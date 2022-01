FRANKO NERO SNIMAĆE NOVI FILM U SRBIJI! Reditelj Milan Todorović: On čuva u svom stanu postere iz BANOVIĆ STRAHINJE I MAMULE

Iza Milana Todorovića, reditelja, producenta i vanrednog profesora na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, stoji uspešna godina.

U proteklih 365 dana snimao je dva američka filma, radio na serijama "Besa" i "Predstraža", a i 2022. ga očekuje ništa manje posla. Autor filmova "Mamula", "Zona mrtvih" i producent "Procepa" sprema novo ostvarenje - "Čovek sa groblja", u kome će glavne uloge tumačiti Stefan Kapičić i doajen italijanske i svetske kinematografije Franko Nero. Za Kurir on govori i o nastavku "Žikine dinastije", kao i o filmu za decu "Hajduk u Beogradu".

Radili ste već tri sezone američku seriju "Predstaža". Da li ćemo gledati i peti nastavak?

- Nisam siguran da li će biti snimana peta sezona. Kraj četvrte je napisan kao i kraj serije. Fanovi su oduševljeni, jer nisu ostala otvorena neka pitanja. Finale četvrte sezone sam ja radio i najbolje je ocenjena epizoda u celoj seriji. Ceo projekat je dobio neki novi kvalitet kad su prešli da ga rade u Srbiji. Mogli su za taj budžet da naprave spektakl. Slaviša Ivanović je vođa naših kaskadera, a ja se najviše ložim da radim akcione scene. Ameri su videli da možemo sve da napravimo što poželimo.

Da li ste očekivali toliku popularnost ove serije u Americi?

- Nisam. Međutim, "Predstraža" je neka "Igra prestola", ali za širu publiku. Tinejdžeri i deca ne mogu da gledaju baš "Igru prestola". Mislim da je ovaj projekat nešto najbolje što sam radio, a sve zahvaljući Džonatanu Inglišu. On je doveo ovde Amere i ubedio ih da to mogu da rade ljudi iz Srbije, pa i da budu reditelji pojedinih epizoda.

Radili ste i seriju "Besa". Šta je za vas bilo veliko iznenađenje u nastavku priče?

- Relja Popović. Postao je moj omiljeni domaći glumac. Nikad nisam pre serije čuo za njega. Kad su mi rekli da je on bio u grupi Elitni odredi, prvo što sam pitao: "Ljudi, kako će on da igra ovako bitnu ulogu." Posle snimanja sam se pitao kako on ne glumi u svakom domaćem filmu ili seriji. On je fenomenalan glumac. Došao je na snimanje spreman.

Da li ste vi radili te njegove ljubavne scene o kojima se toliko pričalo?

- Jesam. Kad radimo te scene, svi koji nemaju potrebe da budu na setu izađu. Posle uradimo probno snimanje kad su glumci obučeni, a onda se skinu. Meni su te scene najteže za rad. Na kraju, oni su bez ičega na sebi, a ja moram da im kažem možete li malo bolje da vodite ljubav ili smanjite doživljaj. Da je film, skinuo bih i čaršave, ali kad radite seriju, niste to u prilici. Serija ide na TV, a mora da bude dosta toga sakrivenog. Bilo je strašno što je i Relji i meni to bila prva scena u seriji. Međutim, nekako smo to skinuli s dnevnog reda, pa su Kamka i on bili prisniji u nastavku priče.

Šta je bilo najkompleksnije u "Besi"?

- Scene u zatvoru. U Beogradu smo morali da napravio Spuž. Bilo je uživanje to raditi. U svim scenama je Dardan, koji je sjajan glumac, a meni je najteže bilo što on govori na albanskom. Po njegovom licu sam video da li je u liku ili ne. Takođe, Mensur Safkiju, koji glumi Ljaha, poseban je glumac. Radio sam scene kad dolazi u Beograd i ubija Fadilja. To je nešto najbolje što sam ikad uradio.

Radićete film za decu "Hajduk u Beogradu".

- Biće to epoha jer se dešava 1986. godine. Pokušaću da ostanem veran duhu tog romana Gradimira Stojkovića. Kasting za ulogu dečaka je počeo. Najteže će biti naći Hajduka, glavnog glumca, i ceo razred. Hajdukovog tatu igraće Dragan Mićanović.

Šta je s filmom "Luda godina", koji je nastavak "Žikine dinastije"?

- Došlo je do zastoja jer je Rialda Kadrić, koja je igrala Mariju, preminula usred priprema, pa je scenario morao da ide na doradu. Finansijska konstrukcija nije zatvorena. Snimanje je planirano za leto.

Najavili ste još pre tri godine saradnju s Nerom. Dokle je stigla ta priča?

- Dobili smo konačno za taj projekat novac u Crnoj Gori. Film se zove "Čovek sa groblja". Glavne uloge igraju Nero i Stefan Kapičić. Italijanski glumac priskače u pomoć nekim devojkama koje napadnu lokalni kriminalci i trgovci robljem. Radnja se dešava u Kotoru, a ispada da je on opasniji od svih tih ljudi. Lik sam odavno smislio za njega, a ukoliko ga on ne bude igrao, odustaću od tog filma. Želim još jedan film s njim dok ne bude prekasno.

Da li ćemo ga videti u trećoj sezoni "Bese"?

- Ne znam. On mi je rekao da njega TV serije ne zanimaju. Ima dosta tvrd stav o tom pitanju i mislim da ne vredi na tome insistirati.

Kako ste postali prijatelj s velikim glumcem?

- Franko Nero me s vremena na vreme zove da ćaskamo. Jedno vreme u mejlu za njegove novogodišnje čestitke bili smo samo njegov sin i ja. Kad sam bio nedavno kod njega u Rimu, odveo me je u deo stana gde drži sve nagrade. U sobi u kojoj je bilijar od poda do plafona su polepljeni i uramljeni posteri svih filmova u kojima je glumio. Na počasnom mestu su "Mamula" i "Banović Strahinja". Uspeo sam da mu to nabavim iz neke antikvarnice u Zagrebu. To je najbolji plakat nekog našeg domaćeg filma.

