ŽENA MIHAELA ŠUMAHERA KORINA OBJASNILA: Evo šta znači voleti u dobru i u zlu!

Ne samo što se izborila da veliki šampion preživi, supruga zlosrećnog vozača Formule 1 uspela je da sačuva njegovo dostojanstvo u strašnim godinama posle nesreće na skijanju. Nedavno je napunio 53 godine, a nada umire poslednja.

Kad se 1991. na belgijskom Gran priju Formule 1 u Spa Frankoršampu prvi put pojavio plavokosi Nemac Mihael Šumaher, svetom najbržih bolida i njihovih vozača suvereno je vladao Brazilac Ajrton Sena. Mladi Šumaher imao je 22 godine, a Sena 27 i tri titule svetskog šampiona. Već nakon prvih trka videlo se da Šumaher - odmah prozvan Šumi - poseduje ogroman talenat i da će harizmatičnom Seni disati za vratom. Ipak, morao je da sačeka 1994. da bi prvi put postao svetski prvak Formule 1, vozeći za tim Benetona. Sena je poginuo pre toga iste godine na trci u Imoli, za veliku nagradu San Marina. Kralj je mrtav - živeo kralj Formule 1! Približio mu se samo Luis Hamilton sa sedam svetskih titula. Tako je počela jedna od najblistavijih karijera u svetu auto-trka. Mihael Šumaher sedam puta je osvajao titulu do kobne 2013, kada je doživeo nesreću na skijanju u Maribelu, francuskim Alpima, povredivši glavu. Pola godine proveo je u indukovanoj komi, a nakon brojnih operacija danas, kažu, može samo da komunicira očima. Teško je pisati o njegovoj sudbini, porodica je molila novinare da ne zalaze u detalje, ali ono što se zna i što je nedavno viđeno u Netfliksovom dokumentarnom filmu "Šumaher", nedvosmisleno govori da je najveća snaga i podrška u borbi da veliki vozač ostane u životu bila i ostala njegova supruga Korina (53). Koliko je Mihael Šumaher bio veliki, toliko je velika i ljubavna priča o njemu i supruzi.

foto: Profimedia

Korina Beč, buduća gospođa Šumaher, bila je profesionalna ekvestrijanka, jahačica konja u zapadnoevropskom stilu. Upoznala je Mihaela iste godine kada je on počeo karijeru u Formuli 1. Bila je to 1991, kada se zabavljala sa, takođe vozačem Formule 1, Hajnc-Haraldom Frencenom, koji ju je poveo na žurku, gde su se Mihael i ona odmah jedno drugom dopali. Frencen je bio zgodan momak, odličan vozač, za koga se govorilo da nikada do kraja nije razvio svoj prirodni talenat. Nije bio ambiciozan i sistematičan kao Šumaher, koji je u Korini odmah pronašao srodnu dušu, pa su nastavili da se zabavljaju. Ona je ostavila Frencena, iako su mediji u njenoj novoj vezi videli samo marketinški trik. U to vreme Formula 1 nije bila kao danas meta medijskih spekulacija, već više pitanje strasti i novinara i navijača. Kada je 1994. Šumaher prvi put postao svetski prvak, veza je već dugo trajala i sa Korinom se venčao sledeće godine. Kao višnja na torti bilo je i ponovno osvajanje svetske titule. Tako je plavokosa Nemica ušla u porodicu vozača Šumaher, jer je i Mihaelov mlađi brat Ralf bio vozač Formule 1, ali ne sa takvim uspehom kao Šumi. Korina i Mihael dobili su ćerku Džinu Mariju 1997, a nakon dve godine i sina Mika, koji je trenutno takođe aktuelni vozač Formule 1. Bio je to idealan brak, u kome se, navodno, bračni par nikada nije posvađao tokom 19 godina zajedničkog života.

