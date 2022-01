HLADNI, A TOPE SVA SRCA: Najlepši svetski festivali snega i leda, SKULPTURE KOJE ODUZIMAJU DAH

Izrada ledenih skulptura ima više nego bogatu istoriju. Naučnici tvrde da su ljudi rezbarili led čak 600 godina p. n. e. Ako sumnjate u njihove dokaze, nepobitna činjenica je da su tokom 17. veka ribari u kineskoj provinciji Hejlungđang zamrzavali vodu u kantama, vadili led i u njega ubacivali sveže kako bi napravili ledene fenjere.

Ova tradicija se održala i danas je prisutna na Međunarodnom festivalu leda i snega u Harbinu. Kada je čula šta Kinezi rade, ruska carica Ana Ivanovna je 1739. naredila da se izgradi palata od leda iz reke Neve kako bi se u njoj održavali posebni događaji. Neobičnu palatu je Valerij Ivanović Jakobi naslikao u ulju 1878, a projektant je bio Petar Eropkin. Osmislio je čak i ledene topove koji su ispaljivali đulad od leda, ledenog slona koji je cevima bio povezan sa kanalom kroz koji je doticala voda kako bi mogao da prska iz surle! Posle su u gradovima na severu Rusije sagrađeni kompletni gradovi od leda.

Danas umetnici širom sveta kreiraju nezaboravne skulpture od leda i snega. Sneg se sabija, a led drobi. Veći komadi se seku testerama, rotacionim brusilicama, vajaju se pomoću mačeta, dleta... a u završnici, kada svojim delima daju konačni pečat, neobični vajari koriste i šmirglu. Vreme njihovog trajanja zavisi od veličine, temperature, sunčeve svetlosti i cirkulacije vazduha. Recimo, ledena skulptura od jednog bloka neće početi da se topi 12 sati na temperaturi od 10 stepeni. Naravno, Lenine fotografije sa različitih zimskih festivala širom sveta ostaju trajno u sećanju. Snega i leda ima i kod nas. Izvajajte i vi nešto, a Sneška Belića napravite obavezno!

HARBIN: Najveće svetske skulpture od leda

Međunarodni festival leda i snega u Harbinu, gradu na severoistoku Kine, kog vetar iz Sibira ume da ohladi i do 25 stepeni ispod nule, do pandemije kovida 19 svake godine je privlačio gotovo dvadeset miliona posetilaca i prihodovao neverovatnih 4,5 milijardi dolara. Festival zvanično počinje 5. januara i traje do kraja februara, ali se neverovatni eksponati često grade ranije i ostaju duže izloženi ako vremenske prilike to dozvole. Ledene skulpture podižu se širom grada i na Sunčevom ostrvu. Fantastična izložba za posetioce je otvorena popodne i noću, kad osvetljene zgrade (u punoj velični!), napravljene od blokova leda debljine 7,5 cm, koji su uzeti direktno iz reke Sunghua, sijaju jače nego one u Las Vegasu. Festival je otvoren 1999. u čast novog milenijuma, a ledeni park se svake godine obnavlja sa novoprojektovanim zgradama i skulpturama. Danas se prostire na čak 80 hektara!

Blista i Rusija

Usred planinskog masiva Hibini u Murmanskoj oblasti, na samom kraju Rusije (iza Arktičkog kruga na poluostrvu Kola), svake godine raste neverovatno snežno selo. Posetioci od decembra mogu da posmatraju rađanje novih snežnih kreacija. Festival jeste mali, ali je spektakularan.

Ništa manje atraktivno nije u ostalim delovima zemlje. Sankt Peterburg i Moskva, naravno, prednjače. U glavnom gradu festival traje do pravoslavne Nove godine, praćen koncertima, predstavama i mnoštvom sadržaja za decu i roditelje.

SAPORO: Festival snega osnovali đaci

Juki Macuri će se održati u olimpijskom gradu Saporo, na severu Japana, u februaru, svake godine privuče oko dva miliona posetilaca. Izložba maštovitih skulptura od snega i leda biće otvorena pet dana.

Festival snega je osnovan 1950, a za to su zaslužni učenici srednje škole, koji su napravili šest čarobnih skulptura u Odori parku i oduševili Japan. Dobar glas se daleko čuo, danas na festivalu učestvuju timovi iz različitih krajeva sveta, koji izrađuju čarobne ledene kuće i skulpture u vezi sa značajnim događajima i osobama koje su obeležile prethodnu godinu.

