MIRANDA PREŠLA NA ŽENE: Ove intimne scene iz kultne serije su RASPAMETILE ljude, a o ovom detalju se malo ZNA! (FOTO)

Nove epizode serije "Seks i grad" donele su nešto potpuno neočekivano, tačnije sve žešći seks između glumice Sitnije Nikson, koja tumači ulogu Mirande, sa nebinarnom Če Dijaz, koju igra Sara Ramirez.

Njih dve su u ovoj epizodi, pod nazivom "And just like that", potpuno gole, te razmenjuju nežnosti u krevetu.

Nedavna avanutra koju je Miranda započela sa Če upravo donosi još vatrenih scena i seksualnih avantura, nakon što je shvatila da je, ipak, privlače žene.

Prvi put su se umalo poljubile u klubu, i to dok su zajedno pušile travu, a potom su se dodirivale u kuhinji Keri Bredšo, koju tumači Sara Džesika Parker.

U novoj epizodi, scene su još eksplicitnije, pa možemo videti Mirandu koja leži u krevetu sa Če, dok joj devojka ljubi bradavice.

Inače, interesantno je da obe glumice i u privatnom životu na isti način dele svoju seksualnost - Sitnija Nikson je nakon završetka originalnih sezona serija obelodanila da je lezbijka, te da ima dugogodišnju partnerku.

S druge strane, Sara Ramirez se, takođe, autovala kao lezbijka, a potom i kao nebinarna, odnosno, rodno neutralna osoba.

