SA SAMO 18 GODINA JE POBEGLA OD SIROMAŠTVA: Legendarna pevačica proslavila rođendan, a ovako izgleda bez čuvene perike! (FOTO)

Legenda kantri muzike, Doli Rebeka Parton, rođena je 19. januara 1946., a juče je proslavila svoj veliki 76. rođendan. Rođena je u maloj sobi na obalama reke Mali Golub (Little Pigeon) gde su njeni roditelji živeli u maloj zajednici istočnog Tenesija.

Ona nije odrasla u luksuzu kao neke druge zvezde, zapravo, potpuno suprotno od toga. Bila je četvrto od čak dvanaestero dece Ejvi Li Karoline i Roberta Lija Partona. Njena porodica je bila izuzetno siromašna, a njen otac je lekaru, koji je pomogao njenoj majci pri porođaju, darovao vreću palente.

Njen otac je tada bio zakupac, pokušavao je imati vlastitu farmu, ali je radio i druge poslove kako bi uspeo prehraniti veliku porodicu. Iako nije bio školovan, Doli je uvek tvrdila da je bio jedan od najpametnijih ljudi koje je ikada upoznala. Njena majka nije radila. Svoje je vreme posvetila brizi za decu i kuću, a svih dvanaest rodila je pre svog 35. rođendana. Doli je jednom prilikom rekla da je zbog majke zavolela muziku jer im je, kada su bili maleni, stalno pevala.

O svome odrastanju u neimaštini Doli se nikada nije sramila govoriti. Osim izuzetnog pevačkog talenta, poznata je po svojem poziranju za Plejboj. Kada su čitaoci videli lepu Doli u odelu zečice, nisu mogli niti slutiti šta će biti popratni tekst uz fotografije. Upravo u tom časopisu prvi puta otkrila je detalje svog detinjstva koji su šokirali javnost.

- Spavalo nas je po troje, četvoro dece u jednom krevetu. Svake noći popiškili bismo se u snu pa bih se digla usred noći da se operem, a čim bih legla, već bi se neko drugi popiškio pa bih ujutro trebala ponoviti sve - rekla je.

Tada ju je novinar upitao je li noću menjala čaršave na krevetu, na šta je iskreno rekla da nije.

- Ne, to je bila jedina toplina koju bismo osetili u zimskim noćima. Bilo je gotovo zadovoljstvo da te popiške jer je bilo jako hladno. Bože, bilo je hladnije u sobi nego vani - odgovorila je.

Tako su joj prolazile zime, a tokom vrućih letnjih dana su se kupali u reci i koristili sapune koje su zajedno sami napravili. Opisala je i veliku odgovornost koju je preuzela na sebe kada je bila tek dete. Naime, u tako velikoj porodici svako je dete preuzimalo brigu o mlađem pa je i Doli sa samo devet godina preuzela brigu o mlađem bratu Leriju.

Ustajala je tako svake noći i uspavljivala ga, hranila i presvlačila. Rekla je tada da je svog brata gledala kao vlastito dete. Ipak, samo četiri dana nakon što se rodio, Leri je iznenada preminuo. Doli se od te tragedije nikada nije uspela oporaviti.

Nen deds, Džejk Robert Ovens, bio pastor Evanđeoske pentekostne crkve koju je cela porodica redovno posećivala. Tamo se Doli prvi puta srela sa muzikom i počela nastupati sa samo šest godina. Samo godinu dana kasnije, napravili su joj gitaru koju je vrlo brzo naučila svirati, a sa osam godina ujak joj je poklonio njezinu prvu pravu gitaru.

Njen veliki talent mnogi su brzo prepoznali. Kada je imala samo devet godina, počela je nastupati na televiziji. Tada je shvatila da je muzika ono čime se želi baviti. Znala je da negde izvan njene zajednice postoji mogućnost za boljom budućnosti pa je, odmah nakon mature, spakovala kofere i odselila u Nešvil. Nadala se da će joj pevanje i pisanje pesama ostvariti snove, što se na kraju i ostvarilo.

1967. godine izdala je svoj prvi album 'Hello, I'm Dolly'. Odmah je primetio Porter Vagoner i pozvao da u njegovom šou zameni pevačicu Normu Džin. Prihvatila je ponudu, a zahvaljujući njoj, "The Porter Wagoner Show" postao jedan od najgledanijih na televiziji u to vreme. Sedam godina je tamo pevala dok nije odlučila nastaviti dalje, a Vagoner njezinu odluku nije dobro prihvatio.

Htela ga je smiriti pa mu je napisala i drugi dan otpevala pesmu za rastanak pod nazivom "I Will Always Love You". Uspela ga je raznežiti i dopustio joj je da ode. Ipak, idila nije dugo potrajala jer ju je kasnije Vagoner odlučio tužiti. Borili su se na sudu godinama, ali se na kraju pomirili i ostali prijatelji do kraja njegovog života.

