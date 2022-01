NOVA SNAJKA ĐOKOVIĆA UPOREDILA SEBE I NOVAKOVU SUPRUGU S JETRVAMA IZ KRALJEVSKE PORODICE: Evo koja je Megan, a koja KEJT MIDLTON!

Voditeljka Saška Veselinov, devojka Đorđa Đokovića, podelila je objavu u kojoj su uporedili nju i Jelenu Đoković sa članovima kraljevske porodice, Kejt Midlton i Megan Markl i time istakla da joj to poređenje i te kako prija.

Naime, Saška, koja je nedavno otkrila da ona i Đorđe već žive zajedno i da se odlično slaže sa ostatkom porodice Đoković, ponosno je podelila na Instagram storiju objavu u kojoj su nju uporedili sa Megan Markl, a Jelenu Đoković, suprugu najboljeg tenisera sveta Novaka, sa Kejt Midlton.

Kejt Midlton je supruga princa Vilijama, dok je Megan Markl bila glumica pre nego što se udala za princa Harija sa kojom su inače uporedili novu snajku Đokvića, voditeljku Sašku Veselinov.

Očigledno je da novoj članici porodice Đoković prija medijska pažnja, ali i fan stranice koje ima, te svakodnevno postavlja slike, kako sa protesta sa roditeljima Novaka Đokovića, Srđanom i Dijanom, tako i njihove privatne fotografije na kojima se vidi kako se slažu.

Inače, Saška je nedavno pričala o drami koja je Novaka Đokovića zadesila u Australiji.

- Mnogo mi je žao što se ovo desilo Novaku. On je trenutno svetski heroj i njegova bitka je u vezi sa slobodom, ljudskim pravima koja pokušavaju da mu oduzmu. On je čovek koji misli svojom glavom. Mi smo išli zajedno svi u Marbelju za novogodišnje praznike i svakodnevno smo pratili njegove treninge - počinje Saška i dodaje:

- Osim što je veliki profesionalac u poslu, on je divan otac. Koliko je posvećen na terenu, tako je i kod kuće kada je sa svojom ženom, decom, porodicom. Oni su pokušali da pokvare njegov ritam. Nekoliko dana je živeo u nehumanim uslovima, ne hrani se po svom meniju. On je alegričan na gluten, zna koliko mu to donosi zdravstvenih problema, nije imao uslove za treniranje, a znamo koliko je to njemu značajno.

