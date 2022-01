TASOVČEV DOPRINOS SRPSKOJ KULTURI JE NEPROCENJIV! Kaseinov: Svaki direktor filharmonije iz sveta mogao je mnogo naučiti od njega

Dusen Kaseinov, generalni sekretar Međunarodne organizacije turkijske kulture (TURKSOY), boravio je ovih dana u Beogradu i tom prilikom je posetio grob direktora Beogradske filharmonije Ivana Tasovca, koji je preminuo septembra prošle godine.

U razgovoru za Kurir Kaseinov se prisetio saradnje s Tasovcem, ali i njihovog poslednjeg susreta.

Bogata saradnja

- Tokom našeg poslednjeg susreta je pričao o svom sinu Luki, veoma se radovao, a i mi zajedno s njim, jer nam je govorio da je započeo novi život, da sad na svet gleda na drugi način, da sada ima veliku odgovornost u vaspitavanju svog sina. Zato bih mu poželeo da postane pravi muškarac, da bude baš kao Ivan - potreban svom narodu i da radi za svoj narod - priča Kaseinov i dodaje:

Počast: Kaseinov sa Tasovčevom ženom i bratom juče na Novom groblju foto: Privatna Arhiva

- Za njegovu smrt sam, nažalost, saznao od mojih prijatelja iz Hrvatske, tek u decembru, i kad sam saznao da dolazim ovamo, izrazio sam želju da posetim njegov grob, što sam juče i uradio, zajedno sa njegovom suprugom Marijom i bratom. Sedeli smo, sećali se njega. To je, razume se, veoma teško za njegovu porodicu, delimo njihovu tugu i želimo im svako dobro, a njemu večnaju pamjat.

On otkriva i kako je svojevremeno započeo saradnju s Tasovcem. Naime, TURKSOY je započeo svoju misiju u zemljama Balkana 2015. godine, učešćem na festivalu Sarajevska zima, a kada su krenuli da se raspituju za Srbiju, došli su do Ministarstva kulture, koje je tada vodio Tasovac.

- U to vreme nisam znao da je Ivan postao ministar. Za njega sam čuo od svojih prijatelja muzičara, koje je obučavao Sergej Dorenski. Ivan je studirao na konzervatorijumu posle mene, ja sam na studijama bio početkom sedamdesetih, a Ivan je došao kasnije. Kad sam saznao da je Ivan ministar kulture, njegove saradnike sam u sledećem pismu upoznao s tim da sam i ja muzičar, da sam studirao na Moskovskom konzervatorijumu, a zatim postao rektor konzervatorijuma u Almati. Očekivano, na moje pismo sam odmah dobio potvrdan odgovor i u februaru 2016. godine smo se Ivan i ja prvi put lično sreli. Sad se već sa sigurnošću i radošću može reći da su naši kulturni kontakti i odnosi sa Srbijom započeli upravo uz toplu Ivanovu podršku. Do sada smo sproveli mnogo manifestacija i koncerata, a prošle godine potpisali smo ugovor o saradnji s ministarstvom, a na početku svega toga je bio Ivan - kaže Kaseinov i dodaje:

- Naravno, posle toga, kako je prestao da radi u Filharmoniji, kada je dolazio ovamo, prvo bih ga zvao, pa bismo se nalazili u Filharmoniji, gde mi je govorio o svojim planovima. Govorio je, pri mojoj poslednjoj poseti, 2021. godine, o tome da je država podržala ideju gradnje koncertne sale Filharmonije i veoma sam bio srećan zbog njega i njegovih uspeha. To što je na čelu Filharmonije bio tako veliki muzičar, koji je stekao obrazovanje na jednom od najboljih konzervatorijuma na svetu, u Moskvi, i to što je on, kao direktor Filharmonije i kao solista, pijanista, bio u kontaktu s mnogim svetskim muzičarima, naravno, ostavilo je poseban otisak na njegovu ličnost. Svaki direktor filharmonije iz bilo kog dela sveta mogao je mnogo naučiti od njega. Zbog svega toga je njegov doprinos srpskoj kulturi, naročito muzičkoj kulturi u Srbiji, neprocenjiv. Njegova nesebična aktivnost na ovoj poziciji zaista zaslužuje najveću ocenu. Naravno, s gorčinom ovo govorim, on je toliko toga uradio i ogorčen sam što nije dovršio svoj projekat nove sale, ali smatram da će njegove kolege, prijatelji, uopšteno država, koja je cenila njegov rad, dugo, dugo pamtiti njega kao inicijatora tog projekta.

Neostvareni planovi

Kaseinov kaže da će zauvek pamtiti susrete koje je imao s Tasovcem. Ističe da je s njim planirao da ove godine održi simfonijski koncert muzike kompozitora iz zemalja turkijskog govornog područja, uključujući Fikreta Amirova, istaknutog azerbejdžanskog kompozitora, koji bi ove godine napunio 100 godina.

- Ali, nažalost, Ivan nije stigao to da ispuni. Sećanje na njega sačuvaće se još dugo zahvaljujući tome što je, tokom svog kratkog života, uspeo mnogo toga dobrog da uradi, kako pojedinačno za ljude, tako i generalno za umetnost i kulturu svog naroda - kaže on.

Inače, nakon što se Tasovac pre nekoliko godina vratio sviranju klavira, snimak njegovog izvođenja "Turskog marša" oduševio je ne samo Kaseinova već i turske televizije, gde je bilo i emitovano.

