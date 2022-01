KARTA ZA KONCERT NAJPOPULARNIJE PEVAČICE NA SVETU KOŠTALA JE I DO 30.000 €: U suzama se obratila i priznala da nastupa neće biti!

Adel je morala je da otkaže ceo program nastupa u Las Vegasu samo 24 sata uoči prvog koncerta i time je razočarala fanove.

"Žao mi je, ali moj šou nije spreman, pola ekipe je zaraženo kovidom i nemoguće je da održimo nastupe", rekla je Adel putem Instagrama gde se rasplakala.

Ono što je posebno zanimljivo kada je reč o ovom događaju su cene karata koje su bile od 85 do 685 dolara (75 do 605 evra), a pošto su sve ulazinice bile rasprodate karte su se preprodavale za 12.000 do 30.000 dolara.

S obzirom na to da je Adel jedina pevačica na svetu koja u prvoj nedelji posle objavljivanja album proda preko dva miliona primeraka, nije ni najmanje čudno što postoji ogromno interesovanje i ljudi koji su spremni da izdvoje ogroman novac na kartu.

To je trebalo da budu njeni prvi koncerti pred publikom posle pet godina, a pored nastupa u Las Vegasu, Adel ima zakazana još dva koncerta u londonskom Hajd parku narednog leta, navodi Dejli Mejl.

U poruci na Instagramu, rekla je i da je bila budna "gotovo 30 sati" kako bi pokušala da spasi produkciju, ali "jednostavno, vreme je isteklo".

"Nemoguće je da održimo nastup. Ne mogu da vam da pružim ono što sam planirala i razočarana sam. Zbog korone sve što smo naručili kasni, veliki deo moje ekipe se razbole od kovida i dalje su bolesni. Žao mi je zbog obaveštenja u poslednjem trenutku. Uznemirama sam, sramota me je i žao mi je zbog svih koji su došli i koji su putovali u Los Anđeles da me vide. Naći ćemo nove termine, radimo na tome. A ja ću ovaj projekat dovesti do kraja. Zaista to želim, ali do sada smo se borili sa mnogo stvari i, jednostavno, nismo spremni", rekla je Adel.

Mnogi fanovi su na društvenim mrežama pružili podršku i rekli da je donela pravu odluku, a brojni su joj poželeli sreću i zdravlje, ali ipak ima i onih koji se zbog novonastale situacije suočavaju sa novčanim gubicima zbog avionskih karata i rezervisanog smeštaja, prenosi Dejli Mejl.

"Bila sam besna što je Adel čekala poslednji trenutak da donese ovakvu odluku. Znam da je to potez koji nijedan umetnik ne želi da povuče, ali verovatno je znala juče da danas neće biti koncerta", "Šokirana sam što nije na vreme objavila odluku, ljuta sam i frustrirana", "Verujemo da su ove stvari teške za sve, ali to je velika greška i izvođača i organizatora", samo su neki od komentara.

