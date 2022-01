IRFAN MENSUR S KOLEGAMA NA PROBI PROSLAVIO 70. ROĐENDAN: Jedne godine mu stigla čestitka od LAUŠEVIĆA što je priča za FILM

Irfan Mensur je na probi s kolegama proslavio svoj 70. rođendan. Glumac se trenutno nalazi u Zaječaru, gde radi predstavu "Don Žuan se vraća iz rata". Probe su krenule još sredinom novembra prošle godine. Ekipa Kurir televizije ga je posetila, a prilog ćete moći danas da vidite u našem programu. Istog dana rođen je njegov najbolji prijatelj Žarko Laušević, ali osam godina kasnije.

foto: Contrast Studios

- Pre neku godinu, 19. januara, zvoni meni telefon dok sam se ruku punih kesa vraćao s Kalenića. Prebacim sve kese u jednu ruku, izvadim telefon i jedva uspem da se javim. Na moje iznenađenje, s druge strane žice začujem glas svog profesora Minje Dedića, koji se, kaže, setio da mi čestita rođendan, zahvaljivao sam mu bogzna kako, a pitao me je za režiju i o svemu ostalom o čemu inače i razgovaramo kad se vidimo. Tog profesora izuzetno volim i poštujem i cenim njegovo mišljenje, pa kad god imam nedoumice, odem kod njega. Kaže potom Minja meni: "Čitam ja po novinama i pratim šta sve radiš. Nego, reci, mi još onom jednom sa klase je rođendan", ja sav ozaren kažem - da, profesore, Žarku Lauševiću našem je isto rođendan, a on osu po Žarku: "Pa on je, bre, blavor jedan, nikakav čovek." Sav zatečen krenem da se raspravljam - profesore, niste u pravu, Žarko je divan dečko, dobar čovek, ali on ni da čuje, kaže: "Ko dobar čovek, to je nitkov i blavor. Ućutim ja za tren, pa mu kažem. Molim vas, nemojte tako, profesore, ućuti on, kad odjednom zaori se smeh, i čujem: "A još me voliš i braniš" i shvatim da je Žarko do detalja skinuo glas našeg profesora. Smejali smo i pričali dugo. Pogledam posle i vidim da je razgovor trajao čak 37 minuta - ispričao je glumac ovu anegdotu svojevremeno za Kurir.

Novi komad premijerno će biti izveden 2. februara na Dan pozorišta. Reč je o tekstu Edena fon Horvata, austrougarskog pisca, u čijim delima je uvek prisutna jaka antiratna nota i koji je dugo bio potpuno zaboravljen i nepoznat. Radnja drame smeštena je u 1918. godinu i obrađuje temu povratnika iz Prvog svetskog rata. Komad je napisan za jednog glumca i 36 ženskih likova, tako da glumice igraju po više uloga.

foto: Stefan Stojanović

