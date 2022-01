KETI PERI OTKRILA ŠTA JE NAJVIŠE NERVIRA U BRAKU: Čuveni LEGOLAS ih ostavlja svuda, muka mi je da idem ZA NJIM i skupljam TO!

Pevačica Keti Peri (37) je gostovala u emisiji "Heart Breakfast" i podelila je nekoliko detalja o svom braku sa glumcem Orlandom Blumom (45).

Tako je otkrila da je njegova najgora navika proizlazi iz jedne vrlo higijenske navike, čišćenja zuba koncem.

- Obožava da čisti zube koncem. Hvala Bogu, jer neki ljudi to ne rade, i to je odvratno, ali zato on ima sjajne zube. Ali ostavlja konac svuda! - otkrila je pevačica i krenula da nabraja gde sve zna završiti Orlandov korišćeni zubni konac.

- S moje strane kreveta, i u autu, i na kuhinjskom stolu. A svuda su kante! - rekla je Peri, a voditeljka joj je tada rekla da treba da "trenira Bluma".

- Da, pa dala sam sve od sebe - odgovorila joj je Keti.

Da podsetimo, Peri i Blum su bili u vezi nekoliko godina pre nego što su se verili 14. februara 2019. godine. U avgustu 2020. dobili su prvo dete, ćerku Dejzi Dav, a Orlando s bivšom partnerkom Mirandom Ker (38) ima i sina Flina (11).

Keti je u oktobru prošle godine za časopis People otkrila da je majčinstvo jako uticalo na njen život.

- To je jednostavno nešto najbolje na svetu. To je promena igre. Moje srce je konačno puno - rekla je tada.

