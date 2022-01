IZGUBLJENI ALBUM IZLAZI NA ROĐENDAN LEGENDARNOG MUZIČARA: Dejvid Bouvi je verovao u njega, ali ga je izdavačka kuća jako ZAVRNULA!

Dejvid Bouvi bi 8. januara napunio 75 godina. Alabum "Toy" (Igračka) će izaći na njegov rođendan i time će fanovi širom sveta moći da uživaju u ovom svojevrsnom "izgubljenom albumu" koji je biti objavljen kao vinil i CD.

Mađioničar kakav je bio, Bouvi je mislio na sve, od poslednjeg zvaničnog albuma i njegove simbolike pa sve do albuma "posle smrti".

Album je snimljen u Njujorku, 200. godine nešto posle nastupa na Glastonberiju i sniman je od jula do oktobra, a Bouvijev plan je bio da ponovo snimi neke svoje stare pesme, pogotovo perioda između 1964. i 1971. godine. sa nekoliko novih stvari.

- Bouvi je rekao gitaristi (i koproducentu) Marku Plati, meni i ostalima iz benda da smo zvučali odlično na festivalu, vajb nam je dobar i da želi da uhvati to uživo. Te verzije su mnogo bolje od orginala jer je i Dejvid bio hiljadu puta bolji - zreliji sa bogatijim glasom i veoma zdrav - rekao je o nastanku albuma za Variety, dugogodišnji Bouvijev klavijaturista Majk Garson.

Naime, album je snimljen ali je izdavačka kuća EMI/Virgin nije delilia isto oduševljenje kao Bouvi i ekipa. Pevač je hteo da to bude album iznenađenja, ali šefovi nisu imali to mišljenje. Tada je EMI/Virgin imao finansijskih poteškoća , a bilo je nezgodno odmah objaviti album u eri kompakt diskova (CD) gde je EMI već imao dosta problema. Oni su jednostavno taj album "gurnuli" u fijoku i tako je ostalo neko vreme.

- Sećam se Dejvidove reakcije kada Virgin nije objavio Toy: nije bio srećan uopšte - prisetio se Garson.

- Bio je to šamar. Imao je izvesnu poniznost u sebi kada je ostario, ali kako ovi glupi m*moj*bači ne žele album Dejvida Bouvija? Jedna sjajna stvar kod njega je to što je uvek bio na sledećoj stvari, uvek jedan korak napred - rekao je.

Plati - jedan od Bouvijevih najistaknutijih saradnika tokom te ere - prati Garsonov priču.

- Dejvid je zaista voleo "Toy" i uložio je svoje srce i dušu u svaki njen deo - rekao je nuzičar.

- Rekao bi mi da je to naš album, njegov i bendov, jer smo ga svi zajedno snimili u jednom trenutku, i tako brzo. Dejvid je bio prilično uznemiren što se "Toy" tada nije dogodila, ali nije bio od onih koji bi jednostavno pustili stvari. Umesto da ostane ljut i ne radi ništa, Bouvi je napustio EMI/Virgin i ubrzo sklopio ugovor sa Columbia Records da izda album "Heathen" preko sopstvene ISO etikete. Na kraju su se pesme sa „Toy” kao što su „Conversation Piece”, "You've Got a Habit of Leaving" i "Babi Loves that way" pojavile kao B strane i bonus pesme na izdanjima Columbia, dok su "Let Me Sleep Beside you" i "Your Turn to Drive" su bili na njegovoj kompilaciji iz 2014. godine "Nothing Has Changed".

Uprkos raštrkanim izdanjima tokom godina (da ne spominjemo ceo album koji je procureo 2011. godine), Garson je bio nepokolebljiv u pogledu Bouvijevog interesovanja za album kao jedno delo.

- Dejvid je uvek govorio da će "Igračka" u celini ugledati svetlo dana. Ako je David želeo da se nešto dogodi, to je obično postajalo stvarnost - kaže on.

Da podsetimo, "Vorner Čepel mjuzik" je stekao globalna prava za objavljivanje celokupnog muzičkog stvaralaštva Dejvida Bouvija. Kako je izvestio Variety, prava su otkupljena od Zadužbine Dejvid Bouvi“ za "više od 250 miliona dolara".

Detalji sporazuma se utvrđuju već nekoliko meseci, a obuhvaćene su pesme sa Bouvijevih 26 studijskih albuma, zatim nedavno objavljenog posthumnog izdanja Toy, oba albuma Tin Machine, singlove i zvučne zapise drugih projekata. Bouvijev katalog obuhvata šest decenija rada i uključuje stotine legendarnih snimaka kao što su Changes, Ziggi Stardust, Heroes, Space Odditi, Golden Years, Blackstar i mnogi drugi. Prema pisanju Njujork tajmsa, kolekcija obuhvata preko 400 pesama.

