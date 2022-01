ZORAN KOSTIĆ CANE JE POTOMAK GAVRILA PRINCIPA: A zvezda NEČISTE KRVI vodi poreklo od čuvenog MLADOBOSANCA koji mu je čukundeda

Poznati Beogradski Fantom, glumac Milutin Milošević, u stvari je poreklom iz Čačka. Njegovu popularnost u ovom filmu bez ijedne reči teksta kasnije su kod publike učvrstile brojne druge uloge, a među njima i one u belom mantilu. To je posebno zanimljivo nakon saznanja da je Milutin po majčinoj liniji potomak čuvenog srpskog lekara Dragiše Mišovića. Naime, glumčeva baka po mami je iz porodice Mišović, iz sela Kulinovca kod Čačka.

- Bio je bakin ujak ili stric. Te priče se kroz maglu sećam - otkrio je Milutin u intervjuu za za Jutjub kanal Udruženja Irmos.

Uspomene na svoje odrastanje evocirao je u prostorijama Čačanske gimnazije, koju je i sam pohađao. Osvrnuo se i na svoje poreklo i vezu sa čuvenim lekarom Dragišom Mišovićem, koji je stradao 1939. godine. Tog 18. januara na njegovoj sahrani na čačanskom groblju bilo je prisutno 15.000 ljudi. Iako je ostao upamćen kao lekar koji je besplatno lečio pacijente i često im sam plaćao lekove, životom je platio svoje opredeljenje da bude komunista.

- Želim da se ta priča iz porodičnog ugla na neki način zabeleži. Dragiša je postradao kao komunista, u to vreme u političkoj likvidaciji. Bio je uhapšen, priveden na informativni razgovor, a onda i mučen. Po zvaničnom scenariju, nastradao je u saobraćajnoj nesreći u sudaru automobila i tramvaja na putu za bolnicu, ali ja mislim da se to dogodilo pre. Da je zapravo postradao u zatvoru Glavnjača, mučki, neljudski i da je onda ovo zapravo inscenirana smrt da bi bila legalizovana - dodao je Milutin o svom pretku.

Frontmen popularnog benda Partibrejkersi Zoran Kostić Cane otkrio je svojevremeno da je u porodičnoj vezi sa čuvenim Gavrilom Principom.

- Ja sam potomak Gavrila Principa. Njegova majka i moj pradeda su rođeni brat i sestra. Mi smo porodično partibrejkeri. Mi smo partibrejkeri kroz epohu i vreme. Svašta se pisalo o Gavrilu. Suština je da je to bila borba za slobodu. Nije mogao on da napiše molbu: "Ej, Ferdinande, nemoj da nas ugnjetavaš". Jer, kako god gledaš kroz istoriju, mi smo hteli da budemo Austriji pri ruci, ali uvek smo bili zloupotrebljeni. Gavrilo nije bio sam. Tu su bili i Hrvati, muslimani. Mehmedbašić je imao namazan nož otrovom i hteo je da cara ubode u samoj sarajevskoj većnici. Čabrinović je bacio bombu. Gavrilo je iz trećeg pokušaja uradio to što je uradio. Kao što znamo, hteli su cara da ubiju i Tin Ujević i ekipa. Gavrilo je sa svojih nepunih 19 godina dao život da bismo svi mi živeli zajedno - otkrio je Cane za Nedeljnik.

Marko Grabež, koga smo gledali u seriji i filmu "Nečista krv" isto je potomak jednog Mladobosanca. On je i glumio u filmu "Branio sam Mladu Bosnu" ali Nedeljka Čabrinovića.

- Čukundeda mi je bio Trifko Grabež, a u mojoj kući se prema tome imao jedan pozitivan, ponosan odnos. U vreme kad smo radili film i seriju bavio sam se „mladobosancima“, njihovim idejama. Nedeljko Čabrinović kog sam tumačio bio je anarhistički socijalista - što je meni u tom trenutku sa mladalačkim, levičarskim pogledima bilo blisko. Potpuno sam stajao iza te uloge - ispirčao je glumac za Blic.

Trifun Grabež, poznatiji kao Trifko, bio je sin Đorđa Grabeža prvog sveštenika crkve Uspenja presvete Bogorodice u Palama. On je sa Gavrilom Principom i Nedeljko Čabrinovićem 4. juna 1914. došao iz Srbije u Sarajevo. Naoružan bombom i revolverom, čekao je 28. juna 1914. Ferdinanda kod Većnice, ali mu se nije pružila prilika da izvrši atentat.

Uhvaćen je u bekstvu i osuđen na 20 godina teške robije. Umro je od tuberkuloze u toku izdržavanja kazne.

