LEGENDA ATELJEA 212 PUNI 73. GODINE: Bora Todorović mu je promenio život, a svake godine na poseban način proslavlja ROĐENDAN

Glumac Milan Caci Mihailović danas će na sceni s publikom proslaviti 73. rođendan. Na Slaviji biće izvedena njegova predstava "Uspomenar", a gosti će mu biti Nikolina Kovač i kolega Aljoša Vučković. Svdeok mnogih događaja govori nam kroz ovaj komad pojedinosti iz pozorišnog života, istorije Ateljea 212, kao i nekadašnjeg duha Beograda.

foto: Sonja Spasić

Atelje 212 je pred Novu godinu u svojim prostorijama otvorio Digitalnu čitaonicu koja će arhivirati tekstove, fotografije i druge dokumente i memorabilije o predstavama i 65 godina dugoj istoriji pozorišta.

Prvi član Digitalne čitaonice Ateljea 212 je nakon što se ulogovao postao njegov dugogodišnji glumac Milan Caci Mihailović.

"Za ovu kuću sam vezan 61 godinu, a pola veka sam radio u njoj. Svaki i mali uspeh ove kuće velika je radost za mene. Ovo danas je jedan od kamičaka koji dopunjavaju sliku o mom voljenom pozorištu", rekao je glumac novinarima.

foto: Marina Lopičić

Mnogi glumci starije generacije žale za prošlim vremenima, kad su se sjajno družili u bifeima pozorišta.Jedan od onih koji je doživeo mnoge dogodovštine baš dok je ispijao pića sa svojim kolegama je i Milan Caci Mihailović. Da bi publici približio njihova druženja, ali i da bi sačuvao uspomenu na mnoge kolege koje su mu postali prijatelji, a više nisu među živima, on je brojna dešavanja iz pozorišta i bifea pretočio u knjigu "Uspomenar". Među brojnim anegdotama publiku zasmejava do suza.Caci se rado seća dešavanja iz kafana, a jednom je otkrio da se dogodilo da je u bifeu Ateljea 212 bilo zabranjeno piće.

- Dešavalo se da kad naljute veliku Miru Trailović, nema pića. To je važilo dva do tri dana, jer smo prelazili u „Srpsku kafanu“ - seća se Caci.Mihailović je najpoznatiji po ulozi Jelenčeta u čuvenoj komediji „Radovan Treći“, u kojoj je glumio sa Zoranom Radmilovićem.

foto: Arhiva

Njemu je tu ulogu 1974. godine, onako u prolazu, dodelio Bora Todorović, koji ju je prvi zaigrao.

- Bora me je sreo u pozorištu i rekao mi: „E, mali, spremaj onog Jelenčeta, mrzi me da ga igram.“ Ozbiljno sam ga shvatio pa sam se pripremao, otišao sam na dve probe, ali nisam smeo da ga pitam kad počinjem. Za nekoliko dana ponovo smo se sreli u pozorištu, i on mi kaže: „E, mali, večeras igraš, ja idem na put.“ I tako sam ja upao - ispričao je Caci, koji se prisetio i kafanskog druženja s legendarnim glumcem Ljubom Tadićem.

foto: marina Lopačić

- U knjizi imam priču „Mladost“. Poznata glumica uradila lifting, zategla se, nigde nijedne bore, dominiraju napućene silikonske usne, i ona prođe kroz bife, gleda je Ljuba Tadić i kaže mi: "Ja znam nju i kad je bila stara" - ispričao je svojevremeno za Kurir Mihailović.

foto: Printscreen

