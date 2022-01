PREMINUO MIT LOUF: Pevač umro u 74. godini, svi će ga pamtiti po VELIKOM HITU

Poznati američki pevač Mit Louf je preminuo, javjaju svetski mediji. Imao je 74 godine.

Njegov album "Bat Out Of Hell" album jedan je od najprodavanijih svih vremena. On je poznat po svom legendarnom hitu "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)".

Pevač je rođen kao Marvin Li Adej, a njegova porodica oglasila se nakon tragičnog događaja.

"Znamo koliko je značio mnogima od vas i zaista cenimo svu ljubav i podršku dok prolazimo kroz ovo vreme tuge zbog gubitka tako inspirativnog umetnika i prelepog čoveka", navodi se u saopštenju njegove porodice.

Agent legendarnog pevača dodao je i da su pevačeve ćerke Perl i Amanda imale priliku da provedu vreme sa njim, i da se oproste u pevačevih poslednjih 24 sata života.

Louf je najpoznatiji po trilogiji albuma "Bat Out of Hell". To je bio jedan od najprodavanijih albuma u istoriji SAD, sa više od 14 miliona prodatih primeraka.

