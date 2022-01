DRAGANA MIĆALOVIĆ ODLAZI IZ IGRE SUDBINE! Glumica progovorila o promenama, ali i o zetu Vojinu: ON ME SAVETUJE!

Jedan od omiljenih likova u seriji “Igra sudbine” definitivno je Una Hristić koju igra glumica Dragana Mićalović. Nažalost, u nastavku ove sage o porodicama Ožegović i Kanački ona neće biti.

- Ja ne nastavljam snimanje serije, otkriva Dragana ali ne želi da detaljiše šta će se dogoditi sa njenim likom i kako će nestati iz priče.

Ona priznaje za Blic da se sa Unom srodila jer imaju i te kako dodirnih tačaka.

- Una i ja kroz život vodimo neke slične borbe. Una je takođe odrasla u porodici koja joj je pružala neizmernu ljubav, ali je i osetila najveći gubitak koji je mogla da zamisli - iskreno kaže glumica.

Za razliku od mnogih, Dragana ima želju za stalnim napretkom i usavršavanjem. Mlada glumica je odlučila da, pored svih obaveza i projekata, upiše i fakultet Savremenih umetnosti.

- Ceo život se vodim mišlju da je sve u dobroj organizaciji. Međutim, ili me život demantuje ili ipak nemam dobru organizaciju. Proteklih par godina, vrlo mi teško ide uklopiti sve. Odricanje je sastavni deo ovog posla, pa tako i ovi izbori nose veliku težinu. Prošlog semestra nisam bila redovna, zbog rada na predstavi “Neki to vole vruće” čija me premijera očekuje početkom februara u Nišu. Ali radujem se i jedva čekam da se vratim svojoj klasi.

Na pitanje da li prijatelji i porodica ispaštaju, Mićalovićeva odgovara:

- Često zbog poslovnih obaveza ili propustim neke važne događaje, proslave, okupljanja, ali porodica i prijatelji su mi definitivno najvažniji u životu, te se trudim da svaki slobodan trenutak provedem sa njima.

Na pitanje da li joj zet Vojin Ćetković daje savete otkriva:

- Apsolutno. Njegovi saveti su mi beskrajno važni i korisni.

