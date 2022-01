KORONA JE POPRILIČNO UTICALA NA NAS: Glumac Gordan Kičić ima novu profesiju i kaže da je mnogo STRESNA, ali i primamljiva!

Glumac Gordan Kičić, već neko vreme osim glumačkog posla, posvetio se i producentskom. Serija “Mama i tata se igraju rata” privukla je pažnju javnosti, a Kičić otkriva koja je uloga stresnija:

- Stresnije je biti producent svakako, od glumca. Obe stvari su jako primamljive. Imao sam sreću tokom karijere da kombinujem i jednu i drugu stvar, tako da sam srećan.

On je dodao da je i u novim epizodama saradnik na scenariju, ali da je smanjio količinu režije.

- Sada, sa mnom, deset epizoda režiraju i Mina Đukić i Marko Manojlović. Ja konkretno režiram prvu i poslednju, a oni ostale. Vrlo sam uzbuđen jer smo više od godinu dana proveli pišući i osmišljavajući priču, a sada se dešava realizacija istih - rekao je Kičić.

- Korona je poprilično uticala na nas. Zaustavilo se dosta stvari, ali nam je dalo dosta prostora da smišljamo drugu sezonu “Mama i tata se igraju rata”.

Prema njegovim rečima, drago mi je što dobio pozitivne povratne reakcije na račun serije koju potpisuje.

- Ljudima se mnogo stvari dopalo iz te serije. Zaista sam srećan jer je iskorespondiralo sa publikom. Trudili smo se da napravimo što istinitiju, duhovitiju, tačniju seriju i publika je to prepoznala - kaže on.

Kičić smatra da danas nije teško nasmejati ljude.

- Ali ima različitih smehova i načina kako nasmejati publiku. Pronaći jednu dobru meru u tome to je glavna stvar- istakao je on.

Osim ove serije, Kičića publika ima prilike da gleda i u filmu "Nije loše biti čovek" Dušana Kovačevića.

- Kada me je Duško pozvao, odmah sam rekao - naravno. Dodatno sam se oduševio zato što do sada nisam imao priliku da igram bilo kakvog pevača a kada sam shvatio da će Bajaga pisati muziku i da ću pevati sa Lenom Kovačević, prosto nisam mogao da verujem da će to stvarno da se desi. Pesma je fenomenalna. Veoma sam srećan i nadam se da će publika voleti ovaj film zato što je vrlo višeslojan, duhovit, bajkovit, ali i istinit - rekao je ranije Kičić.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

00:58 GLUMAC ISPRIČAO VIC: Andrija Milošević nije oduševio trudnu devojku