Njena oproštajna pesma postala je veliki hit, ali ne samo zbog autorke. Naime, istu pesmu proslavila je još jedna legenda, Vitni Hjuston, kada je otpevala za film "Telohranitelj". Iako je manje poznato da je Dolly autorka legendarne pesme, dobila je sve zasluge za nju.

- Kada je Vitni snimila, dobila sam sav novac od autorskih prava i kupila hrpu jeftinih perika - rekla je šaljivo pevačica u razgovoru s Andersonom Kuperom za CNN.

Za tu pesmu, koju je ranije hteo otpevati i Elvis Prisli, dobila je milione. Iako je volela Elvisa, nije mu dala svoju pesmu jer je uslov njegovog menadžera bio da se odrekne polovine autorskih prava, što nije htela.

Godine su brzo prolazile, a jednako brzo je rasla njena pevačka, ali i glumačka karijera. Ipak, nije joj samo vlastiti uspeh bio motiv za odlazak iz malog mesta. Nakon što je počela dobro zarađivati, odmah je u Nešvil 'povukla' svoju braću, sestre, ali i njihove porodice o kojima se starala.

Uvek je govorila da ništa ne bi bilo moguće bez njenog supruga, Karla Tomasa Dina (79), koji je od prvog dana njenog 'novog života' bio njena najveća podrška i najveći obožavatelj. Upoznali su se već prvi dan kada je Doli stigla u Nešvilu. Ona, tada 18-godišnjakinja, stajala je s koferom ispred perionice rublja Wishy Washy i čekala da joj se opere rublje. Tada je zapazio Karl koji je prolazio pored perionice u belom kamionetu.

- Sunce će te opeći ako se ne skloniš s njega! - rekao joj je mladić.

Nastavili su razgovor, a Karl je kasnije rekao da je njegov život počeo kada je upoznao Doli. Niti ona nije ostala imuna na njegov šarm. Rekla je da je bio prvi muškarac koji je gledao u oči, a ne grudi. Shvatila je to kao znak da je zainteresovan za nju, a ne samo njene obline. Ubrzo je ljubav procvetala, a on joj je bio neprestana podrška.

- Moja prva pomisao bila je da ću oženiti tu devojku. Moja druga misao bila je 'Bože, što izgleda dobro' i to je bio dan kada je počeo moj život. Poslednjih 50 godina ne bih menjao ni za šta na svetu - rekao je romantični Karl povodom 50. godišnjice braka koju su proslavili 2016. i obnovili bračne zavete.

Pevačica je u međuvremenu potpisala ugovor s Monument Recordsom koji je odgodio njihovo venčanje.

- Moja izdavačka kuća uložila je novac u mene i moju karijeru, stoga su od mene zatražili da pričekam godinu dana i onda se udam. Nisam želela čekati - prisetila se Doli.

Ipak, dve godine nakon što su se upoznali, venčali su se u Ringoldu u Džordžiji 1966. godine. Pevačica je tada već bila zvezda pa su se hteli venčati daleko od velikog grada i novinara. Lepo venčanje održano je samo uz njenu majku, sveštenika i njegovu suprugu.

Njezin suprug već joj je na početku veze rekao da ne želi živeti 'pod reflektorima' pa je neće pratiti na nastupima i javnim događanjima, a ona je tu želju poštovala. Ipak, pokušao je, pa se s njom pojavio na crvenom tepihu 1966. godine.

- Doli, želim da imaš sve što želiš i srećan sam zbog tebe, no nemoj više nikada tražiti da te pratim na nekakav sličan događaj - rekao joj je tada.

Kako je odrasla u velikoj porodici, htela je i sama imati decu. Ona i suprug su često o tome razgovarali, izabrali su i imena, no taj san im se nikada nije ostvario. Naime, Doli je morala na histerektomiju, zbog čega nije mogla ostati trudna. Žalili su zbog toga, no kasnije se pomirili s time da neće moći imati decu pa su svu svoju ljubav preneli na njene nećake i nećakinje.

Legendarna pevačica, osim zbog muzike, poznata je i po svome humoru, ali i izgledu. Nikada nije skrivala činjenicu da se podvrgnula brojnim estetskim zahvatima.

- Treba vam jako puno novca da biste izgledali ovako jeftino! Ako vidim da se nešto nabora i krene da visi, odrezaću, uvući i isisati - našalila se u razgovoru s Oprom.

Tokom karijere, prodala je više od 100 miliona ploča širom sveta, 49 puta je bila nomininovana za Gremi nagrade, a devet puta ga je osvojila. Priznata je i kao glumica, pa je bila nominovana i za dva Oskara, tri Emija i Tonija. Vlasnica je carstva Dollywood Company, kompanije koja se bavi zabavnom industrijom i zapošljava hiljade ljudi. Jedna je od samo sedammuzičarki koje su osvojile nagrade za zabavljača godine "Country Music Association".

I za kraj, na slici ispod je Doli bez čuvene plave perike što iznova i iznova izazove oduševljenje ljudi.

