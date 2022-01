MI NOVU GODINU SLAVIMO POSLE BOŽIĆA, DRUGO NEMA SMISLA: Aleksandra Radović iskreno o praznicima, porodici i karijeri ĆERKE

Pevačica Aleksandra Radović nakon dužeg vremena otvorila je dušu o aktuelnostima iz svog života i karijere, te tom prilikom otkrila da Novu godinu slavi nakon Božića.

- Lepo je imati praznični duh u kući, ne proslavljam Novu godinu, mi proslavljamo Novu godinu posle Božića, jer vreme računamo od rođenja Hristovog, nema logike da je proslavljamo ranije. Božić Batu čekamo, Deda Mraza ne priznajem. Zadržali smo tu tradiciju od prabaka i pradeka - priča pevačica u "Premijeri - vikend specijalu".

Ovom prilikom otkrila je kakva joj je bila godina za nama.

foto: Printscreen/Premijera

- Možemo da zanemarimo to što je bilo i da kažemo da je jedan deo našeg života propao. Već od leta sam krenula da radim, nismo imali prepreke u regionu, mogu da kažem da mi je zaista lepo završena, tako da bila je lepa i produktivna ova godina - kaže Radovićeva.

Osvrnula se i na svoju ćerku, pa otkrila da li će krenuti njenim stopama:

- Uči pomalo da peva, sa malom decom se mora pažljivo postupati. Što se Nine tiče, ona peva i voli da peva, ne mogu to da suzbijem, niti želim, to je dobra terapija za svakoga - kaže Aleksandra.

Za kraj je otkrila koju pesmu najradije naručuje u kafani ili na proslavama:

- Novu godinu nisam proslavljala ne pamtim, ali da je neko drugo veče ili proslava, volim tamburaše, sigurno bi bila neka pesma od Zvonka Bogdana. Moja mama je volela njega da sluša, to nam je ostalo iz detinjstva.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ.