IMALI SMO JEDNU VILJUŠKU I JEDAN TANJIR KAD SMO DOBILI PRVO DETE! Ovo je ljubavna priča Nenada Jezdića, a suprugu godinama KRIJE

Glumac Nenad Jezdić pre nekoliko godina započeo je život na selu, pa tako svoj privatni život storogo čuva od očiju javnosti.

Iako retko daje intervjue, a nema ni naloge na društvenim mrežama, nisu poznate aktivnosti o njegovom životu, ali je sada odlučio da podeli neke porodične detalje.

– Ne verujem u sajber svet, nemam mreže i profile, to je za mene lažni svet – poručio je on.

Iako zajedničke fotografije nikada nisu dospele u javnost, nije tajna da je već četvrt veka u skladnom braku sa suprugom Sarom. Venčali su se 1996. godine u manastiru „Visoki Dečani“, na Kosovu i Metohiji, u prisustvu članova porodice i prijatelja, među kojima su bile brojne Nenadove kolege. U godinama koje su usledile dobili su četvoro dece: tri ćerke i sina.

‒ Kada sam rekao „da“, da li u crkvi, pred svedocima, u opštini, sećam se svoje prve pomisli: „Sad daj sve od sebe da ovo tvoje 'da' nikada ne bude ukaljano“ ‒ otkrio je jednom prilikom Nenad Jezdić, koji važi za vernog muža i uzornog porodičnog čoveka.

Dok, s jedne strane, kontinuirano gradi uspešnu glumačku karijeru, podjednako je posvećen svom imanju u selu Zabrdica, nadomak Valjeva. Uz porodičnu kuću podigao je i destileriju za preradu rakije. Komšije iz mesta svedočile su novinarima koji su ih obilazili da se često dešava da Nenad provede dan na traktoru, obrađujući zemlju, a zatim žuri za Beograd da odigra predstavu.

Iako danas živi prilično lagodno, početak bračnog života nije delovao obećavajuće.

‒ Kada smo supruga i ja prvo dete stvarali, kad smo se venčali i počinjali porodični život, mi smo imali jedan tanjir i jednu viljušku. Ona viljušku, a ja tanjir. Ili obrnuto, svejedno - govorio je on svojevremeno za medije.

- Poenta je da smo verovali u budućnost. Treba verovati. Ljubav ne možeš da osetiš ako ne veruješ. A bitno je da to osetiš, jer sva zadovoljstva dolaze iz ispunjenosti čoveka ljubavlju za svog bližnjeg i iz one ljubavi koju dobija od svog bližnjeg ‒ istakao je glumac, prenosi "Hello".

