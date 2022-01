POSLE SKORO 4 GODINE: Organizatori OSKARA najavili povratak ove stvari na dodelu, svi već počeli da NAGAĐAJU sledeće

Ovogodišnja dodela nagrada Oskar ponovno će imati glavnog voditelja nakon četiri godine. Tu je vest objavio Kreg Ervič, predsednik Hulu & ABC Enterteinmenta. "Ovde prvi put čujete za to", rekao je na virtuelnoj pres konferenciji.

The Hollywood Reporter javlja kako su čelnici Akademije već kontaktirali glumca Toma Holanda kojem bi trebala pripasti ta čast. "Ako me pitaju, naravno da ću pristati, to bi trebalo biti jako zabavno", rekao je u decembru Holand na pitanje bi li pristao na taj posao.

94. dodela zlatnih statua održaće se 27. marta, a prenosiće se na američkom kanalu ABC. Poslednji voditelj Oskara bio je Džimi Kimel 2018. godine, a bio je domaćin i 2017. godine.

Poslednje tri godine prezenteri Oskara su bile glumačke zvezde, no dodela nije imala službenog domaćina. Akademija je objavila i kako je gledanost dodele pala u poslednjih nekoliko godina, no to su pripisali društvenim mrežama, gde je publika svejedno pažljivo pratila događaj.

