, ali generalno to je jako opasno. Trudim se da ne ostavljam, ali dešava se. Volim da uradim što više stvari, a čak i da ih ne uradim, razmišljam dosta o njima - kaže Petar.

Praznici na planini, pa u porodičnom domu

Okupiran obavezama, marljivo radi na svim projektima i ulogama, ali praznike slavi u miru sa porodicom daleko od svega.

- Praznike planiram da provedem u jednom bajkovitom naselju na Durmituru. Veliko društvo, velika porodica, mnogo nas ide. Rezervisali smo tamo kolibu i tu smo dočekali Novu godinu na planini, pokriveni snegom. Planiramo da uživamo u prirodi, odvojeni od ove gradske gužve. Za Božić ćemo već kod kuće biti. Poenta je da praznike provedeš sa svojim najmilijim.