foto: Profimedia

Korina je bila ne samo vešta i priznata jahačica i evropska šampionka već i poslovna žena. Mihael joj je za desetogodišnjicu braka kupio ranč u Gordonvilu, u Teksasu, gde je odgajala konje za takmičenja i napravila imperiju od nekoliko miliona dolara. Sličan ranč posedovali su i u Švajcarskoj. Veoma je podržavala karijeru svoga muža i uvek bila uz njega. Nije volela previše da se prikazuje u javnosti dok je on vladao Formulom 1, a takva je i ostala nakon nesreće, kada je Šumaher od 29. decembra 2013. nastavio život vezan za krevet. Za ovih osam godina dala je samo nekoliko intervjua. U dokumentarnom filmu "Šumaher" ipak je otkrila delove ličnosti svog muža, čoveka za koga se govorilo da je "jednodimenzionalan" i da je fokusiran samo na pobede. Govorio je da je njegov cilj "sto odsto perfekcije da bi ostvario svojih sto odsto". Korina je upoznala i njegovu nežniju stranu. "On je najvoljenije biće koje sam ikada upoznala", rekla je. "Tako je zabavan, i to sam prvo videla u njemu." Ispričala je kako Mihael nije voleo slavu i publicitet i da je bio najsrećniji sa njom i decom. U suštini je bio stidljiv, što je krio iza maske hladnoće i nehajnosti. Često je i sumnjao u sebe, što pokazuje da su i najveći u svom poslu takođe obični ljudi. Podsetila je njegove obožavaoce da je potekao iz nemačke radničke porodice iz gradića Hirt i da je preskočio mnoge prepreke, kao što su korišćene karting-gume sa kojima je vozio prve trke. Tako je i nastala njegova zastrašujuća radna etika.

foto: Profimedia

Nakon nesreće na skijanju Korina je potpuno preuzela brigu o zdravlju i oporavku svog supruga. Lečenje je bilo najsavremenije i skupo, tako da je odmah prodala njegov privatni avion i letnju rezidenciju u Norveškoj. Kako su godine prolazile, prodala je i vilu u Švajcarskoj, kao i Mihaelov luksuzni, po meri napravljen "mercedes". Novinari i mediji bili su gladni novosti o legendi Formule 1, ali je ona čuvala privatnost do te mere da niko nikada za osam godina nije video Mihaelovo lice. Zamerali su joj da ga krije od javnosti, da ne želi da kaže istinu i da ga sklanja od očiju sveta. Možda u tome leži i najveća veličina Korine Šumaher - sačuvala je Šumaherovo dostojanstvo u bolesti. "Živimo zajedno u našoj kući, sprovodimo terapije, činimo sve da mu bude bolje i da oseti solidarnost naše porodice. Nedostaje mi onaj stari Mihael svaki dan, i ne samo meni, nego i deci, porodici, svom ocu, svima koji ga okružuju. Ali je tu, drugačiji, ali s nama, i to nam svima daje snagu", rekla je u dokumentarnom filmu. Korininu požrtvovanost potvrdio je i Žan Tod, bivši šef Međunarodne federacije automobila (FIA) i Ferarija.

"Proveo sam mnogo vremena s njom nakon Šumaherove povrede. Ona je sjajna žena i vodi celu porodicu. Nije očekivala da će biti ovako, sve se dogodilo brzo i jednostavno, nije imala izbora. Ali - ide joj. Verujem joj i ona veruje meni. Zahvaljujući lekarima i saradnji sa Korinom, koja se očajnički borila i želela da Mihael preživi - preživeo je, ali s posledicama sa kojima se i sada bore. Nadamo se da će se stvari polako, ali sigurno poboljšati".

foto: Profimedia

Žan Tod često sedi sa Mihaelom sam. Ako je Korina tamo, Žan i ona večeraju zajedno pred Mihaelom. Tod ne želi da odgovori da li ga slavni vozač prepoznaje. Ni on neće otkrivati u kakvom je zaista stanju čovek koji je svojim stilom vožnje promenio Formulu 1 i do dana današnjeg ostao inspiracija svim vozačima. Nijedan nije dobio takvu besmrtnost rečenicom: "Ma vozi kao Šumaher!"

Kurir.rs/Ljilja Jorgovanović

