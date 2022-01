TUGA! NAŠA GLUMICA REDOVNA KORISNICA DOBROTVORNE KUHINJE: Isplivale bolne fotografije iz prihvatilišta, teška sudbina

Naša glumica Vesna Pećanac ostvarila je mnogobrojne uloge, a malo ko zna za njenu tešku životnu priču.

Naime, na Tviteru se pojavila njene fotografije koje su mnogima naterale suze na oči.

- Redovna korisnica kuhinje Verskog dobrotvornog starateljstva. Da li prepoznajete ženu sa fotografija - pisalo je u opisu fotografija na kojima bi je retko ko prepoznao.

Редовна корисница кухиње Верског добротворног старатељства. Да ли препознајете жену на овим фотографијама? pic.twitter.com/QqsCUbMX8g — Марија Тодоровић (@Zlikiliki) January 8, 2022

"Starsot je teška", "Sudbina njena je bolna", "Jadna žena", glasili su samo neki od komentara.

Inače, Vesna je bila udata za poznatog reditelja Živka Nikolića, sa kojim ima dva sina, a neke od svojih najpoznatijih uloga ostvarila je upravo u njegovim filmovima "Lepota poroka" i "Čudo neviđeno". Publika je dobro pamti i kao Jeku iz serije "Đekna još nije umrla, a kada će ne znamo", a veliki deo karijere provela je u "Ateljeu 212".Vesna je obožavala svoju profesiju i govorila da nikada ne želi da ode u penziju, međutim porodične tragedije učinile su da se odvoji od scene. Za kratko vreme izgubila je muža i roditelje, i nije mogla da podnese da gleda kako se ljudi oko nje smeju.

foto: Pritnscreen

Jadna žena nije imala izlaza i pobegla je od kuće. Utočište i dom je našla u jednoj nevladinoj organizaciji, koja ju je spasla prihvatajući je pod svoj krov. Vesnin životni put je postao veoma težak neposredno posle Živkove smrti. Osamdesetih godina Pećančeva je otišla u Ameriku sa sinovima i mužem. Stigavši u Holivud, videli su da tu za njih nema mesta. Pokupili su se jednog dana i krenuli nazad za Jugoslaviju. Otišli su u Crnu Goru, gde je Živko i umro 2001. godine. Nakon suprugove smrti, glumica se vratila u Beograd sa sinovima zbog njihovog školovanja. Tada su i počele njene muke, koje su se, eto, završile u prihvatilištu za žrtve nasilja - otkrio je tada izvor lista "Press".

Glumica je svojevremeno za medije govorila o bedi u kojoj je jedno vreme živela.

- U vreme bombardovanja Živko je iščileo. Osetila sam ogroman bol, preveliku tugu. Jedan sin otišao je da se monaši. Rekao je: “Meni su svi bedemi srušeni”. Ostala sam da zurim u zid, pala u depresiju. Nekada smo bili velika, vedra, složna i mnogoradna porodica... Nisam mogla da igram, zatražila sam penziju. Posao komičara je da daruje radost ljudima, a ja nisam više imala radosti. Penzija - sedam hiljada dinara. Bili smo gladni. Mislila sam da sam zbog toga potpuno izgubila memoriju. Jedna milosrdna šefica u samousluzi u blizini kuće godinama nam je hranu davala na kredit, volela je Živkove filmove. Još je bio živ. Sećam se da sam jednom dobila neki novac, i mogla da biram da li da odem na pijacu ili njoj vratim deo duga. Odem, ipak, na pijacu. Iz kese mi je virio mladi luk i ja sam kružila po celom kvartu da me ona ne bi videla. Ispričam Živku, a on mi kaže: Odigraj to na sceni. I to je život - ispričala je Vesna jednom prilikom za "Novosti".

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

01:35 NAPALA JE DOK SPAVA! Usred noći Maja gađala Kristinu