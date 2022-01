ANĐELKA PRPIĆ O NOVOJ ULOZI I GLUMAČKOM DEBIJU SLAVNE PEVAČICE: Marija Šerifović je pokidala svoj zadatak i otišla dalje! (FOTO)

Privodi se kraju snimanje nove serije "Šetnja s lavom", po scenariju glumca Andreja Šepetkovskog, a sa Andrijom Kuzmanovićem i Anđelkom Prpić u glavnim ulogama. Premijera se očekuje na proleće ili jesen na Superstar kanalu, a Anđelka za TV Ekran opisuje da li joj je lako da igra novinarku i otkriva kako se kao glumica na setu snašla Marija Šerifović.

Kako ste reagovali kad ste dobili poziv da budete deo serije "Šetnja s lavom"?

- To je pametna komedija. Malo drugačija od mnogih koje smo dosad gledali. Likovi su u isto vreme realni i jarko obojeni, imaju realne probleme i poetizovani su. I najvažnije, poruka serije je lekcija koja nam je svima neophodna - umetnost će svakoga od nas učiniti boljim, a vera lepšim. Tako da mi je poziv na rad s takvim tekstom našeg divnog kolege Andreja Šepetkovskog navukao osmeh na lice i evo još me ne pušta, skoro godinu dana kasnije.

foto: ATA Images

Da li ste odmah znali kako ćete da izgradite lik Une?

- Una, glavna junakinja, inače TV zvezda, autorka i voditeljka emisije "Šetnja s lavom" je manje-više čista duša zarobljena u kandžama savremenog sistema vrednosti. Pratimo njen put ka istini i samim tim ljubavi, naravno kroz niz beskrajno duhovitih i zanimljivih situacija. Već sam, čitajući tekst, imala sliku ko je ta devojka, Andrej piše veoma živo likove. U traganju i pronalaženju finesa najviše mi je pomogao naš reditelj Filip Čolović i to čini neumorno svakog dana na snimanju. On ovaj proces drži u miru, slozi i divnoj atmosferi, gde se svačiji glas računa, ali on se brine da svi zajedno idemo ka istom cilju - uzbudljivoj priči s puno duhovitosti.

Prvi put igrate novinarku, a već ste se oprobali kao voditeljka.

- Imala sam već televizijske angažmane u različitim formatima, samo sam sebe uvek doživljavala i predstavljala kao domaćina projekta. Dakle, ne voditelj, ne novinar, ne prezenter, nego glumac u ulozi domaćina. I moram reći, ko misli da je to lak posao, grdno se vara. O novinarstvu neću ni govoriti jer u tu svetu profesiju se ovde, nažalost, olako upisuje svako. A valjalo bi da pravim novinarima vratimo poštovanje koje zaslužuju. Una je upravo jedna od tih lažnih, površnih novinara/voditelja i ona ide za svojim stadom. Ali putem umetnosti, a zbog ljubavi biva oplemenjena. Shvata kuda i kako treba ići i kreće tim sporijim, ali ispravnim putem na kom joj je sve nepoznanica osim dobrog osećaja u grudima da se ne bavi lažima, primitivizmom i ne veliča poremećen sistem vrednosti.

foto: Nemanja Miščević/promo

Kakav je Andrija Kuzmanović kao partner? Da li vam imponuje što je izjavio kako je oduvek želeo da radi s vama?

- Koje reči da upotrebim, a da ne devalviram nešto... Iako mi se čini da je on u šali rekao kako je oduvek želeo da bude Andrija u "Andriji i Anđelki", a neko to preneo kao: "Oduvek sam želeo da radim sa Anđom", jer gospodin Kuzmanović prilike za duhovitost koristi maestralno, meni je to imponovalo. Andrija Kuzmanović je glumac koji pravi razliku. Uz takvog glumca je sve lepše, lakše, istinitije, važnije. On je onaj glumac zbog kog se, kad izađe na poklon, u sali prolomi duplo glasniji i jači aplauz. On je najslađa bitanga čistog srca! Veoma ga cenim!

foto: Printskrin/Jujtub

Snimali ste s Marijom Šerifović. Kako se ona snašla kao glumica?

- Mara Šerifović je došla nakratko na naš set, unela nam malo nove energije, pokidala svoj zadatak i otišla dalje. A ništa manje ni drugačije nismo ni očekivali.

Gledamo vas trenutno i u seriji "Azbuka našeg života". Šta nju izdvaja?

- Porodica Bajić prihvata svakog člana ekipe kao da im je familija. Tako sam se i ja osećala na tom snimanju, kao deo velike familije. Hvala im na tome. Uz Aleksandru Janković i Anju Mandić, a vođena Jelenom Bajić Jočić, uživala sam baveći se problemima koji nas sve muče. Ipak, Mira Bobić Mojsilović zna da ubode mesto koje nam je svima krhko. Zato je i obožavamo.

foto: Printskrin/Jujtub

Kurir.rs, Ljubomir Radanov

