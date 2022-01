PREPOZNAJETE LI GLUMCA SA SLIKE? Karijera mu traje preko 2 decenije, zbog TURBULENTNOG ljubavnog života bio na ZLOM glasu (VIDEO)

Ako niste sasvim sigurni, evo male pomoći. Sa Metom Dejmonom je napisao scenario za film "Dobri Vil Hanting" u kom su i glumili i koji ih je proslavio. Imao je 25 godina tada. Početkom novog milenijuma bilo je polovina čuvenog ljubavnog para Benifer.

Da, u pitanju je Ben Aflek (49), glumac, scenarista i režiser.

Od "Dobrog Vila Hantinga" (1997.), njegova karijera je išla uzlaznom putanjom, a uspeo je da osvoji i Oskara za režiju, za njegov film "Argo".

Ipak, mnogi ne znaju da je Aflek još ranije bio poznat američkoj publici. On je nastupao kao TV prezenter na američkom kanalu PBS, u dečijoj seriji "The Voyage of kids" ("Putovanje dece"), kada je imao 12 godina i odatle je ovaj simpatični snimak.

foto: Profimedia

U svakom slučaju, Aflek ima čime da se pohvali što se glumačkih ostvarenja tiče, a više puta je govorio da je imao problema sa alkoholom, posebno prilikom razvoda od glumice Dženifer Garner, sa kojom ima troje dece i koju je čak okrivio za te svoje probleme sa čašicom.

Pomirio se 2021. godine sa Dženifer Lopez.

"Život je težak i stalno padamo i nadamo se da ćemo nešto naučiti iz tih padova. Jedina stvar koju morate da uradite jeste da drugu šansu iskoristite, kao i prilike koje vam sazrevanje pruža", rekao je Aflek u intervjuu za magazin WSJ i dodao da mu je u "novoj-staroj" vezi prelepo.

foto: Profimedia

"Definitivno mogu da kažem da je meni prelepo. To je dobra priča. To je odlična priča! I, znate, možda ću je jednog dana ispričati. Zapisaću sve... i onda ću to zapaliti", zaključio je Ben.

Mediji su čak govorili i da je njihovo pomirenje marketinški trik, ali sve sumnje su pale u vodu kada se slavna pevačica preselila iz Majamija u Los Anđeles kako bi bili bliži jedno drugom. No, ostaje nam da vidimo kako će se stvari dalje razvijati i kojim putem će ići Benova karijera, ali i privatni život koji je često punio tabloide.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:15 Ovo je dom Marije Kilibarde, njena koleginica snimila sve